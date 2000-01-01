Letošní dostupnější smartphone řady Pixel od Googlu, model 10a, je jen mírně vylepšeným loňským modelem. Google u něj místy překvapivě šetřil, ale to také přineslo jeden nečekaný detail. Pixel 10a totiž vůbec nemá výstupek fotoaparátu, což je dnes u většiny smartphonů téměř povinnost.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ano, není to kdovíjaká inovace a pro mnohé to bude nepodstattný detail, ale Pixel 10a skutečně nemá žádný výstupek foťáku. Jeho krycí sklo je zcela v rovině se zády telefonu a nejde poznat ani prstem.
To je v dnešní produkci, zejména mezi dobře vybavenými smartphony, zcela výjimečné. Neznáme žádný další takový přístroj, který by výstupek foťáku neměl.
Spousta uživatelů přitom výstupky fotoaparátů nenávidí, Pixel 10a jim v tom naprosto vyhoví. Telefon se díky tomu například vůbec nekýve na stole, leží hezky rovně.
Paradoxem je, že kryt telefonu pak způsobí na zádech drobnou prohlubeň. Ta ale funkčně a prakticky ničemu nevadí, narozdíl od výstupku, který může být pro někoho nepříjemný třeba i v kapse.
Plochá záda také přispívají k eleganci telefonu a svým způsobem zároveň dávají vyniknout barvám, ve kterých je Pixel 10a k dispozici. Námi testovaná malinová (Berry) varianta opravdu září.
Pixel 10a má hliníkový rám a tloušťku solidních 9 milimetrů, ona plochá záda jsou plastová, což vlastně přispívá k odolnosti telefonu.
Vpředu kryje displej sklo Gorilla Glass 7i s tvrdostí na Mohsově stupnici na úrovni 4. Panel má úhlopříčku 6,3 palce, takže Pixel 10a je příjemně kompaktní smartphone.
Uvnitř najdeme v podstatě loňský hardware, Pixel 10a tak stále používá procesor Tensor G4, nikoli letošní Tensor G5 dostupný u špičkových modelů řady 10. Pixel 10a se tak v řadě detailů neliší od svého loňského předchůdce.
Google například vylepšil nabíjení, to má nově výkon 30W. Sice to není žádný rekord, ale ve střední třídě je to vlastně docela solidní hodnota, i když za spoustou konkurentů zaostává.
Ke změnám v podstatě nedošlo u fotoaparátu, výstupek tu tak na první pohled je jediným upgradem. Hlavní snímač má rozlišení 48 megapixelů, širokoúhlý pak 13 megapixelů, neměnné zůstávají i hodnoty světelnosti.
Ale foťák přeci jen zaznamenal kvalitativní posun, Google vše ladil hlavně softwarově a Pixel 10a opět patří k nejlepším fotomobilům z hlediska poměru ceny a výkonu.
Co se ceny týče, ta oproti startovní ceně předchůdce klesla, ale Pixel 10a možná i vzhledem k menším upgradům nemusí na první pohled působit tak výhodně, jako loňský model.
Oficiální cena novinky začíná na částce 13 290 korun za provedení se 128 GB vnitřní paměti. To je mimochodem na telefon střední třídy pro nás už docela malá hodnota úložiště.
Pixel 10a ale lze sehnat naštěstí levněji, než co říká oficiální cenovka. V oficiální distribuci tak umí cena klesnout na zhruba 11 600 korun, to už vypadá jako docela zajímavá nabídka. Výprodejový Pixel 9a není o moc levnější.
Ještě menší je pak rozdíl u větších pamětí. Verze s kapacitou 256 GB oficiálně stojí 15 690 korun, ale koupit se dá asi za 13 700 korun, což je téměř stejně, jako je v oficiální distribuci k sehnání předchůdce.
Z drobných upgradů telefonu oproti předchůdci můžeme zmínit například přítomnost funkce satelitního SOS, která je opět v dané třídě telefonů v našich končinách jedinečná.
Za co naopak Google u Pixelu 10a pochvalu nedostane, to jsou rámečky okolo displeje. Ty jsou poměrně výrazné, telefon by mohl být klidně každým směrem o dva nebo tři milimetry menší.
Nic extra nepřínáší ani selfe kamera: má rozlišení 13 megapixelů a chybí jí třeba i automatické ostření.
Pixel 10a je docela zajímavou konkurencí pro Apple iPhone 17e, který je dražší: cena startuje na 16 990 korunách, ale uživatel za to dostane 256 GB paměti. I tak je ale Pixel 10a levnější.
