Jeden z mála výrobců, který nadále nabízí špičkové kompaktní smartphony, je Google. U modelů Pixel řady 10 dá uživatelům vybrat hned ze dvou kompaktních kousků: standardního modelu Pixel 10 a vybavenějšího Pixel 10 Pro. Který zvolit?
Letošní nabídka Googlu kopíruje tu loňskou a i vzhled telefonů se příliš neliší. Pixel 10 a Pixel 10 Pro se ale proměnily, platí to hlavně pro základní model letošní řady.
Poprvé totiž dostal i základní Pixel vlajkové řady trojici fotoaparátů. Pixel 10 (modrý telefon) tak má sestavu se stejným rozsahem, jako Pixel 10 Pro.
Oba přístroje tedy mají širokoúhlý foťák, hlavní foťák a pětinásobný optický zoom. Na druhou stranu foťáky Google hardwarově odlišil, to dosud neplatilo, základní model míval stejný hlavní a širokoúhlý foťák jako ten vylepšený.
Teď má Pixel 10 hlavní foťák se 48 megapixely, zatímco Pixel 10 Pro zůstal u 50 megapixelů a především má větší čip a optiku. Světelnost sice zůstává stejná, f/1.7, ale víc světla „uloví“ dražší model.
Liší se i další foťáky v sestavě: širokoúhlý je u Pixelu 10 třináctimegapixelový s f/2.2, Pixel 10 Pro má 48 megapixelů a f/1.7. Oba mají ostření pro makro snímky. Zoom má u Pixelu 10 10,8 megapixelu a u typu Pro opět 48 megapixelů.
Výsledkem je samozřejmě rozdíl v kvalitě snímků. Pixel 10 Pro je na tom obecně lépe, na druhou stranu ztráta základního modelu není v praxi tak dramatická, jak se může zdát. Běžný uživatel musí rozdíly hledat.
Fotoaparáty obou přístrojů (sestava má mimochodem stejně mohutné výstupky, i když to základní typ nepotřebuje) jsou velmi všestranné a i Pixel 10 odvádí výbornou práci. Pixel 10 Pro má navrch v detailech, někdy v kontrastu a také v extrémním zoomu.
U pixelů řady 10 najdeme ještě jeden fotografický rozdíl: čelní kamera základního typu má 10,5 megapixelu, typ Pro dostal 42megapixelový čelní foťák. V obou případech nechybí ostření a světelnost je f/2.2.
Základní a dražší Pixel desítkové řady od sebe už uživatelé jednoznačně neodliší podle počtu čoček v sestavě foťáku. Ale vzhledové odlišnosti tu jsou. Stejně jako vloni má Pixel 10 lesklá skleněná záda, zatímco 10 Pro je má matná.
A u rámu těla je to přesně naopak: Pixel 10 ho má v matné povrchové úpravě, Pixel 10 Pro má rám lesklý (a dost se upatlává). V obou případech je rám z hliníku.
Drobným designovým rozdílem mezi telefony je i provedení otvorů ve spodní části. U modelu Pro jsou zakryty mřížkou, což vypadá luxusněji, Pixel 10 žádnou mřížku nemá. V obou případech je reproduktor jen v pravé části.
Smartphony mají také odlišné displeje, i když úhlopříčka je v obou případech 6,3 palce. Pixel 10 má OLED panel s obnovovací frekvenci až 120 Hz, ale standardem 60 Hz. Pixel 10 Pro umí frekvenci díky LTPO-OLED technice měnit v rozmezí 1 - 120 Hz.
Panel Pixelu 10 Pro má také vyšší rozlišení: 2 856 × 1 280 pixelů oproti 2 424 × 1 080 pixelům u modelu Pixel 10. Upřímně, rozdíl v rozlišení je příliš malý na to, aby ho běžný uživatel zaznamenal.
Taktéž vcelku malý je rozdíl v maximálním jasu displeje a tedy jeho čitelnosti na přímém slunci. Běžně zvládá Pixel 10 až 2 000 nitů a maximum je lokálně 3 000 nitů, u Pixelu 10 Pro jsou tyto hodnoty přesně o 10 % vyšší.
Určitý rozdíl najdeme i v případě baterie: ta v Pixelu 10 je mírně větší, kapacita je 4 970 mAh, Pixel 10 Pro má baterii s kapacitou 4 870 mAh. Nabíjení je v obou případech tentokrát stejné, telefony zvládají výkon 30 W kabelem nebo 15 W bezdrátově.
V zádech obou přístrojů jsou ukryty magnety, které jsou součástí nabíjecího standardu Qi2. Jde vlastně o MagSafe řešení převzaté do standardu od Applu, Google díky němu nabízí příslušenství PixelSnap a je tu i kompatibilita právě s externím příslušenstvím od Applu.
Google zatím nabízí stojánek, bezdrátovou nabíječku (se stojanem i bez), k dispozici jsou třeba pouzdra na karty od třetích stran. A samozřejmě nechybí kryty, které v sobě mají magnety také. Mimochodem, pro Pixel 10 a Pixel 10 Pro jde opět použít stejné kryty.
Malý rozdíl panuje mezi smartphony v případě výkonu: Pixel 10 i 10 Pro mají sice stejný procesor Tensor G5, který přináší významný meziroční nárůst výkonu, ovšem levnější typ má 12 GB RAM a dražší 16 GB. Opět to většina uživatelů nepozná.
Rozdílů je tedy mezi malými smartphony Pixel řady 10 dost, na druhou stranu nejsou vlastně dramatické. Rozdíl v ceně tomu ale odpovídá: základ vyjde na 22 990 korun, Pixel 10 Pro pak stojí 27 990 korun, tedy o pět tisíc víc.
Oba telefony se v základu prodávají se 128 GB paměti. Prodejci pak k novinkám nabízí různé bonusy: do konce září to byl typicky výkupní bonus, teď nabízí například sluchátka Pixel Buds Pro 2 v ceně.
Základní Pixel 10 podle nás bude dávat většině uživatelů větší smysl, než draží typ 10 Pro. Ale kdo chce opravdu špičkový smartphone a záleží mu u fotek na každém detailu, ten by měl zvolit právě dražší typ.
