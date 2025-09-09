Organizace DxO Mark zveřejnila výsledky podrobného testu fotoaparátů u smartphonu Google Pixel 10 Pro XL. A výsledek je opět vynikající, skóre 163 body řadí špičkový pixel na dělené čtvrté místo nového žebříčku a telefon ztratil jen na čínské soupeře, kteří jsou určeni v podstatě jen pro čínský trh.
Před novým špičkovým modelem od Googlu jsou jen Vivo X200 Ultra a Oppo Find X8 Ultra, což jsou modely určené výhradně pro čínský trh, v čele žebříčku je pak Huawei Pura 80 Ultra, který se sice prodává i mimo svou domovinu, ale vzhledem k absenci služeb Googlu není na většině trhu pro masu uživatelů zajímavý. Pixel 10 Pro XL je tedy opět po čase nejlepší nečínský fotomobil a nejlepší fotomobil, který se dá v našich končinách pořídit.
Jen mírné zlepšení
Přes skvělý výkon se ale zdá, že Google narazil u svého špičkového modelu na určitý strop toho, co se současnou technikou dovede. Hardware foťáků nejlepšího modelu od Googlu se totiž meziročně v zásadě nezměnil a vlastně se dramaticky neliší od toho, co měl ještě starší Pixel 8 Pro. Oproti sedmé generaci doznal hardwarově největší inovace širokoúhlý foťák. To ukazuje, že Google vždy vsázel na sílu softwaru a zpracování obrazu jeho vlastními čipy Tensor.
Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)
175 – Huawei Pura 80 Ultra
Zatímco loni to podle starší metodiky hodnocení stačilo na meziroční zlepšení o pět bodů, teď získal v testu DxO Mark Pixel 10 Pro XL pouze o tři body víc, než loňský Pixel 9 Pro XL. A to není, obzvlášť s přihlédnutím k nárůstu výkonu čipsetu Tensor G5, vlastně kdovíjaký posun. Vypadá to, že tedy Pixel 10 Pro XL (a stejný foťák má i model Pixel 10 Pro) narazil na strop dosavadních možností takzvané výpočetní fotografie.
Jeden padesátimegapixelový a dva 48megapixelové snímače a pětinásobné optické přiblížení nemusí do budoucna na soupeře stačit. I když zrovna třeba Huawei ukazuje, že jen o megapixelech to není, protože jeho sestava je v tomto ohledu té u Googlu podobná. Huawei ale používá čipy o výrazně větších fyzických rozměrech – to může být pro Google do budoucna cesta.
Náskok v detailech
Oproti svému předchůdci se Pixel 10 Pro XL ovšem zlepšil vcelku konzistentně téměř v každé disciplíně. Vždy o krůček, ale zlepšil. Má to jedinou výjimku, tou je hodnocení teleobjektivu při fotografování. Z neznámých příčin si právě v této disciplíně, ve které se soupeři v uplynulé době hodně zlepšují, Pixel 10 Pro XL meziročně mírně pohoršil (o tři body). Podle testů ztrácí přístroj detaily při zoomu ve středním rozsahu.
Naopak skvělé hodnocení si při práci s videem vysloužil širokoúhlý fotoaparát, ten podle DxO Mark patří při natáčení videa na absolutní špičku. Právě v této disciplíně si smartphone meziročně polepšil nejvíc, o devět bodů. I díky tomu poskočilo skóre za práci s videem ze 155 bodů u předchůdce na 160 bodů. Za samotné fotografování má Pixel 10 Pro XL v porovnání s předchozím modelem jen o dva body navíc. To je rozdíl, který zcela jistě běžný uživatel v praxi nepozná.
Když se podíváme na porovnání s aktuálním premiantem žebříčku, zmíněným Huaweiem Pura 80 Ultra, vidíme, že Pixel 10 Pro XL na něj při focení opět konzistentně ztrácí ve všech disciplínách, přičemž největší ztráta je právě u zoomu, který má Huawei hardwarově velmi inovativní (dvě optiky využívají jeden čip). Naopak u videa je Pixel 10 Pro XL čínskému modelu velmi zdatným soupeřem.