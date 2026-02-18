Google ukázal velkého konkurenta levného iPhonu. Pixel 10a mírně zlevnil

Luděk Vokáč
  18:00
Google představil svůj nový „áčkový“ smartphone řady Pixel. Model 10a pokračuje v tradici dostupných modelů, oproti předchůdci se úplně zbavil výstupku fotoaparátů a mírně zlevnil. Novinka půjde do prodeje už 5. března, tedy den po představení hlavního konkurenta, iPhonu 17e, a boduje například podporou satelitního SOS.
Google Pixel 10a

Google Pixel 10a | foto: Google

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
18 fotografií

Nový Pixel 10a navazuje na své dostupnější předchůdce a je vlastně jen pozvolnou evolucí předchozí generace 9a. Tentokrát cenově dostupnější model nedostal ani novou generaci procesoru Tensor G5, kterou mají ostatní pixely řady 10. Zůstal u staršího čipu Tensor G4, který měl už předchůdce.

V porovnání s ním zůstává výbava shodná i v řadě dalších detailů. Novinka tak má stále 6,3palcový displej s FullHD+ rozlišením, k dispozici bude se 128 nebo 256 GB paměti (zůstává i 8 GB RAM) a sestava fotoaparátů má rozlišení 48 (hlavní) a 13 (širokoúhlý) megapixelů. I baterie zůstala u kapacity 5 100 mAh.

Ne, úplně stejný není

Dílčí vylepšení ale telefon dostal. Nabíjení například posílilo na 45 W, bezdrátové nabíjení telefon zvládá výkonem 10 W místo 7,5 u předchůdce. Poskočil jas displeje, ten je teď 2 000 nitů oproti 1 800 a lokálním maximem je 3 000 nitů (předchůdce měl 2 700). Mírně se zmenšily rámečky kolem displeje, takže rozměry novinky jsou 153,9 × 73 × 9 mm. Hmotnost klesla o tři gramy na 183 gramů a Google se chlubí vysokým podílem recyklovaných materiálů použitých na výrobu telefonu.

Zajímavým detailem je, že se Pixel 10a zcela zbavil výstupku fotoaparátů: dvojici kryje jen sklo, které je součástí plochých zad, čímž Pixel 10a posunul o kousek dál provedení loňského modelu, který měl jen velmi nenápadný výstupek fotoaparátu.

Satelitní SOS i v Česku

Telefon dostane i další nové funkce: i u nás bude například dostupná funkce satelitního SOS spojení. Využít půjde i VPN od Googlu. Bohatá samozřejmě bude sada AI funkcí, včetně editace fotek jen hlasovým příkazem. U fotoaparátu bude k dispozici funkce Fotokouč známá z dražších modelů. Na trh přichází Pixel 10a s Androidem 16 a dostane již tradiční sedmiletou podporu aktualizací.

Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
Google Pixel 10a
18 fotografií

Celek působí velmi minimalisticky a elegantně. Telefon má vpředu odolné sklo Gorilla Glass 7i, záda jsou plastová (z 81 % z recyklovaného plastu), rám je ze 100% recyklovaného hliníku a barevně je vždy sladěný se zády. Google telefon dodává ve čtyřech barvách: Fog, Obsidian, Lavender a Berry.

Před levným iPhonem bude mít náskok

Vzhledem k tomu, že nový Pixel 10a nepřináší oproti předchůdci dramatický posun v hardwaru, došlo mezigeneračně ke zlevnění. Pixel 10a se tak začne prodávat za 13 290 korun, což je cena za verzi se 128 GB paměti. Varianta s 256 GB paměti bude stát 15 690 korun. Prodej odstartuje 5. března, tedy den poté, co Apple představí hlavního konkurenta pro Pixel 10a, svůj letošní dostupný iPhone.

