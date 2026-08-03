V případě svých smartphonů Pixel není Google zrovna dvakrát dobrý v udržování tajemství. I informace o předchozích generacích pixelů totiž mnohdy unikly s významným předstihem. Teď stejná situace nastává s očekávaným příchodem pixelů řady 11, které se mají představit ještě v průběhu srpna. Úniku si všimli redaktoři magazínu 9to5Google.
Ale už v červenci se na platformě Amazon objevily produktové stránky s cenami i specifikacemi jednotlivých verzí. Amazon mezitím samozřejmě tyto položky stáhl a namísto nich jsou teď na stejných odkazech k dispozici starší modely. Nicméně únik Amazonu naznačuje, že i letošní pixely budou pozvolnou evolucí těch loňských. A řada informací v popisech produktů, které od té doby kolují internetem, se shoduje s dřívějšími úniky.
Nové barvy i ceny
Podle fotografií, které Amazon zveřejnil, nečeká letošní pixely žádná významná designová změna. Hlavní vizuální odlišností tak budou zvolené barvy. U nich má opět platit, že standardní Pixel 11 dostane výraznější a odvážnější odstíny, Pixel 11 Pro, 11 Pro XL a Pixel 11 Pro Fold budou dostupné v konzervativnějších barevných tónech.
Pro standardní model uváděl Amazon tři barvy: obsidiánovou (Obsidian), ibiškovou (Hibiscus) a pistáciovou (Pistachio), ale v datech stránky se objevila i označení půlnoční (Midnight), fuchsiová (Fuschia) a mechová (Moss). Je tedy otázkou, jaké barvy nakonec Google zvolí. Modely Pro měly uvedeny čtyři barvy: odstíny písečné duny (Dune), lehké mlhy (Light Fog), borovice (Pine) a sterlingového stříbra (Sterling).
Za pozornost stojí i zveřejněné ceny. Základní Pixel 11 má z loňských 799 dolarů zdražit na 899 dolarů, ale zároveň to má znamenat nárůst kapacity paměti. Google má podle Amazonu z nabídky vypustit základní verzi se 128 GB úložiště. To je ve světle aktuálního nedostatku paměťových čipů vcelku nečekaný krok.
Zdražit však mají provedení Pro, u kterých se nabídka pamětí nezmění (tam už 128 GB nebylo ani loni). Nové ceny mají být údajně 1 099 dolarů za Pixel 11 Pro, 1 299 dolarů za Pixel 11 Pro XL a 1 899 dolarů za Pixel 11 Pro Fold. Skládací verze se nejspíš opět bude prodávat jen na některých trzích.
Parametry s otazníkem
Otázkou zůstávají některé parametry nových pixelů. I když je Amazon uvedl, nemusejí být přesné, v minulosti někdy zveřejněná data neodpovídala předchozí spekulacím. Každopádně je možné, že Pixel 11 Pro ve verzi s 256 GB paměti dostane 12 GB RAM namísto 16, které měl předchůdce. Naopak u základního Pixelu 11 by se kapacita RAM snižovat neměla, má činit 12 GB jako dosud.
Kapacity baterií jednotlivých modelů se změní jen nepatrně: Pixel 11 nabídne 4 985 mAh, Pixel 11 Pro 4 850 mAh, 11 Pro XL 5 115 mAh, jen Pixel 11 Pro Fold si výrazněji pohorší na 4 750 mAh (z 5 015 mAh). Zásadní změny nečekejme ani u úhlopříček a technologií displejů. Podrobněji uniklé informace nepracují s údaji o fotoaparátech, ale ani zde nejspíš nemůžeme čekat zásadní revoluci.
Nové Pixely 11 tak budou mírně vylepšenými loňskými modely. Na tom nemusí být nic špatně, můžeme doufat, že si dal Google více záležet na ladění věcí, které nejsou na první pohled fyzicky ani v technických parametrech tolik vidět. Konkurence na tom zatím vždy byla lépe jak z hlediska výkonu, tak třeba zahřívání telefonů a výdrže baterie.
Jsme také zvědavi, jestli bude mít Google odvahu pustit nové pixely na všechny trhy pouze v eSIM verzi, nebo zda bude opět mít dvě varianty telefonů pro domácí trh a zbytek světa. Novinky mají přijít na trh s Androidem 17, který přinese řadu softwarových vylepšení. Premiéru telefonů Google naplánoval na 12. srpna.