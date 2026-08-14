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Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše
Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...
Samsung má prodejní trhák, v mnoha zemích je vyprodaný. Takový úspěch se nečekal
V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi...
Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni
Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které...
Po internetu už kolují makety. Apple neuhlídal nový iPhone 18 Pro
V září bude na fanoušky Applu zřejmě čekat vedle ohebného modelu také tradiční dvojice iPhonů 18 Pro a Pro Max. Na první pohled se prakticky nebudou lišit od současné dvojice, alespoň to tedy...
Microsoft kvůli němu šel k soudu. Všechny smartphony se měly zničit
Před 25 lety chystala málo známá firma revoluční chytrý telefon. Jenže než ho uvedla na trh, došlo k rozepři s Microsoftem, která skončila žalobou. Gigant nakonec sáhl k mimosoudnímu vypořádání,...
Google má konečně vlastní sledovačku. Bude dostupná a univerzální
Kromě běžných smartphonů Pixel řady 11 představil Google i další novinky. Je mezi nimi smartphone s ohebným displejem Pixel 11 Pro Fold, nový sledovací přívěsek Pixel Tag a také nová generace...
Otravují vás mobily? Tak si musíte pořídit toto zařízení. Budete nadšeni
Odkazuje se na slavnou éru zařízení značky BlackBerry ale z dálky připomíná spíše iPhone. Firma Minimal Company aktuálně vybírá v komunitním financování prostředky na zařízení Minimal Phone 2, které...
Koupit iPhone teď, nebo v září? Paniku přiživují různé drby
Apple zdraží iPhony dnes, zítra, od pondělí. Takové zprávy letí v posledních dnech internetem. Zatím to jsou jen drby, ale nejistotu mezi zákazníky se jim rozdmýchat podařilo. Jenže tyto drby mají...
Toto jsou nové mobily od Googlu. Mají kouzelné AI světýlko
Nové smartphony Pixel řady 11 od Googlu jdou podle očekávání ve šlépějích svých předchůdců. Přinášejí především řadu drobných vylepšení a ještě propracovanější integraci AI, která má u dražších...
Jak bezpečně natočit zatmění Slunce mobilem. Jedna chyba může poškodit oči i techniku
Neobvyklé nebeské divadlo láká k focení i natáčení. Při pohledu do Slunce však nestačí běžné sluneční brýle a opatrnost potřebuje i samotný fotoaparát. Podívejte se na video, které vám poradí, jak...
Samsung má prodejní trhák, v mnoha zemích je vyprodaný. Takový úspěch se nečekal
V rámci předprodejů je nový Samsung Z Fold 8 třikrát úspěšnější než loňský model Z Fold 7. Nutno dodat, že je to poněkud jiný přístroj, ale i tak Samsung zjevně trefil jackpot. Nám se telefon velmi...
Naštěstí tu podpěru nezbourali. Dnes je z ní fantastický výhled na Krkonoše
Redakční putování po zajímavých „bétéeskách“ nás s operátorem O2 zavedlo do nejnavštěvovanějšího českého pohoří. Krkonoše, které tvoří přirozenou hranici s Polskem, jsme si prohlédli ze známé...
Tento chytrý prsten za stovku opravdu funguje. Ne každému se to bude líbit
Na čínských nákupních portálech se dá sehnat opravdu velká spousta podivností. Tato překvapila i nás. Jde o dálkový ovladač k mobilu, který slouží k jediné věci: ještě víc usnadnit scrollování na...
Dva samsungy jsou lepší než ostatní. Poradíme vám, jak to poznat
Samsung letos představil v řadě smartphonů s ohebnými displeji jednu důležitou novinku v podobě modelu Z Fold 8 s novým formátem displeje. Ale další přístroje, tedy Z Flip 8 a Z Fold 8 Ultra se od...
Obešli jsme ikonický vysílač na Ještědu. 48 metrů vysoko po nepřístupném ochozu
Pojďte s námi na videoprocházku po běžně nepřístupných prostorách ikonického vysílače na Ještědu. Tento téměř 100 metrů vysoký jednodílný rotační hyperboloid, v němž se nacházejí i hotel a...
Prodej bytu 2+1 s lodžií (66,22 m2) - Palackého třída 198/72, Brno - Královo Pole
Palackého třída, Brno - Královo Pole
7 250 000 Kč
Microsoft kvůli němu šel k soudu. Všechny smartphony se měly zničit
Před 25 lety chystala málo známá firma revoluční chytrý telefon. Jenže než ho uvedla na trh, došlo k rozepři s Microsoftem, která skončila žalobou. Gigant nakonec sáhl k mimosoudnímu vypořádání,...
Samsung překvapil Prahu dronovou show. Proběhla na Vltavě
U Jiráskova mostu se ve čtvrtek večer kolemjdoucím ukázala neobvyklá reklama. Samsung u příležitosti uvedení nových skládaček použil drony, které vykreslily na nebe právě aktuální novinky značky.