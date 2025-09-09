Novinka od Googlu je nejlepší fotomobil, který nepochází z Číny

Luděk Vokáč
Google má opět jeden z nejlepších fotomobilů současnosti. Jeho Pixel 10 Pro XL patří k tomu nejlepšímu v hodnocení organizace DxO Mark. Na druhou stranu v porovnání s předchůdcem je posun až nečekaně malý a ukazuje, že bez větších vylepšení hardwaru nejspíš Google hlavní možnosti inovací u fotomobilů vyčerpal.
Google Pixel 10 Pro XL

Google Pixel 10 Pro XL | foto: Google

Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
Google Pixel 10 Pro XL
8 fotografií

Organizace DxO Mark zveřejnila výsledky podrobného testu fotoaparátů u smartphonu Google Pixel 10 Pro XL. A výsledek je opět vynikající, skóre 163 body řadí špičkový pixel na dělené čtvrté místo nového žebříčku a telefon ztratil jen na čínské soupeře, kteří jsou určeni v podstatě jen pro čínský trh.

Před novým špičkovým modelem od Googlu jsou jen Vivo X200 Ultra a Oppo Find X8 Ultra, což jsou modely určené výhradně pro čínský trh, v čele žebříčku je pak Huawei Pura 80 Ultra, který se sice prodává i mimo svou domovinu, ale vzhledem k absenci služeb Googlu není na většině trhu pro masu uživatelů zajímavý. Pixel 10 Pro XL je tedy opět po čase nejlepší nečínský fotomobil a nejlepší fotomobil, který se dá v našich končinách pořídit.

Jen mírné zlepšení

Přes skvělý výkon se ale zdá, že Google narazil u svého špičkového modelu na určitý strop toho, co se současnou technikou dovede. Hardware foťáků nejlepšího modelu od Googlu se totiž meziročně v zásadě nezměnil a vlastně se dramaticky neliší od toho, co měl ještě starší Pixel 8 Pro. Oproti sedmé generaci doznal hardwarově největší inovace širokoúhlý foťák. To ukazuje, že Google vždy vsázel na sílu softwaru a zpracování obrazu jeho vlastními čipy Tensor.

Žebříček fotomobilů DxO Mark podle nové metodiky (v6)

175 – Huawei Pura 80 Ultra
169 – Oppo Find X8 Ultra
167 – Vivo X200 Ultra
163 – Google Pixel 10 Pro XL
163 – Huawei Pura 70 Ultra
161 – Apple iPhone 16 Pro Max
160 – Google Pixel 9 Pro XL
159 – Xiaomi 15 Ultra
151 – Samsung Galaxy S25 Ultra
148 – Honor Magic7 Pro
143 – Google Pixel 9
140 – Samsung Galaxy S25 Edge
130 – Samsung Galaxy Z Fold6
129 – Google Pixel 9 Pro Fold
129 – Samsung Galaxy Z Flip6
128 – Google Pixel 9a
113 – Samsung Galaxy A56
103 – Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G

Zatímco loni to podle starší metodiky hodnocení stačilo na meziroční zlepšení o pět bodů, teď získal v testu DxO Mark Pixel 10 Pro XL pouze o tři body víc, než loňský Pixel 9 Pro XL. A to není, obzvlášť s přihlédnutím k nárůstu výkonu čipsetu Tensor G5, vlastně kdovíjaký posun. Vypadá to, že tedy Pixel 10 Pro XL (a stejný foťák má i model Pixel 10 Pro) narazil na strop dosavadních možností takzvané výpočetní fotografie.

Jeden padesátimegapixelový a dva 48megapixelové snímače a pětinásobné optické přiblížení nemusí do budoucna na soupeře stačit. I když zrovna třeba Huawei ukazuje, že jen o megapixelech to není, protože jeho sestava je v tomto ohledu té u Googlu podobná. Huawei ale používá čipy o výrazně větších fyzických rozměrech – to může být pro Google do budoucna cesta.

Náskok v detailech

Oproti svému předchůdci se Pixel 10 Pro XL ovšem zlepšil vcelku konzistentně téměř v každé disciplíně. Vždy o krůček, ale zlepšil. Má to jedinou výjimku, tou je hodnocení teleobjektivu při fotografování. Z neznámých příčin si právě v této disciplíně, ve které se soupeři v uplynulé době hodně zlepšují, Pixel 10 Pro XL meziročně mírně pohoršil (o tři body). Podle testů ztrácí přístroj detaily při zoomu ve středním rozsahu.

Naopak skvělé hodnocení si při práci s videem vysloužil širokoúhlý fotoaparát, ten podle DxO Mark patří při natáčení videa na absolutní špičku. Právě v této disciplíně si smartphone meziročně polepšil nejvíc, o devět bodů. I díky tomu poskočilo skóre za práci s videem ze 155 bodů u předchůdce na 160 bodů. Za samotné fotografování má Pixel 10 Pro XL v porovnání s předchozím modelem jen o dva body navíc. To je rozdíl, který zcela jistě běžný uživatel v praxi nepozná.

Když se podíváme na porovnání s aktuálním premiantem žebříčku, zmíněným Huaweiem Pura 80 Ultra, vidíme, že Pixel 10 Pro XL na něj při focení opět konzistentně ztrácí ve všech disciplínách, přičemž největší ztráta je právě u zoomu, který má Huawei hardwarově velmi inovativní (dvě optiky využívají jeden čip). Naopak u videa je Pixel 10 Pro XL čínskému modelu velmi zdatným soupeřem.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Se starou plečkou v kapse můžete mít špičkový samsung za pěkné peníze

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Společnost Samsung odhalila v Berlíně na veletrhu IFA nový model rodiny prémiových zařízení S25. Jde o nejdostupnější variantu s přívlastkem FE, která se vedle lepšího hardwaru pyšní i povedeným...

KVÍZ: Svátek Applistů je za rohem, otestujte si vaše znalosti iPhonů

iPhony jsou moderní fenomén v technologickém světě. Pokud nějaký model od Applu už požíváte, nebo se brzy chystáte si nějaký pořídit, v našem kvízu si můžete otestovat znalosti ohledně funkcí a...

Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze

Zdánlivě nevinné hovory z cizího čísla se mohou stát noční můrou. Stačí na chvíli ztratit ostražitost a už vás mohou mít v hrsti. Kyberšmejdi vědí, jak vést hovor a kde ve správnou chvíli zatlačit,...

Načapali jsme nové iPhony. Podívejte se, jak budou vypadat v krytech

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Apple příští týden ukáže nové iPhony, výrobci příslušenství jsou ovšem o krok napřed. Na veletrhu IFA v Berlíně se to už hemží doplňky na novinky, včetně krytů, které prozrazují design nových iPhonů...

Samsung nezklamal, novinka dokazuje úchylnou praxi prémiových značek

Premium

Samsung aktuálně uvedl na trh nový model S25 FE. To je cenově dostupnější alternativa k modelům prémiové řady S25. A stejně jako základní model S25 startuje novinka s vnitřní pamětí 128 GB. Větší je...

Novinka od Googlu je nejlepší fotomobil, který nepochází z Číny

Google má opět jeden z nejlepších fotomobilů současnosti. Jeho Pixel 10 Pro XL patří k tomu nejlepšímu v hodnocení organizace DxO Mark. Na druhou stranu v porovnání s předchůdcem je posun až nečekaně...

9. září 2025

Xiaomi stahuje desítky tisíc kusů problémové powerbanky. Možná ji také máte

Společnost Xiaomi stahuje z trhu desetitisíce kusů 20 000mAh powerbanky. Kvůli konstrukční vadě může dojít k přehřátí baterie a hrozí tak nebezpečí požáru. Firma zákazníky vyzývá ke kontrole...

8. září 2025  7:02

KVÍZ: Svátek Applistů je za rohem, otestujte si vaše znalosti iPhonů

iPhony jsou moderní fenomén v technologickém světě. Pokud nějaký model od Applu už požíváte, nebo se brzy chystáte si nějaký pořídit, v našem kvízu si můžete otestovat znalosti ohledně funkcí a...

vydáno 8. září 2025

Ohromná smartphonová cihla má na zádech překvapivou věc

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Už jsme si zvykli, že výrobci odolných smartphonů mnohdy vymýšlejí až bizarní prvky výbavy, kterými osadit prázdnou plochu na zádech těchto mobilových obříků. Tentokrát jsme měli možnost prohlédnout...

7. září 2025

Samsung nezklamal, novinka dokazuje úchylnou praxi prémiových značek

Premium

Samsung aktuálně uvedl na trh nový model S25 FE. To je cenově dostupnější alternativa k modelům prémiové řady S25. A stejně jako základní model S25 startuje novinka s vnitřní pamětí 128 GB. Větší je...

6. září 2025

To by mohl být hit, jak to značka umí. Ale nesmí ho zabít špatnou cenou

Berlín (Od zpravodaje Technet.cz) V rámci veletrhu IFA v Berlíně představila Motorola několik novinek. Model Edge 60 Neo uzavírá letošní řadu Edge a vlastně se nyní čeká, kolik bude stát. Cena totiž rozhodne, jestli to bude prodejní...

6. září 2025

Velký a ještě větší. Nový obří tablet od Samsungu přehlédnete jen těžko

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Samsung na berlínském veletrhu IFA představil novou dvojici tabletů Tab S11 a S11 Ultra. Především druhý jmenovaný je mezi současnou nabídkou na trhu tím největším, jaký si můžete pořídit. Oproti...

5. září 2025  7:02

Překvapení od Samsungu: fotomobil se dvěma foťáky si vede dobře

Google letos u svého nového „základního“ modelu Pixel 10 opustil koncepci se dvěma fotoaparáty a přidal mu třetí. Jako by chtěl ukázat, že dva fotoaparáty už nestačí. Ale Samsung s jeho Galaxy S25...

5. září 2025

Načapali jsme nové iPhony. Podívejte se, jak budou vypadat v krytech

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Apple příští týden ukáže nové iPhony, výrobci příslušenství jsou ovšem o krok napřed. Na veletrhu IFA v Berlíně se to už hemží doplňky na novinky, včetně krytů, které prozrazují design nových iPhonů...

4. září 2025  15:46

Se starou plečkou v kapse můžete mít špičkový samsung za pěkné peníze

Berlín (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) Společnost Samsung odhalila v Berlíně na veletrhu IFA nový model rodiny prémiových zařízení S25. Jde o nejdostupnější variantu s přívlastkem FE, která se vedle lepšího hardwaru pyšní i povedeným...

4. září 2025  11:30,  aktualizováno  13:18

Prodej rodinného domu, Veselí nad Lužnicí, ul. Budějovická
Prodej rodinného domu, Veselí nad Lužnicí, ul. Budějovická

Budějovická, Veselí nad Lužnicí - Veselí nad Lužnicí I, okres Tábor
3 990 000 Kč

Více z nabídky 108 144 nemovitostí

Panika okolo nových iPhonů byla možná zbytečná. Změna bude jen částečná

Médii v posledních dnech, tedy už velmi krátce před premiérou nových iPhonů, proběhla zpráva, která některé zájemce o novinku vyděsila. Všechny iPhony 17 podle této zprávy měly přijít o fyzický slot...

4. září 2025

Senilní babka Alenka kyberšmejdům ztrpčí život, vám zachrání peníze

Zdánlivě nevinné hovory z cizího čísla se mohou stát noční můrou. Stačí na chvíli ztratit ostražitost a už vás mohou mít v hrsti. Kyberšmejdi vědí, jak vést hovor a kde ve správnou chvíli zatlačit,...

3. září 2025  10:50

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.