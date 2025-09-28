Loni Google poskládal řadu smartphonů Pixel novým způsobem a letos na něj navazuje. Opět je tu základní pixel, tedy Pixel 10, a pak dva vybavenější modely: Pixel 10 Pro a 10 Pro XL. Zatímco ty se v podstatě liší jen úhlopříčkou displeje a velikostí baterie, tak základní Pixel 10 oproti nim činí kompromisy. Tak tomu bylo i loni u modelů řady 9, ale novinka jde na kompromisy trochu jinou cestou.
Na první pohled se totiž vlastně Pixel 10 svým dražším sourozencům přiblížil. Zatímco loni měl základní model dva fotoaparáty a typy Pro dostaly tři, tak letos mají všechny pixely v hlavní sestavě tři foťáky. Základní Pixel 10 si totiž polepšil o teleobjektiv, který se v cenově dostupnějším modelu od Googlu objevuje vůbec poprvé. Jenže zbytek hardwaru foťáku pochází z levnějšího Pixelu 9a, zatímco loni měl fotoaparát shodný základ se špičkovými typy. To se zdá být ústupkem.
V praxi to však může být uživatelům jedno: i Pixel 10 je dostatečně schopný, ba vynikající fotomobil. Teleobjektiv někomu přijde vhod, na druhou stranu hardwarově vyspělejší foťák loňského Pixelu 9 také může být lákadlem. Porovnání s předchůdcem je přitom asi největší Achillovou patou nového Pixelu 10. Zlepšení totiž nemusí být na první pohled vidět a uživatele může starší model za výhodnou cenu od novinky přetáhnout.
Na druhou stranu se musí Pixel 10 vypořádat s čerstvou konkurencí v podobě povedeného iPhonu 17. I ten vlastně razí podobnou filosofii větší odlišnosti od vlajkových modelů, tady se Google i Apple trefili do stejného pojetí. Avšak nový iPhone přichází se silnou zbraní: za stejné peníze jako pixel nabízí více paměti. Jenže pixel jde v praxi zase koupit o dost levněji.