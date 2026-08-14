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Google má konečně vlastní sledovačku. Bude dostupná a univerzální

Luděk Vokáč
Google Pixel Tag Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold Google Pixel 11 Pro Fold
Kromě běžných smartphonů Pixel řady 11 představil Google i další novinky. Je mezi nimi smartphone s ohebným displejem Pixel 11 Pro Fold, nový sledovací přívěsek Pixel Tag a také nová generace hodinek, která nese označení Google Pixel Watch 5. Zejména Pro Fold, který se ale u nás nebude prodávat, zaujme svým nerozbitným zadním krytem.

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