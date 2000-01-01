Kromě běžných smartphonů Pixel řady 11 představil Google i další novinky. Je mezi nimi smartphone s ohebným displejem Pixel 11 Pro Fold, nový sledovací přívěsek Pixel Tag a také nová generace hodinek, která nese označení Google Pixel Watch 5. Zejména Pro Fold, který se ale u nás nebude prodávat, zaujme svým nerozbitným zadním krytem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nový Google Pixel 11 Pro Fold je oproti předchůdci o 1 mm tenčí a téměř o 10 % lehčí, ale rozhodně to není něco, v čem by udával trend. Konkurence má tenčí a lehčí smartphony s ohebným displejem. Přesto však telefon přináší jednu inovaci, která stojí za pozornost.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tou novinkou je materiál zadního krytu přístroje. Google tvrdí, že jde o nový kompozitní materiál, který je prakticky téměř nemožné při běžném používání rozbít. Záda telefonu tedy nejsou skleněná a nerozbijí se při běžném pádu. Stále tu jsou choulostivé displeje přístroje, ale záda budou odolnější, a telefon tak nejspíš oproti konkurenci nepotřebuje kryt, který zvětšuje jeho rozměry.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tím Google tak trochu dohání svůj hendikep, protože Pixel 11 Pro Fold je jinak zejména výrazně tlustší než aktuální konkurence. Provedení kloubu však jinak vypadá prémiově jako u soupeřů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kloub je také dostatečně pevný a přístroj drží otevřený prakticky ve kterémkoli zvoleném úhlu. Celkově je zpracování Pixelu 11 Pro Fold na úrovni, která odpovídá ostatním špičkovým modelům značky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hlavní displej Pixelu 11 Pro Fold jinak zůstává u osmipalcové úhlopříčky i provedení s docela výrazně viditelnou rýhou v displeji. Google však slibuje u obou panelů (vnitřního i vnějšího) o 20 % vyšší jas a také nové funkce, jako možnost v uživatelském prostředí udělat ze kterékoli aplikace „bublinu“.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V jasu tak bude hlavní displej patřit ke špičce, ale jeho rýha je výraznější,než u mnohých soupeřů. To ukazuje, že je Pixel 11 Pro Fold telefon spíše pro nadšence značky než pro širší publikum. I proto se u nás nejspíš nebude tento model oficiálně prodávat, stejně jako předchůdce. Zájemců by bylo velice málo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oproti předchůdci zlepšil letošní Pixel 11 Pro Fold zejména nabíjení. To nově funguje po kabelu maximálním výkonem 45 W, bezdrátové nabíjení posílilo na 25 W díky podpoře Qi2.2. Google tak slibuje, že polovinu baterie ohebný smartphone dobije za 30 minut a že bezdrátové nabíjení je v praxi o 20 % rychlejší než u předchůdce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 11 Pro Fold jinak startuje s pamětí na 256 GB, RAM tu má už v základu špičkovou kapacitu 16 GB. Uvnitř je samozřejmě letošní procesor Tensor G6, který slibuje nejen zvýšení výkonu, ale i zhruba 20% vylepšení energetické efektivity.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Drobným vylepšením prošly i fotoaparáty. Opět jsou tři, nový je především hlavní modul se 48megapixelovým čipem, který má oproti předchůdci zachytit o 56 % více světla. Širokoúhlý foťák zůstává na 10,5megapixelovém čipu jako loni, teleobjektiv s pětinásobným optickým přiblížením má opět 10,8megapixelový snímač.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Fotoaparáty mají u ohebného modelu trochu jiné uspořádání než u standardních modelů řady Pixel 11 a výstupek je svou velikostí tak někde mezi standardními modely Pixel 11 a modely Pixel 11 Pro. Sestava kolem kamery obsahuje i nové AI světélko HiLight, které mají i standardní modely 11 Pro a Pro XL.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 11 Pro Fold bude Google prodávat ve dvou barevných variantách: na předchozích fotografiích představené zelené a pak také v černém provedení, které má kompletně černý rám a je opět zcela matné, včetně provedení kloubu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jak jsme již zmínili, v Česku se Pixel 11 Pro Fold prodávat nebude, v zemích EU, kde k dispozici bude (Německo, Španělsko a některé další) cena začíná na částce 1 999 eur, tedy v přepočtu téměř přesně 48 490 korun. To je vlastně podobná částka, na které začíná Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nejen k Pixelu 11 Pro Fold si budou moci zájemci pořídit i sledovací přívěsek Google Pixel Tag. Ten je odpovědí Googlu na oblíbený AirTag od Applu i řadu dalších zařízení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel Tag půjde spojit se zařízeními s Androidem 9 a vyšším a pomůže lokalizovat a najít ztracené předměty pomocí funkce Find My. Vše funguje obdobně jako u Applu, lokátor se umí ohlásit dalším zařízením v okolí a pomocí nich ho lze lokalizovat.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Podle konstrukce prototypu, který jsme si mohli prohlédnout, počítá Google u Pixelu Tag s relativně snadnou možností výměny baterie. Nechat přehrát zvukový signál Tagu půjde nejen z telefonu, ale také třeba z hodinek s Wear OS nebo ze sluchátek Pixel Buds.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Podle očekávání představil Google i nové chytré hodinky Pixel Watch 5. Ty vypadají prakticky totožně jako loňské Pixel Watch 4, ovšem uvnitř najdeme celou řadu vylepšení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google slibuje především vyšší výkon a přitom zároveň dobrou výdrž baterie. Hodinky mají o polovinu větší RAM než loni, o 12 % výkonnější procesor a celkově slibují navýšení rychlosti o 20 %. Dvakrát přesnější má být například i sledování polohy, a to zejména v zástavbě.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I když sestava senzorů zůstává opět stejná jako minulý rok, slibuje Google zlepšení přesnosti sledovaných parametrů a aktivit. Například chytré buzení fungující na základě požadovaného času a fází spánku má být o 15 % přesnější.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google také slibuje nové softwarové funkce. Od září má fungovat Workout builder, jakýsi průvodce cvičením. A novinkou bude funkce Health Guardian, která bude sledovat některá data dlouhodobě. Bude vyhodnocovat například hodnoty krevního tlaku nebo inzulinovou rezistenci, což je stav, kdy tělo špatně reaguje na inzulin, a to může vést k potížím. Každý měsíc představí Health Guardian k těmto parametrům zprávu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jednou z dalších nových funkcí je možnost generování ciferníků hodinek pomocí umělé inteligence. Té lze říci, jaké prvky chce uživatel na displeji vidět a jakou by měl mít výsledek zhruba formu, pak AI připraví různé návrhy, které zadání splní.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel Watch 5 budou k dispozici opět ve dvou velikostech: menší 41mm verze dobře sedne i na štíhlé zápěstí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I větší 45 mm provedení sedí na štíhlé ruce překvapivě docela dobře, rozhodně lépe než některé velké modely chytrých hodinek konkurence. A oproti menší verzi přinese samozřejmě tato varianta lepší výdrž baterie.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google Pixel Watch 5 budou k dispozici ve čtyřech barevných provedeních: růžová má pouzdro v barvě lesklého růžového zlata, zelená verze matné tak trochu bronzové provedení, světlá varianta má lesklé ocelově stříbrné pouzdro a tmavá varianta má matné černé tělo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Standardně dodává Google k hodinkám ladící řemínky ve dvou velikostech, takže hodinky v každém provedení sednou na jakoukoli ruku. Systém výměny řemínků (ale třeba i nabíjení) je opět stejný jako u loňské generace.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google Pixel Watch 5 začínají cenou na 9 990 korunách, a to za provedení ve velikosti 41 mm. Opět platí, že LTE konektivita je tu standardem, stejně jako loni.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Větší, 45mm varianta hodinek stojí 10 990 korun, tedy opět stejně jako loni.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz