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Google letos uvedl už čtvrtou generaci svého smartphonu s ohebným displejem Pixel Fold. Ale ani tu letošní u nás prodávat nebude. Na prezentaci v Berlíně jsme si v porovnání se Samsungem Galaxy Z Fold 8 Ultra ověřili, proč tomu tak nejspíš je.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Nenechte se mýlit, i Pixel 11 Pro Fold je špičkovým smartphonem s ohebným displejem, který má v porovnání se Samsungem Galaxy Z Fold 8 Ultra i určité přednosti. Jenže ty vlastně na našem trhu nehrají tak zásadní roli a Google by nejspíš svého nejdražšího modelu mnoho kusů v dané konkurenci u nás neprodal.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A to bude ten zásadní důvod. S cenou od 1 999 eur (v přepočtu asi 48 500 korun) je sice levnější než Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra (od 53 990 korun), ale nabídne jen spíš specifické výhody, které by u nás oslovily pouze úzkou skupinu zájemců. A pro těch „pár“ zákazníků se jednoduše Googlu nevyplatí řešit logistiku prodeje zařízení u nás.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Svou filozofií jsou Z Fold 8 Ultra a Pixel 11 Pro Fold podobná zařízení. Mají užší, ale ne zcela úzkou konstrukci se 6,5palcovým vnějším displejem. Jeho rozlišení je 2 342 × 1 080 pixelů u smartphonu od Googlu a 2 520 × 1 080 pixelů u modelu od Samsungu. Pixel má navrch v jasu displeje, který dosahuje až 3 600 nitů, Samsung nabídne 3 000 nitů. V praxi ale nepůjde o dramatický rozdíl.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mírně odlišné rozlišení displeje naznačuje i trochu odlišné rozměry telefonů. Jenže zatímco ty půdorysné (155,2 × 76 mm u Pixelu a 158,4 × 72,8 mm u Galaxy) nemají na rozhodování zákazníků zásadní vliv, tloušťka je často propíraný parametr. A tady Pixel 11 Pro Fold navzdory mezigeneračnímu ztenčení o 1 mm prohrává: tloušťka je 10,1 mm, Samsung zvládl 8,9 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Do těla telefonů se vešla podobně velká baterie. Samsung nabídne kapacitu 5 000 mAh, Google 4 806 mAh. Nabíjení zvládá Galaxy Z Fold 8 Ultra po kabelu výkonem až 45 W, Pixel 11 Pro Fold pak až 30 W. U bezdrátového nabíjení se ale karta obrací, tam Pixel nabídne až 25 W a Galaxy až 20 W.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba přístroje mají i přes snahu o ztenčení těla zároveň odolnou konstrukci. Pixel 11 Pro Fold překvapuje novým kompozitním materiálem zad, který podle Googlu nejde prakticky rozbít. Samsung má vzadu sklo Gorilla Glass Victus 2. Samsung udává odolnost podle IP48, Google má lepší odolnost proti prachu, jeho Pixel disponuje certifikací IP68.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba přístroje mají mírně odlišnou konstrukci kloubu, která odolnost ovlivňuje. Samsung se soustředil nejen na tenkost provedení, ale i práci se skladem displeje uvnitř. Zároveň jeho telefon z boku působí ještě tenčím dojmem, rámečky nejsou tak mohutné, jako u pixelu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hlavní displej obou modelů je osmipalcový, přičemž u Pixelu 11 Pro Fold má rozlišení 2 152 × 2 076 pixelů, Samsung nabídne o trochu vyšší rozlišení: 2 504 × 2 256 pixelů. I u hlavního displeje platí hodnoty jasů 3 600 nitů u Pixelu a 3 000 u Z Fold 8 Ultra. Displej smartphonu od Googlu by měl být odolnější proti poškrábání (Mohs 5 oproti Mohs 1).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung má ovšem v případě displeje jeden pro mnohé uživatele zásadní trumf: tím je právě vnitřní konstrukce kloubu, která v důsledku lépe podpírá ohyb displeje a tím přispívá k eliminaci pro ohebné smartphony doteď tak typického skladu, který je na displeji vidět.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Galaxy Z Fold 8 Ultra má sklad opravdu neznatelný, to u Pixelu 11 Pro Fold je jasně vidět pouhým okem a prst po displeji ho pocítí ještě výrazněji. U Samsungu je prstem sklad cítit také, ale jen jako takový náznak. I vizuálně ho lze objevit, ale už to chce pořádné soustředění.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba smartphony s ohebným panelem mají čelní kamery vpravo nahoře: Pixel 11 Pro Fold zcela v rohu, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra uprostřed pravé poloviny displeje. Zajímavostí je, že předchozí generace ohebného modelu od Samsungu měly kameru skrytou pod displejem, od toho u novinky Samsung upustil. Rozlišení je v obou případech 10 megapixelů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rámečky okolo displeje má mírně tenčí Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, ale ani u Pixelu 11 Pro Fold nejsou kdovíjak dramatické. Samsung ale efektivněji využívá úhlopříčku displeje, zaoblení rohů je minimální, to Pixel má rohy zaoblené vcelku výrazně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
U obou smartphonů působí kloub pevným dojmem a dovede displej udržet v téměř jakékoli smysluplné poloze.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba smartphony mají sestavu fotoaparátů se třemi objektivy. Každý z výrobců ale k foťáku přistoupil trochu jinak, i když výsledky mohou být v praxi asi hodně podobné. Google mívá tradičně navrch v softwarovém zpracování obrázků, Samsung zase typicky pořizuje přirozeněji působící snímky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hlavní fotoaparát Pixelu 11 Pro Fold má 48 megapixelů, Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra má větší 200 megapixelový hlavní čip. I u širokoúhlého snímače vede v rozlišení Samsung, má 50megapixelový čip, Pixel má 10,5 megapixelu a jeho čip je fyzicky menší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V případě teleobjektivu, který se nejspíš nejvíc podílí na výstupku kamer, má ale navrch Pixel 11 Pro Fold: rozlišení je sice hodně podobné, 10 megapixelů nabídne Samsung, Pixel umí 10,8 megapixelu. Ale jeho optické přiblížení je pětinásobné oproti trojnásobnému u Samsungu. Stabilizaci mají vždy hlavní a teleobjektiv, ostření (PDAF) mají všechny tři objektivy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba smartphony zároveň nabídnou některé pokročilé funkce, které umožní při fotografování použít i vnější displej. Pixel 11 Pro Fold pak pro něj má širší využití v případě dalších funkcí, třeba při přepisu znakové řeči do textu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Významnou kapitolou je u obou smartphonů umělá inteligence. Ale právě tady platí, že se zejména v našich podmínkách rozdíly mezi telefony víceméně stírají, jelikož ne všechny AI funkce jsou u nás dostupné nebo jsou dostupné v českém jazyce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rozdíl je i v technice, která to vše pohání. Samsung nabídne přeci jen výkonnější Snapdragon 8 Elite Gen 5 v upraveném provedení for Galaxy. Google má svůj Tensor G6, který výkonově poskočil, ale na nejvýkonnější čip od Qualcommu stále ztrácí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba špičkové smartphony s ohebným displejem mají své přednosti. Samsung je ale v tomto ohledu určitou sázkou na jistotu a to je nejspíš i důvod, proč Google v Česku svůj ohebný pixel stále nenabízí. Ostatně, ani čínská konkurence se sem se svými modely s ohebným displejem tak moc nežene.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz