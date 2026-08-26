Podobně jako někteří jiní výrobci, Google tradičně se startem prodeje nových smartphonů Pixel v Česku připravuje různé bonusy. Přímo v jeho vlastním obchodě nabízí k novým pixelům bonus až 9 000 korun v podobě kreditů do Google Store. To už je sice pořádná nálož peněz, jenže je musíte znovu u Googlu chtít utratit. Zároveň nabízí možnost získat slevu při koupi telefonu a hodinek zároveň.
Nicméně oficiální prodejci smartphonů Pixel, kterými jsou v Česku zejména Alza, Datart a Mobil Pohotovost, připravili své vlastní tradičnější výkupní bonusy. Ty mají typicky výši 5 000 korun u základního modelu Pixel 11, 7 500 korun u výkonnějšího Pixelu 11 Pro a 10 000 korun u největšího špičkového Pixelu 10 Pro XL.
S těmito bonusy vycházejí letošní modely vlastně levněji, než za kolik oficiálně Google nabízí u sebe loňské modely ve výprodeji. Ale některé varianty starších modelů lze přece jen i u oficiálních distributorů pořídit s výraznou slevou. I tak je však nabídka letošních modelů s jejich cenami vcelku zajímavá.
|paměť
|Pixel 10 při uvedení
|Pixel 10 aktuální u Googlu
|Pixel 10 v oficiální distribuci
|Pixel 11 oficiálně
|Pixel 11 s výkupním bonusem v předprodeji
|128 GB
|22 990
|20 490
|14 320
|–––––––
|–––––––
|256 GB
|25 490
|22 990
|16 490
|24 490
|19 301
|512 GB
|–––––––
|–––––––
|–––––––
|27 490
|22 270
Není základní verze jako ta loňská
Google totiž v zásadě nesáhl k plošnému zdražení modelů. I když se na první pohled zdá, že tomu tak je. Základní Pixel 11 totiž stojí 24 490 korun, což je o 1 500 korun víc, než na kolika startoval loni Pixel 10. Jenže je tu zásadní rozdíl. Zatímco loňská cena byla za variantu se 128 GB uživatelské paměti, letošní model začíná s 256 GB paměti. A tato varianta loni vyšla na 25 490, takže Google vlastně meziročně o tisíc korun zlevnil.
Letošní základní Pixel lze navíc v předprodeji s výkupním bonusem pořídit už od 19 301 korun. Loňský model jsme u oficiálních prodejců našli nejlevněji za 14 320 korun, což také zní lákavě. Verze s 256 GB vyjde v doprodeji na 16 490 korun.
|paměť
|Pixel 10 Pro při uvedení
|Pixel 10 Pro aktuální u Googlu
|Pixel 10 Pro v oficiální distribuci
|Pixel 11 Pro oficiálně
|Pixel 11 Pro s výkupním bonusem v předprodeji
|128 GB
|27 990
|25 990
|18 801
|–––––––
|–––––––
|256 GB
|30 490
|27 990
|21 149
|29 490
|21 750
|512 GB
|33 990
|31 490
|–––––––
|32 490
|24 717
|1 TB
|40 490
|37 990
|–––––––
|38 990
|31 490
Ani Pixel 11 Pro už nemá základní variantu se 128 GB paměti, kterou měl loňský Pixel 10 Pro. Cena tak opět zdánlivě startuje o 1 500 korun výš než loni, a to na částce 29 490 korun. Loni byl ale model 10 Pro s 256 GB k mání za 30 490 korun, tedy o tisícovku dráž. S výkupním bonusem v předprodeji letošní novinku pořídíte už za 21 750 korun. To je lákavé i v porovnání se starším modelem.
Ten se dá sice sehnat i za méně než 19 tisíc v případě verze se 128 GB paměti, ale to je na špičkový smartphone podle nás dost málo. Varianta s 256 GB stojí v doprodeji v oficiální distribuci nejméně 21 149 korun, i když u některých prodejců dovede i tuto částku snížit výkupní bonus, výsledkem čehož může být atraktivní suma 18 824 korun. Verze s menší pamětí je s bonusem už za 16 349 korun.
Velká paměť se vyplatí
V případě nové generace Pixel 11 Pro podle nás stojí za pozornost zejména verze s 512 GB paměti, která je v předprodeji k mání s výkupním bonusem už za 24 717 korun. To je za nadupaný smartphone se spoustou paměti opravdu zajímavá suma. Mimochodem, v předchozí generaci bylo provedení s 512 GB paměti v prodeji také, ale dnes už ho prodejci v oficiální distribuci na skladě nemají. Nemá ho skladem ani Google, který u této verze uvádí aktuálně cenu 31 490 korun. Na skladě má gigant ve svém českém e-shopu až verzi s 1 TB paměti za 37 990 korun. Nová generace je s největší pamětí přitom oficiálně o 1 000 korun dražší a s výkupním bonusem vyjde na 31 490 korun.
|paměť
|Pixel 10 Pro XL při uvedení
|Pixel 10 Pro XL aktuální u Googlu
|Pixel 10 Pro XL v oficiální distribuci
|Pixel 11 Pro XL oficiálně
|Pixel 11 Pro XL s výkupním bonusem v předprodeji
|256 GB
|32 990
|32 990
|22 991
|33 990
|23 717
|512 GB
|36 490
|36 490
|–––––––
|37 490
|27 167
|1 TB
|42 990
|42 990
|–––––––
|43 990
|33 990
U velkého modelu Pixel 11 Pro XL přece jen na zdražení došlo. Jednotlivé paměťové varianty jsou plošně o 1 000 korun draží než kolik stál předchůdce loni při uvedení. Cena tak startuje na 33 990 korunách, ale výkupní bonus a další zvýhodnění ji dovedou v oficiální distribuci srazit i o víc než 10 000 korun. To pak základní 256 GB varianta vyjde na téměř stejné peníze jako výprodejový loňský model. Ten jde koupit už za 22 991 korun, případný výkupní bonus u některého z prodejců ale dovede částku srazit i na 19 939 korun. Za pozornost stojí, že větší paměťové varianty staršího modelu 10 Pro XL už v oficiální distribuci skladem nejsou, Google má na skladě ještě 512 GB variantu, ale za plnou loňskou cenu 36 490 korun.
Ceny nových Pixelů od Googlu jsou tak i letos konkurenceschopné a s bonusy v předprodeji dovedou být přesvědčivým argumentem pro koupi. Za určitých podmínek mohou lákat i loňské výprodejové kousky, které se ale, vlastně stejně jako novinky, vyplatí kupovat ve známých českých eshopech namísto přímo u Googlu. Podobná je však situace i u Applu nebo Samsungu. Běžně jsou nejvýhodnější autorizovaní prodejci.