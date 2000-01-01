Nové smartphony Pixel řady 11 od Googlu jdou podle očekávání ve šlépějích svých předchůdců. Přinášejí především řadu drobných vylepšení a ještě propracovanější integraci AI, která má u dražších modelů i svůj nový komunikační nástroj: světýlko na zádech. Google také klade větší důraz na podporu tvůrců, a to zejména v případě fotoaparátu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve své hlavní modelové řadě představil Google opět tři modely. Základem je Pixel 11, který navazuje na loňský základní Pixel 10. Stejně jako ten má z novinek nejlepší poměr ceny a výkonu, některá vylepšení letošních vybavenějších modelů se ho však netýkají. Ta softwarová ovšem ano.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Další novinkou jsou modely Pixel 11 Pro – tedy vybavenější varianta kompaktního modelu 11. Toto je skutečná kompaktní špička a platí, že opět má Pixel 11 Pro ve výbavě v podstatě vše, co větší typ Pixel 11 Pro XL. Liší se jen úhlopříčka displeje a kapacita baterie.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vedle menšího Pixelu 11 Pro (vlevo) je tu pak i zmíněný větší Pixel 11 Pro XL s větším displejem a větší baterií. Obě tyto novinky mimochodem přinášejí inovaci v podobě světýlka HiLight, které se skrývá v diodovém blesku telefonu a jež slouží zejména pro komunikaci s AI. Pojďme si novinky podrobněji představit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 11 je opět nejdostupnější z letošní nové modelové řady smartphonů od Googlu. Jeho cena startuje na částce 24 490 korun, což je o 1 500 korun víc než loni. Ale zákazník za to dostane dvojnásobek paměti, základem je totiž 256 GB, 128GB verzi už letos Google nenabízí. Oproti předchůdci se stejnou kapacitou je pak novinka o tisíc korun levnější, což je příjemné překvapení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 11 coby „obyčejnější“ model řady dostává trochu výraznější barvy, třeba tuto „Ibiškovou“. Nenápadnou inovací letošního Pixelu 11 je zmenšení výstupku s fotoaparáty. Ten si sice ponechává svůj charakteristický design, ale nad záda telefonu teď ční o něco méně než dříve.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Je to vidět i při pohledu z boku, kdy jinak vynikne matný rám v barvě telefonu. Matný rám je opět u „základního“ pixelu špičkové řady standardem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Záda jsou naopak opět lesklá. Onen výstupek fotoaparátu ukrývá trojitou sestavu, stejně jako loni: hlavní foťák má 48 megapixelů, širokoúhlý je 13megapixelový a teleobjektiv s pětinásobným zoomem má rozlišení 10,8 megapixelu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Taková sestava sice nedosahuje možností dražších sourozenců, ale většině i dost náročných uživatelů bude stačit. Příjemným detailem je, že hlavní snímač je rozměrově větší než u loňského modelu, což znamená lepší zachytávání světla. Foťák také disponuje kreativním nástroji, kterými Google cílí mimo jiné i na tvůrce internetového obsahu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Baterie v telefonu zůstává víceméně na loňské kapacitě, konkrétně Google uvádí 4 985 mAh (nárůst o 15 mAh). Totéž platí o výkonu nabíjení, ten je stále 30 W. Bezdrátové nabíjení (Qi 2.2) ovšem posílilo na 25 W, takže bude skoro stejně rychlé jako to po kabelu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vedle Pixelu 11 (vlevo) je tu i nový Pixel 11 Pro (vpravo). Ten má výraznější výstupek fotoaparátu, jako tomu bylo i dříve. Opět se liší provedení telefonů, záda standardního modelu jsou lesklá a rám matný, u Pixelu 11 Pro je tomu (opět jako dříve) přesně naopak.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oba přístroje mají oficiálně 6,3palcový displej, i tady Google zachovává loňské rozdíly. Jas je až 3 000 nitů u základního modelu, až 3 600 u provedení Pro. Dražší model má i vyšší rozlišení displeje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pozorné oko si všimne, že rámečky displeje u Pixelu 11 (vlevo) jsou o něco silnější než u Pixelu 11 Pro (vpravo). To je dáno mírnými rozdíly v rozměrech telefonů, ale i v samotné úhlopříčce displeje. Zatímco 6,3 palce u Pixelu 11 znamená 160 mm, u Pixelu 11 Pro je to 161 mm úhlopříčky.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Co se rozměrů týče, pouhým okem jsou rozdíly nepatrné. Pixel 11 (dole) má míry 152,8 × 72 × 8,6 mm (stejné jako loni), Pixel 11 Pro si polepšil na 152,7 × 71,9 × 8,4 mm. Hmotnost je 204 gramy u typu Pro a 197 u základního provedení, kompaktní modely jsou tedy lehčí než předchůdci.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 11 Pro má špičkový LTPO OLED displej s rozlišením 1 280 × 2 856 pixelů, což je stejně jako předchozí rok. Vyšší je však zmíněný maximální jas a displej kryje sklo Gorilla Glass Victus 2 se speciální novou vrstvou proti poškrábání. Tu základní model 11 nemá. Sklo má být proti poškrábání až dvakrát odolnější než u předchůdce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kompaktní smartphone zůstává u lesklého rámu, i když je tu jedna výjimka. V paletě čtyř barev tentokrát totiž Google uvedl i tmavé provedení (Obsidian), která má i u modelů Pro matný rám, který se tolik neupatlává.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oproti loňsku Pixel 11 Pro mírně šetří na kapacitě baterie, ta činí 4 850 mAh (pokles o 20 mAh). Nový čip Tensor G6 (ten mají všechny novinky) by to však měl svou efektivitou víc než vynahradit. Nabíjení i u modelu 11 Pro funguje 30 W po kabelu nebo 25 W bezdrátově, i tady je vyšší výkon novinkou.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Sestava fotoaparátů vychází z té loňské. Je tedy znovu trojitá, hlavní fotoaparát má opět rozlišení 50 megapixelů, teleobjektiv a širokoúhlý foťák dostávají shodně 48megapixelové snímače. Optický zoom je opět pětinásobný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I když specifikace na první pohled vypadají stejně, jsou fotoaparáty výrazně vylepšené. Senzory jsou nové, ten u hlavního foťáku je nepatrně větší než loni, u teleobjektivu došlo ovšem k významnému zvětšení senzoru. To by opět s procesorem Tensor G6 mělo přinést další zlepšení již tak výborné kvality obrazu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google se navíc u nových pixelů soustředí na funkce pro tvůrce obsahu. V podstatě chce, aby se jeho telefony u nich staly podobným standardem, jako jsou dnes iPhony. Proto je tu sada nástrojů pro tvůrce, které jim usnadňují vytváření videí pro různé platformy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V nastavení si tak tvůrce může zvolit například rámečky, které ukážou, co bude ve videu jak vidět s grafikou dané sociální sítě. A také je tu funkce Teleprompter, tedy klasické čtecí zařízení. Připravený scénář tak lze nahrát do přístroje a při natáčení číst fráze přímo z displeje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Menší Pixel 11 Pro pak v nabídce doplňuje i špičkový velký Pixel 11 Pro XL. Ten se skutečně liší především většími rozměry, míry 162,7 × 76,5 mm jsou o desetinku menší než u loňského XL modelu, tloušťka 8,5 mm zůstává shodná. Hmotnost velkého modelu je 226 gramů (pokles o 6 gramů).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ani velký Pixel 11 Pro XL není kdovíjaký rekordman v kapacitě baterie. Ta tentokrát činí 5 155 mAh (o 45 méně než loni). Oproti předchozímu roku se nezměnilo nic u nabíjení, to po kabelu funguje výkonem 45 W a bezdrátově letos napříč modelovou řadou standardními 25 W.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Právě „velký“ Pixel 11 Pro XL jsme si prohlíželi detailněji i v novém matném provedení Obsidian. To bude k dispozici i pro menší variantu a musíme uznat, že i když je trochu nudné, telefonu to v matné opravdu sluší. Silně lesklý rám běžného Pro provedení vedle něj působí trochu moc výrazně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pixel 11 Pro XL jinak dostává vylepšený 6,8palcový LTPO OLED displej s rozlišením 2 992 × 1 344 pixelů (stejné jako loni), ovšem navýšeným běžným i maximálním jasem. Hodnota HBM se pohybuje na maximu 2 400 nitů (loni 2 200) a špičkové maximum je nově 3 600 nitů (loni 3 300). Hodnoty jsou to stejné jako u menšího Pixelu 11 Pro.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I Pixely 11 Pro a Pro XL budou letos k dostání v jednom výrazném barevném provedení: je jím varianta Canyon s růžovými zády a rámem ve zlaté barvě. Záda jsou i u provedení XL lesklá, matná je má právě jen již zmíněná černá varianta Obsidian.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Hardware Pixelu 11 Pro XL je jinak v podstatě stejný jako u modelu 11 Pro. Je tu tedy Tensor G6, všechny letošní pixely také mají například podporu eSIM (ale u nás stále i klasický šuplík na SIM), podporu satelitního SOS nebo odolnost podle IP68. A samozřejmě letošní Tensor G6.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Společnou novinkou letošních modelů Pixel 11 Pro a Pro XL je již zmíněné světýlko HiLight. To je aktivní zejména při komunikaci s umělou inteligencí Gemini, ale může mít i některé další funkce. Google zatím nedovolí jeho využití aplikacím třetích stran.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Světýlko je ukryté pod diodou blesku, skládá se z vícero RGB diod, které dovedou vytvořit paletu několika různých odstínů barev. Ty pak mohou mimo jiné sloužit třeba k barevnému odlišení oblíbených kontaktů při volání, což je jedna z mála ne-AI funkcí světýlka.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
HiLight jinak prostě uživateli dává najevo, kdy ho umělá inteligence Gemini poslouchá a co zrovna dělá. Znamená to, že s AI od Googlu jde vést konverzaci, aniž by bylo nutné brát telefon do ruky a uživatel přitom jasně vidí, jestli ho AI poslouchá či zda právě přemýšlí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ceny novinek 11 Pro a 11 Pro XL jsou o něco vyšší než loni. Ale opět platí, že i u menšího Pixelu 11 Pro je teď standardem 256 GB paměti namísto loňských 128. Telefon v takové variantě vyjde na 29 490 korun, to je o tisíc korun méně než předchůdce se stejnou kapacitou. 512 GB vyjde na 32 490 korun a 1 TB na 38 990 korun, což je v obou případech oproti loňsku zlevnění. Pixel 11 Pro XL ale začíná na částce 33 990 korun za 256 GB, a to je zdražení o tisícikorunu. To platí i pro další paměťové verze (512 GB je za 37 490 a 1 TB za 43 990 korun).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz