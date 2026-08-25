Už řadu let se špičkové smartphony Pixel Pro drží v podstatě jednotné sestavy fotoaparátů s 50megapixelovým rozlišením hlavního snímače a 48 megapixely u teleobjektivu a širokoúhlého objektivu. Tuto sestavu dostal už Pixel 8 Pro uvedený v roce 2023. A ještě dvě generace před tím byla sestava obdobná: Pixely 7 Pro a 6 Pro měly pouze dvanáctimegapixelový širokoúhlý foťák.
Letošní Pixel 11 Pro XL je tak už šestou generací smartphonu od Googlu s v podstatě shodnou, jen postupně mírně vylepšovanou technikou foťáků. Jak ale ukazuje aktuální hodnocení organizace DxO Mark, i takové postupné zlepšování bohatě stačí na to, aby patřil Google stále do nejužší špičky fotomobilů.
Smartphony Google Pixel v žebříčku DxO Mark (v6)
168 – Pixel 11 Pro XL
Pixel 11 Pro XL teď podle nejnovější generace testovacího protokolu získal v testech DxO Mark 168 bodů. Před ním jsou v žebříčku jen čtyři smartphony: Vivo X300 Ultra a Oppo Find X9 Ultra s dvoubodovým náskokem, Vivo X300 Pro s náskokem tři body a zatím nedostižný Huawei Pura 80 Ultra se 175 body. Pixel 11 Pro XL má stejné skóre jako iPhone 17 Pro a svého předchůdce, Pixel 10 Pro XL, předstihl o pět bodů. To je mimochodem větší generační rozdíl než loni, kdy si „desítka“ oproti „devítce“ polepšila o tři body.
To také ukazuje, že za zlepšením přece jen nestojí pouze software a rychlejší procesor, který umožňuje se snímky trochu lépe „kouzlit“. Letošní Pixel 11 Pro XL sice totiž má senzory se známým a dlouho stabilním rozlišení, ale jsou nové, větší, takže pojmou víc světla. Nejvíc to je vidět u teleobjektivu, který zaznamenal v hodnocení DxO Mark desetibodový nárůst, což je společně s bokeh efektem nejvýraznější posun.
V porovnání s iPhonem mimochodem nadále platí, že Pixel 11 Pro XL má navrch v oblasti statických fotografií, iPhone 17 Pro Max zase kraluje ve videu. U něj sice Google letos sáhl k řadě softwarových úprav z hlediska kreativních možností, ale samotnou kvalitu videa neposunul tak výrazně, aby postavení iPhonu v této oblasti ohrozil.
Testem DxO Mark prošel letos i standardní Pixel 11, tedy nový základní model špičkové řady. Loňský Pixel 10, který poprvé zavedl i u základního modelu tři fotoaparáty, své skóre za focení nikdy neobdržel. Opět tu ale platí, že sestava se změnila oproti loňsku jen minimálně. Hlavní 48megapixelový čip je teď nový, větší, jinak ale zůstává vše při starém (pětinásobný zoom s 10,8 megapixely, širokoúhlý 13megapixelový foťák).
Pixel 11 dostal v hodnocení organizace 154 bodů, což ho řadí na dělené 28. místo v žebříčku. Například konkurenční kompaktní Samsung Galaxy S26 má bodů 146 (47. místo). Apple iPhone 17 má bodů 157, je tedy o tři body lepší. Stejné skóre jako on má třeba i špičkový Galaxy S26 Ultra. I Pixel 11 se tedy nachází ve velmi dobré společnosti a jeho fotoaparát je výtečný.