Základní Google Pixel 10 v testu: i přes kompromisy se blíží nejlepším

Luděk Vokáč
I letos představil Google ve své hlavní vlajkové modelové řadě smartphonů Pixel tři modely. Jenže zatímco loni si byla trojice velmi podobná, tak letos Google modely více odlišil. Základní Pixel 10 tak dostal ve výbavě určité změny, které vyvolávají otazníky. V praxi je to nicméně výtečný smartphone, byť má silnou konkurenci.
Část 1/6

Google Pixel 10

Loni Google poskládal řadu smartphonů Pixel novým způsobem a letos na něj navazuje. Opět je tu základní pixel, tedy Pixel 10, a pak dva vybavenější modely: Pixel 10 Pro a 10 Pro XL. Zatímco ty se v podstatě liší jen úhlopříčkou displeje a velikostí baterie, tak základní Pixel 10 oproti nim činí kompromisy. Tak tomu bylo i loni u modelů řady 9, ale novinka jde na kompromisy trochu jinou cestou.

Na první pohled se totiž vlastně Pixel 10 svým dražším sourozencům přiblížil. Zatímco loni měl základní model dva fotoaparáty a typy Pro dostaly tři, tak letos mají všechny pixely v hlavní sestavě tři foťáky. Základní Pixel 10 si totiž polepšil o teleobjektiv, který se v cenově dostupnějším modelu od Googlu objevuje vůbec poprvé. Jenže zbytek hardwaru foťáku pochází z levnějšího Pixelu 9a, zatímco loni měl fotoaparát shodný základ se špičkovými typy. To se zdá být ústupkem.

Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
Google Pixel 10
23 fotografií

V praxi to však může být uživatelům jedno: i Pixel 10 je dostatečně schopný, ba vynikající fotomobil. Teleobjektiv někomu přijde vhod, na druhou stranu hardwarově vyspělejší foťák loňského Pixelu 9 také může být lákadlem. Porovnání s předchůdcem je přitom asi největší Achillovou patou nového Pixelu 10. Zlepšení totiž nemusí být na první pohled vidět a uživatele může starší model za výhodnou cenu od novinky přetáhnout.

Na druhou stranu se musí Pixel 10 vypořádat s čerstvou konkurencí v podobě povedeného iPhonu 17. I ten vlastně razí podobnou filosofii větší odlišnosti od vlajkových modelů, tady se Google i Apple trefili do stejného pojetí. Avšak nový iPhone přichází se silnou zbraní: za stejné peníze jako pixel nabízí více paměti. Jenže pixel jde v praxi zase koupit o dost levněji.



Vstoupit do diskuse
Testujeme pro vás nejnovější přístroje, z oblasti spotřební i bílé elektroniky a techniky. Notebooky, mobilní telefony, tablety, sluchátka, zvukové sestavy, fotoaparáty a testy mnoha dalších přístrojů nyní můžete najít na jednom místě.

Famózní ticho, skvělé pohodlí, výborný zvuk. AirPods Pro 3 se povedly

Apple AirPods Pro 3

Apple je aktuálně největším výrobcem sluchátek na světě a s novějšími modely postupně opadá určitý...

Stylové véčko, které muselo ukvapeně zlevnit. Test Samsungu Galaxy Z Flip 7

Samsung Galaxy Z Flip 7

Nové véčko Flip 7 od Samsungu je nejdospělejší verzí kompaktního ohebného telefonu, jaký firma kdy...

Jeden z těch nejlepších, když nechcete utrácet. Vivo X200 v testu

Vivo X200

Vivo X200 je smartphone, který míří vysoko, ale ne úplně nejvýš. To pro něj paradoxně může být u...

Se slevou těžko hledá konkurenta. Test Poco F7 Ultra

Poco F7 Ultra

Vůbec poprvé se do nabídky značky Poco dostal model s přívlastkem Ultra. Je to v podstatě první...

Test iPhonu 16e: Je to mistr kompromisů, ale některé verze nedávají smysl

iPhone 16e

Nový Apple iPhone 16e možná není ten levný iPhone, který mnozí očekávali. Ostatně, cena startující...

Fotografický kabrňák s ještě lepší výbavou. Test Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra

Pořádně našlapané xiaomi, které sází vše na působivou sestavu zadních fotoaparátů, je tu znovu....

Ušetřit a obejít se bez 5G má možná smysl. Vivo V50 Lite v testu

Vivo V50 lite

Nabízet ve střední třídě telefon bez podpory 5G, to je tak záležitost roku 2023. Přesto ovšem Vivo...

Nejčtenější

Je to největší upgrade za mnoho let, nejobyčejnější iPhone se hodně povedl

Při letošním představení nových iPhonů pro nás zůstal základní iPhone 17 trochu ve stínu modelů 17 Pro a tenkého iPhonu Air. Ale teď, když máme novinky v ruce, je právě základní iPhone 17 překvapivou...

Neuvěřitelná trojskládačka je zpět. Nová, lepší a konkurence stále nic nemá

Sankcím navzdory Huawei ukazuje, že v mobilech stále hraje extraligu. Po roce představil druhou generaci své trojskládačky, konkurence zatím reagovat nedokázala. A tentokrát už netají ani procesor,...

Špičkové chytré hodinky dostaly mamutí baterii. Výdrž je působivá

Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Fanoušci chytrých hodinek značky Huawei se dočkali novinky v podobě modelu Watch GT 6 Pro. Novinka v mnoha ohledech vylepšuje výbavu předchůdce, ale hlavně má mezi chytrými hodinkami jednu z vůbec...

Huawei se předvádí v Evropě. Ukázal ultimátní chytré hodinky i superstylus

Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Konference značky Huawei v Paříži přinesla řadu novinek nejenom v kategorii chytrých hodinek. Viděli jsme i nové smartphony, tablet i sluchátka, a byť se jen část novinek dostane k českým zákazníkům,...

Špičkový iPhone to nandal ostatním fotomobilům. Nestačí jen na dva exoty

Apple iPhone 17 Pro je jedním z nejlepších fotomobilů na trhu a tím nejlepším, který nepochází z Číny. Navíc nad ním jsou z našeho pohledu jen dva exotické modely. I podle nové metodiky DxO Mark...

Základní Google Pixel 10 v testu: i přes kompromisy se blíží nejlepším

I letos představil Google ve své hlavní vlajkové modelové řadě smartphonů Pixel tři modely. Jenže zatímco loni si byla trojice velmi podobná, tak letos Google modely více odlišil. Základní Pixel 10...

28. září 2025

Předplacenka za hubičku i sdílená data s rodiči. Operátoři děti neopomíjejí

S novým školním rokem usedly do školních lavic tisíce nových žáků. Nejen jejich rodiče se tak v těchto dnech patrně rozhlížejí po operátorských nabídkách. Ať už jde o mobilní služby, nové zařízení či...

27. září 2025

Jedna věc super, jiná mizerná. Zajímavý low-end trpí na drobnosti

Silná konkurence nutí výrobce k zajímavým inovacím i v kategorii nejlevnějších smartphonů. Důkazem je nový Honor s označení X7d. Cena příznivá, mnoho pozitivních vlastností včetně foťáku s neobvykle...

26. září 2025

Je to největší upgrade za mnoho let, nejobyčejnější iPhone se hodně povedl

Při letošním představení nových iPhonů pro nás zůstal základní iPhone 17 trochu ve stínu modelů 17 Pro a tenkého iPhonu Air. Ale teď, když máme novinky v ruce, je právě základní iPhone 17 překvapivou...

25. září 2025

Umí komunikovat offline. Xiaomi odhalilo nová téčka s vysílačkou

Mnichov (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Xiaomi i letos odhaluje vylepšené modely řady T, kterým v nabídce značky patří místo těsně pod špičkou. Tentokrát se můžete těšit na pokročilý telefoto objektiv u dražšího modelu a také úplně novou...

24. září 2025  15:30,  aktualizováno  17:58

Špičkový iPhone to nandal ostatním fotomobilům. Nestačí jen na dva exoty

Apple iPhone 17 Pro je jedním z nejlepších fotomobilů na trhu a tím nejlepším, který nepochází z Číny. Navíc nad ním jsou z našeho pohledu jen dva exotické modely. I podle nové metodiky DxO Mark...

24. září 2025

Špičkové chytré hodinky dostaly mamutí baterii. Výdrž je působivá

Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Fanoušci chytrých hodinek značky Huawei se dočkali novinky v podobě modelu Watch GT 6 Pro. Novinka v mnoha ohledech vylepšuje výbavu předchůdce, ale hlavně má mezi chytrými hodinkami jednu z vůbec...

23. září 2025

Neuvěřitelná trojskládačka je zpět. Nová, lepší a konkurence stále nic nemá

Sankcím navzdory Huawei ukazuje, že v mobilech stále hraje extraligu. Po roce představil druhou generaci své trojskládačky, konkurence zatím reagovat nedokázala. A tentokrát už netají ani procesor,...

22. září 2025

Huawei se předvádí v Evropě. Ukázal ultimátní chytré hodinky i superstylus

Paříž (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Konference značky Huawei v Paříži přinesla řadu novinek nejenom v kategorii chytrých hodinek. Viděli jsme i nové smartphony, tablet i sluchátka, a byť se jen část novinek dostane k českým zákazníkům,...

21. září 2025

Vyplatí se kupovat starší modely iPhonů ve slevě? U jednoho je to jasné

Premium

Apple začal prodávat nové iPhony 17. Ceny novinek zhruba kopírují původní ceny loňských a předloňských modelů. Ty se však logicky nyní nabízejí ve slevě. Není tak lepší koupit právě starší modely...

20. září 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podívejte se na nový iPhone Air. Nás překvapil, není totiž jen tenký

Nový iPhone Air naplno spouští módu velmi tenkých smartphonů. Tím si můžeme být jisti. Ačkoli tenká konstrukce přináší určité kompromisy ve výbavě, Apple celkově přístroj skvěle promyslel a naše...

20. září 2025

Rozbalili jsme nálož novinek od Applu. Z některých jsme nadšení

Do redakce nám dorazila většina letošních novinek Applu. Nabízíme vám první seznámení se s nimi a naše první dojmy. Jestliže jsou často mezigenerační inovace spíš mírné, tak letos jsou patrné na...

19. září 2025  18:21

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.