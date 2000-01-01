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Dobře vybavené a přitom kompaktní smartphony nevymřely. Stále na ně vsází například Samsung u základního typu své řady S, ale také Google u pixelů. A nově třeba také Vivo, jehož model X300 chce rozvířit vody kompaktních top smartphonů. Tuto trojici jsme porovnali.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Relativně malé top smartphony jsou pro řadu uživatelů stále ideál. Nenabízí sice úplně tu nejextrémnější výbavu modelů Ultra nebo Pro, ale mají prémiové funkce, vysoký výkon a často i příznivou cenu. A vejdou se skvěle do ruky i kapsy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Definice kompaktních smartphonů se ale v průběhu let hodně posunula. Což dokazuje naše testovaná trojice. Displeje soupeřů mají shodně úhlopříčku 6,3 palce, což by bylo před lety považováno za obří.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ovšem minimalizace rámečků a posun ve vnímání velikosti smartphonů z nich dělají kompaktní zástupce, a vlastně jedny z nejmenších běžných smartphonů na trhu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Mimochodem, v miniaturizaci rámečků je Google trochu pozadu, jeho Pixel 10 je má přeci jen výraznější, než soupeři od Samsungu a Viva.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To se mimochodem promítá i do celkových rozměrů a proporcí telefonů. Zrovna u šířky, která je ale nejdůležitější pro držení v ruce, ovšem rámečky překvapivě moc nepromlouvají.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google Pixel 10 (dole) má šířku 72 mm, Samsung Galaxy S26 (uprostřed) je se svými 71,7 mm nejužší, Vivo vykazuje v tomto ohledu rozměr 71,9 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na výšku už jsou ovšem rozdíly výraznější. Pixel 10 je viditelně nejvyšší, výška je 152,8 mm. V zásadě to ale nevadí ani v kapse. Samsung se ukazuje jako nejkompaktnější z trojice, výška je 149,6 mm. Vivo je o milimetr vyšší.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výrobci u kompaktních smartphonů stlačují i jejich tloušťku. Nejvíc se to opět povedlo Samsungu, S26 má tloušťku 7,2 mm. Vivo X300 je 8 mm tenké, Pixel 10 pak 8,6 mm.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V důsledku všechny porovnávané kompaktní modely sednou do ruky skvěle, i přes celkově drobné rozdíly je ale Samsung Galaxy S26 v ruce nejkompaktnější. Ale soupeři mají zase trochu zaoblenější rámy, takže se drží také pohodlně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Po stránce designu přistoupili Google, Samsung i Vivo ke svým malým modelům svébytně, jejich design nekopíruje jiné modely. Zepředu jsou tak přístroje sice obtížněji rozeznatelné, ale pohled na záda umožní telefon identifikovat jasně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Google má u Pixelu 10 sestavu fotoaparátu roztaženou přes celou šířku zad, Samsung zase kompaktní sestavu v levém horním rohu. A Vivo jde cestou velkého kruhového výstupku s fotoaparáty, který je teď trendem v Číně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Chválíme zpracování trojice soupeřů. V zásadě tu výrobci používají stejný recept: hliníkový rám a k tomu skleněná záda.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zadní panely přesto působí dost odlišně. Samsung vsadil na elegantní provedení s matným efektem, u Viva zase působí záda příjemně na dotyk, jsou taková jemná, měkčí, než u soupeřů. To pomáhá i s držením v ruce. Pixel má záda lesklá.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Rozdíly mezi zadními částmi telefonů se samozřejmě skryjí v pouzdrech. To vám v balení s telefonem přidá jen Vivo, u soupeřů si musíte kryt dokoupit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Silikonové kryty Viva a Pixelu trochu navyšují rozměry smartphonů, plastový kryt Samsungu je velmi tenký a ještě zvýrazňuje rozdíly v rozměrech. Ale také nepůsobí v ruce tak příjemně, silikonové kryty se lépe drží.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výbava nehraje u kompaktních smartphonů tak zásadní roli jako u nejvybavenějších modelů, ale rozdíly jsou přesto pozoruhodné. Tak třeba Vivo nacpalo do malého těla baterii s kapacitou 6 040 mAh, to Google zvládl 4 970 mAh a Samsung dokonce jen 4 300.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve výdrž jasně vede Vivo X300, ale druhý je překvapivě Samsung S26, Google nemá u Pixelu 10 výdrž tak optimalizovanou. Nabíjení funguje u Viva skvělým výkonem 90 W, Pixel 10 zvládne 30 W a Galaxy S26 25 W. Nechybí bezdrátové nabíjení, tady opět výkonem vede Vivo.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Čínský soupeř hraje tvrdě i v oblasti fotoaparátu. Hlavní foťák má 200 megapixelů, širokoúhlý 50 megapixelů a teleobjektiv s trojnásobným přiblížením rovněž 50 megapixelů. Vivo si také při konstrukci foťáku přizvalo na pomoc experty od Zeissu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Soupeři se spoléhají na vlastní know-how, které třeba u Googlu stojí hlavně na softwarových kouzlech. Hlavní snímač Pixelu 10 má 48 megapixelů a je podstatně menší než u Viva, teleobjektiv má 10,8 megapixelu, ale zase pětinásobné přiblížení. Širokoúhlý foťák je 13megapixelový.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung má sestavu vlastně podobnou: hlavní foťák 50 megapixelů (a větší čip než Pixel), teleobjektiv s trojnásobným zoomem 10 megapixelů a širokoúhlý foťák 12 megapixelů. Soupeři fotí kvalitně, ale Vivo má náskok.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Všechny tři telefony používají Android 16, u Viva a Samsungu s vlastní nadstavbou. Ovládání se ale zásadně neliší, a to ani z hlediska hardwarových ovládacích prvků. Google a Samsung slibují delší softwarovou podporu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tři kompaktní smartphony jsou velmi příjemnými společníky. Je mezi nimi řada rozdílů, ale v praxi působí všichni tři soupeři velmi příjemně. Rozhodovat při výběru může preference značky, nebo třeba zapracování AI funkcí, kde vedou Google a Samsung.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
A nebo také cena. Jasně nejlevnější je Pixel 10. Jeho oficiální cena 22 990 je v běžné síti nesmysl, základní provedení se 128 GB paměti (to je trochu málo) jsme zahlédli už za 14 320 korun. Kompaktní Samsung Galaxy S26 oficiálně stojí 23 990 korun, ale dá se pořídit už za necelých 21 tisíc. Má přitom 256 GB paměti. Vivo X300 pak má oficiální cenovku dokonce 24 990 korun, ale v praxi vyjde asi na 23 490. Je tak ze soupeřů překvapivě nejdražší. I přes výhody v oblasti baterie a foťáku to tak bude mít v konkurenci tento model těžké.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz