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Operátor O2 kompenzuje výpadek služeb, zákazníci získají poukaz k nákupu
Operátor O2 měl v pondělí zhruba od deváté hodiny výpadek pevného internetu, který se podařilo vyřešit do dvanácté hodiny. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Nyní nabízí všem...
Nový iPhone 18 teď hned nekoupíte, máme však jiné zajímavé akční nabídky
Máte nový iPhone? Tak na tento dotaz vám u autorizovaných prodejců nyní kladně neodpoví. Pokud nechcete čekat, tak se můžete vydat za konkurenčními přístroji za akční ceny. Nabídky jsou však mnohem...
Myslel si, že je jen unavený. Hodinky od Applu ho vyvedly z omylu
Apple zveřejnil další životní příběh, v němž hrají zásadní roli jeho chytré hodinky. Nadšený amatérský sportovec se původně domníval, že je jen unavený. Právě totiž absolvoval, podle vlastních slov,...
Volání s těmito tarify si rozmyslete. Vodafone představil nové tarify
Vodafone rozšířil nabídku datových tarifů. Nová řada obsahuje tři tarify, které přinášejí měsíčně až 100 GB dat. Využít je lze nejen v tabletech či noteboocích, ale i lokátorech, kamerách či...
Na zádech má dvě loga a změť objektivů. Navíc to bude výkonová bestie
Má nové označení a nový design, který jistě vzbudí kontroverze. Bude to jeden z prvních přístrojů s novým špičkovým procesorem. A zvuk ladili u dánských specialistů Bang & Olufsen. Nová Motorola...
Tváří v tvář soupeři nový smartphone ukazuje, proč se tu nebude prodávat
Google letos uvedl už čtvrtou generaci svého smartphonu s ohebným displejem Pixel Fold. Ale ani tu letošní u nás prodávat nebude. Na prezentaci v Berlíně jsme si v porovnání se Samsungem Galaxy Z...
Se jménem se opičí po Applu, ale tyto vychytávky nový iPhone rozhodně nemá
Xiaomi na čínském trhu uvedlo novinky série Xiaomi 18 Pro. Top modely jsou tentokrát dva, jeden menší a druhý větší, Ultra verze chybí. Nabídnou displej na zádech, hlavní obrazovku s ochranou...
Nový iPhone je nejlepší nečínský fotomobil. V jedné disciplíně soupeře poráží
Letošní souboj o to, zda bude mít lepší fotomobil Google nebo Apple, má jasný výsledek. V žebříčku DxO Mark má rozhodující náskok nový iPhone 18 Pro. Apple si v podstatě zachoval náskok z loňska. A...
Volání s těmito tarify si rozmyslete. Vodafone představil nové tarify
Vodafone rozšířil nabídku datových tarifů. Nová řada obsahuje tři tarify, které přinášejí měsíčně až 100 GB dat. Využít je lze nejen v tabletech či noteboocích, ale i lokátorech, kamerách či...
Některé Pixely čeká poslední aktualizace. Ověřte si, jak je na tom váš
Majitelé telefonů Google Pixel 6 a Pixel 6 Pro mají před sebou poslední měsíce plné softwarové podpory. Google v říjnu 2026 vydá poslední garantované aktualizace pro oba modely, které uvedl na trh v...
Chce jít víc po krku nejnovějším smartphonům od Applu. Bude mít lepší foťák?
Čínská značka Vivo představila nové špičkové smartphony řady X500. Dva ze tří modelů se podívají i do Evropy a obě novinky jsou důkazem toho, že Vivo chce jít víc po krku nejnovějším smartphonům od...
Na zádech má dvě loga a změť objektivů. Navíc to bude výkonová bestie
Má nové označení a nový design, který jistě vzbudí kontroverze. Bude to jeden z prvních přístrojů s novým špičkovým procesorem. A zvuk ladili u dánských specialistů Bang & Olufsen. Nová Motorola...
Jsou iPhony v Česku opravdu tak drahé? Zkusili jsme je sehnat levněji v cizině
Apple představil nové iPhony. Jsou dražší než loňské modely a zcela nový skládací iPhone Duo trhá cenové rekordy. Tak drahý telefon bez zlata a diamantů tady ještě nebyl. Ale jsou české ceny...
Nový iPhone 18 teď hned nekoupíte, máme však jiné zajímavé akční nabídky
Máte nový iPhone? Tak na tento dotaz vám u autorizovaných prodejců nyní kladně neodpoví. Pokud nechcete čekat, tak se můžete vydat za konkurenčními přístroji za akční ceny. Nabídky jsou však mnohem...
Operátor O2 kompenzuje výpadek služeb, zákazníci získají poukaz k nákupu
Operátor O2 měl v pondělí zhruba od deváté hodiny výpadek pevného internetu, který se podařilo vyřešit do dvanácté hodiny. Důvodem bylo poškození sítě pří výkopových pracích. Nyní nabízí všem...
Prodej, rodinného domu, Olešná u Rakovníka
Olešná, okres Rakovník
3 800 000 Kč
Myslel si, že je jen unavený. Hodinky od Applu ho vyvedly z omylu
Apple zveřejnil další životní příběh, v němž hrají zásadní roli jeho chytré hodinky. Nadšený amatérský sportovec se původně domníval, že je jen unavený. Právě totiž absolvoval, podle vlastních slov,...
Zákazníci se mohou divit. Novinky Xiaomi přináší i nepříjemná překvapení
Xiaomi po méně než roce ukazuje nástupce populární série dostupnějších smartphonů série Redmi Note. Novinky jsou tentokrát čtyři místo pěti a bohužel kvůli drahým pamětím zdražily, ale pořád je to...