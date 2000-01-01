náhledy
S novou generací smartphonů Pixel zpřístupnil Google v Česku i funkci satelitní SOS komunikace. Tuto užitečnou funkci si uživatelé mohou v menu telefonu kdykoli nezávazně vyzkoušet. To se může hodit proto, aby nebyli v případě nouze překvapeni a nemuseli zkoumat, jak funkce funguje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
K vyzkoušení satelitního SOS u nového smartphonu Pixel řady 10 vyzve uživatele notifikace. Google tedy zjevně chce, aby uměli uživatelé s touto funkcí zacházet a neučili se to až v nouzové situaci.
Demo jde spustit kdykoli: stačí buď kliknout na notifikaci, nebo v nastavení telefonu kliknout na položku Bezpečnost a stav nouze a tady vybrat SOS přes satelit na pixelu. V tomto menu je popis funkce a tlačítko Vyzkoušet ukázku. Telefon u ní uživateli sdělí, že satelitní SOS funkci vlastně umí v nouzové situaci spustit sám.
Ukázka provede uživatele připojením k satelitu krok za krokem, ukáže mu, jak tato funkce, která může v nouzové situaci přijít vhod, funguje a sdělí mu, jak ideálně komunikovat a co může přes satelit sdílet.
Důležité je i upozornění, že funkce funguje pouze na otevřených prostranstvích. Telefon musí mít „výhled“ na satelity, se kterými bude komunikovat.
Pak už se spustí samotný průvodce připojením k satelitu. Pokud bude uživatel zkoušet funkci někde uvnitř, nápis „Příprava na odesílání“ vydrží na displeji snad libovolně dlouho.
Podle našich zkušeností nestačí ani umístění telefonu u okna, byť třeba otevřeného. Můžete z něj ovšem telefon „vystrčit“. Pak se zobrazí informace o vypnutí mobilní sítě: to je v zásadě pro demo nutný krok, aby si telefon „myslel“, že k síti připojen není.
Pak uživatele telefon vyzve, aby se s ním správně zaměřil na satelit. Pozice satelitů se podle všeho mění, takže když funkci zkoušíte třeba několikrát na jednom místě, orientace telefonu může být různá.
Lovení satelitu může chvilku zabrat, někdy to chce otáčet telefonem sem a tam, než se spojení doopravdy chytí.
Telefon uživateli průběžně připomíná, že má být venku a vlastně mít ideálně co nejlepší výhled na oblohu.
Jakmile se přístroj na satelit správně zaměří, ukáže Pixel 10 uživateli ještě upozornění, že nemá zakrývat horní okraje přístroje, které jsou pro komunikaci nejdůležitější.
Po získání spojení je potřeba chvíli vydržet, až telefon komunikaci naváže a odešle úvodní nouzový kontakt.
Následuje stručný popis toho, jak může satelitní komunikace probíhat. Telefon se snaží udržovat spojení se satelitem.
Jakmile se uživatel s telefonem od ideální pozice trochu odchýlí, průvodce ho ihned navádí, jak udržet co nejlepší spojení. Uživateli následně přijde zpráva od „virtuálního“ Reného, operátora společnosti Garmin, která nouzovou satelitní komunikaci provozuje.
René uživateli nabízí scénář, kdy se zřejmě někde v divočině nemůže dostat do svého vozu. Začne tedy konverzaci v tomto smyslu.
Operátor se „zeptá“ na podrobnosti a pak už jen v odpovědi (která je označena jako poslední odpověď dema) sdělí, že pomoc je na cestě. Tím demo končí a uživatel ho může vypnout.
Demo jde kdykoli zkusit znovu. Ke skutečnému spojení se satelitní tísňovou linkou během něj nedojde, ale telefon se chová, jako by tomu tak bylo. SOS funkce je ve skutečnosti aktivní opravdu jen tehdy, když po „vytočení“ tísňové linky 112 nenajde žádný signál mobilní sítě či wi-fi. Pozor, nezkoušejte to obejít vypnutím telefonu do letového režimu: který přístroj po vytočení nouzového kontaktu deaktivuje.
