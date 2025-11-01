|
Nové pixely mají satelitní SOS. Bez rizika ho může zkusit každý
Tato šílenost v Česku bude. A dostanete ji prakticky zadarmo
Ještě před oficiálním představením a uvedením na trh nám do redakce dorazilo Vivo X300 Pro ve speciálním balení. To kromě telefonu obsahuje i speciální kryt, battery grip a teleobjektiv s...
KVÍZ: Poznáte Česko z výšky? Některá místa musí vědět každý
V posledních dvou letech vám zprostředkováváme fotoreportáže z netradičních základnových stanic. V našich galeriích se tak můžete kochat pohledem na Česko z výšky (zavítali jsme však i pod zemský...
Nejnadupanější iPhone proti soupeřům. Jak si vedou Korea, Čína i USA?
Nový iPhone 17 Pro Max překvapil v porovnání s předchůdci významnými změnami. Těmi se Apple vymezil i vůči svým soupeřům. Postavili jsme jeho nový špičkový smartphone proti modelům z Koreje, Číny i...
Prodejní propadák Applu má zapomenutého předchůdce. Jmenoval se jinak
Apple to mohl s cenou tenkého iPhonu Air přehnat. Ale nepřehnal, cenově ho umístil zhruba tam, kam patřily zrušené modely iPhone Plus, jen s malou prémií. Důvod k tomu můžeme mimo jiné hledat v...
Ikea představila postýlku pro mobil. Kdo ho tam bude dávat, získá bonus
Mnozí uživatelé odkládají na noc mobil na dosah postele, aby ho měli stále po ruce. Švédská nábytkářská společnost proto v rámci dlouholeté iniciativy uvedla netradiční produkt – miniaturní postel...
Zneužití tísňové linky si rozmyslete. Příště se už nemusíte dovolat
Operátoři obsluhující linky tísňového volání se dennodenně potýkají s případy zlomyslného volání. Kvůli lidem, kteří tyto linky zneužívají, se tak může oddálit poskytnutí pomoci těm, kteří ji...
Nejlepší koupě je ta nejlevnější novinka. Test iPhonu 17
Apple se ještě donedávna snažil své zákazníky lákat na koupi Pro modelů tím, že záměrně dělal až zbytečné kompromisy ve výbavě základu nabídky. Letos to však neplatí a kdo si počkal na iPhone 17 jako...
S novou generací smartphonů Pixel zpřístupnil Google v Česku i funkci satelitní SOS komunikace. Tuto užitečnou funkci si uživatelé mohou v menu telefonu kdykoli nezávazně vyzkoušet. To se může hodit...
Špičkový fotomobil přichází na český trh s dárky za víc než 16 tisíc
Český trh se dočkal nové vlajkové řady smartphonů společnosti vivo. Modely X300 a X300 Pro přinášejí kombinaci špičkové optiky ZEISS, vysokého výkonu a elegantního designu.
Operátor vás letos může vzít za Santou. Cenu útěchy si může vyzvednout každý
Prvním tuzemským mobilním operátorem, který představil svou letošní vánoční nabídku, je T-Mobile. Pro zákazníky si přichystal několikatisícové slevy na mobily i další hardware a chybět nebude ani...
S telefonními podvody chce EU zatočit. Škody jdou do stovek milionů eur
Evropská reakce na spoofing, sofistikovanou formu telefonních podvodů pomocí zfalšované identity, kdy podvodníci napodobí telefonní číslo, musí být koordinovaná. Vyzval k tomu Europol, podle něhož se...
Konec ošizených výdrží? Špičkový mobil s obří baterií míří i do Česka
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Výrobce Oppo oficiálně představil novou dvojici modelů Find X9 a X9 Pro určených pro globální trh. Jde o špičkové modely s rekordně velkou baterií a značkovým fotoaparátem Hasselblad.
