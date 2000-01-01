náhledy
Letošní smartphony Pixel 10 se od předchůdců vizuálně liší jen málo. Ovšem zejména u základního modelu došlo uvnitř k významným změnám, které ho od předchozího typu Pixel 9 dost odlišují. Někoho by tak mohl lákat starší model. Ten nový je ale vlastně výhodnější.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zejména z čelní strany vypadají letošní Pixel 10 (vlevo) a loňský Pixel 9 úplně stejně. A v praxi jsou si tyto smartphony také hodně podobné i po funkční stránce. Přitom uvnitř došlo k významnějším změnám, které pro někoho znamenají důležité rozdíly.
Začneme asi tou největší a zároveň možná jedinou skutečně viditelnou změnou: Pixel 10 má v sestavě fotoaparátů tři objektivy, zatímco Pixel 9 má objektivy dva.
Změna znamená, že počtem objektivů letošní model dorovnává špičkové modely Pro. Na druhou stranu ale na komponentech foťáku trochu šetří. Sestava fotoaparátů se od aktuální špičky i předchůdce dost liší.
Pixel 9 má hlavní 50megapixelový snímač a širokoúhlý se 48 megapixely, což jsou stejné hodnoty, jako měly vloni špičkové modely 9 Pro a mají i letošní typy 10 Pro. Stejné jsou i hodnoty světelnosti (f/1.7 u obou objektivů) a velikosti čipů.
To Pixel 10 sice dostal navíc 10,8megapixelový teleobjektiv s pětinásobným zoomem, ale jeho hlavní a širokoúhlý foťák mají výrazně menší optiku a snímače. Ty pocházejí z dostupnějšího typu Pixel 9a.
Hlavní fotoaparát letošního modelu tak má 48 megapixelů (světelnost f/1.7 zůstává) a čip je výrazně menši než u Pixelu 9: to je ostatně vidět na první pohled i v celé sestavě, optika loňského modelu je o dost větší. Širokoúhlý foťák má pak „jen“ 13 megapixelů i horší světelnost f/2.2.
Starší Pixel 9 tak má hlavní sestavu fotoaparátu nadupanější, nový Pixel 10 nabízí zase větší rozsah. Tento rozdíl může někoho lákat ke staršímu modelu a pravdou je, že komu jde o maximální detaily a kontrasty, pro toho bude foťák loňského modelu lepší.
Jenže fotoaparát letošního Pixelu 10 je velmi všestranný a na loňský typ ztrácí viditelně snad jen v případě některých kontrastních scén - a i tehdy je to něco, čeho si musí uživatel všímat, pro běžného i velmi náročného uživatele je foťák Pixelu 10 výtečný.
Pixel 10 pak dovede příjemně překvapit svými schopnostmi zoomu. Dostal až dvacetinásobný hybridní zoom, který funguje překvapivě dobře, i maximální přiblížení je velmi dobře použitelné, tak daleko se Pixel 10 i s větším počtem obrazových bodů z hlavního snímače nedostane.
Pixel 10 má také výkon fotoaparátů hezky sladěný. Takže, kdo chce všestranný foťák a dobrý zoom, může zvolit novinku, kdo potřebuje maximální detail u hlavního foťáku, tomu bude spíš vyhovovat loňský model.
Letošní Pixel 10 (tady vpravo) má i o něco lepší displej, maximální jas činí až 3 000 nitů, u předchůdce je to 2 700 nitů. Rozdíl na přímém slunci je ovšem sotva rozpoznatelný, byť určitý náskok novinka má. Oba displeje jsou výborné.
Oba telefony samozřejmě těží ze špičkové softwarové podpory Googlu a mají tedy 7 let aktualizací systému. Pixel 9 si už jeden rok podpory „odbyl“, to letošní přístroj vydrží s aktualizacemi déle. Ale na druhou stranu jen málokdo si kupuje smartphone na 7 let, takže i tady je výhoda novinky jen drobná.
Drobnou změnou je, že se u Pixelu 10 slot na SIM přestěhoval do horní části rámu telefonu. Slot na karty tu nadále chybí, Google upřednostňuje své cloudové úložiště, což je vidět i v tom, že základní paměť zůstala na hodnotě 128 GB.
Přemístěný slot udělal dole místo pro... No, nevíme co. Vypadá to, jako by tu měl telefon dva reproduktory a bylo by to i praktické, ale nejsou tu. Reproduktor je jen pod pravou škvírou, vlevo se skrývají jiné komponenty, jako třeba mikrofon.
Konstrukce obou telefonů je shodná, rám těla je hliníkový a matný, přičemž se neupatlává a vypadá vždy velmi elegantně. Barva rámu také opět ladí s barvou zad telefonu.
Záda jsou i v letošním provedení lesklá: naštěstí nejsou přílišným magnetem na otisky. Nové jsou letošní barvy, výrazná modrá (Indigo) je parádní, Pixel 9 nabízel celkově tlumenější a nenápadnější odstíny. V tom novinka podle nás vede.
Pixel 10 také vede ve výkonu, ten je vyšší až o 30 % - to může být pro některé náročné uživatele důležité, ale v praxi je to při běžném používání (mimo hraní her - a na ty pixely stejně nejsou to nejlepší náčiní) většinou opět jedno.
Rozdíly jsou ve výdrži baterie. Její kapacita se liší jen málo, novinka má 4 970 mAh, Pixel 9 pak 4 700 mAh. Nový čip Tensor G5 by měl být také efektivnější z hlediska spotřeby, ale v praxi tu velký rozdíl není. Po delším používání možná musíme zvrátit tvrzení z recenze, že má novinka ve výdrži náskok: zdá se, že navrch má starší model.
Ale jedna věc v souvislosti s baterií je na Pixelu 10 nová: má bezdrátové nabíjení Qi2 včetně magnetů pro připojení příslušenství. Google tomu říká PixelSnap, jde v podstatě o řešení Apple MagSafe.
Nový Pixel 10 je tedy výkonnější a má všestrannější fotoaparát než předchůdce, ten má ale pořád své určité trumfy. Možná by se tedy mohlo zdát, že volba je jasná: starší model by měl být ve výprodeji výrazně levnější a náskok nového není tak jednoznačný.
Jenže to právě není úplně pravda. Když totiž budeme uvažovat ceny z oficiální distribuce, je rozdíl mezi oběma telefony až překvapivě malý.
Nový Pixel 9 ve výprodeji v oficiální distribuci stojí zhruba 17 000 korun a to v závislosti na barvě těla i kapacitě paměti: „odvážnou“ růžovou jde za tuto cenu koupit i s 256 GB paměti, zatímco jiné verze jen se 128 GB.
To Pixel 10 se 128 GB paměti začíná cenou oficiálně na 22 990 korunách, což je mimochodem stejně, jako třeba nový iPhone 17 s dvojnásobkem paměti. Ale cena se může i významně lišit.
Do konce září byl Pixel 10 k dispozici s výkupním bonusem, který cenu srážel na 17 290 korun. Teď zase někteří prodejci k telefonu nabízí sluchátka Pixel Buds Pro 2 v hodnotě 6 199 korun jako bonus. Pokud tedy sluchátka potřebujete, je novinka vlastně výhodnější volbou.
V neoficiální distribuci jsou ceny ještě jiné a Pixel 9 je levnější, vyjde už na 14 000 korun, to u Pixelu 10 klesne cena „jen“ na 19 000.
