Smartphony Google Pixel přichází už v jubilejní desáté generaci. Pro globální trh představil Google opět tři varianty smartphonů, které navazují na loňské modely řady 9. Novinkami tak jsou modely Pixel 10, Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Firma ukázala i ohebný Pixel 10 Pro Fold, který ale opět bude k dispozici jen na některých trzích. Ten náš mezi ně nepatří.
Smartphony jsou velmi podobné předchozí generaci, natolik, že se dokonce (až na nepatrný nárůst tloušťky u menších modelů) neměnily jejich rozměry. Jsme zvědavi, jestli zůstane kompatibilní příslušenství v podobě krytů pro modely z předchozí generace. U Pixelu 10 Pro Fold k mírným změnám proporcí došlo, složený telefon je mírně užší, ale také tlustší, než předchozí provedení.
Design tedy zůstal zachován v podstatě beze změn, novinky jen přináší nové barevné varianty – vždy budou k dispozici čtyři různá provedení, společnou barvou je černá Obsidian, jinak se barvy liší. Pixel 10 je k dispozici ještě ve světlé šedomodré Frost a výrazných odstínech Indigo (sytě modrá) a Lemongrass (světle zelená). Modely Pro pak v krémovém odstínu Porcelain, šedé Moonstone a světle zelené Jade. V posledních dvou jmenovaných odstínech bude k dispozici i Pro Fold.
Zpracování modelů se opět soustředí na kombinaci hliníkového rámu (standardní model má broušený, typ Pro leštěný) se sklem vpředu i vzadu. Vždy jde o odolné sklo Gorilla Glass Victus 2, základní model ho má vzadu lesklé, modely Pro matné. Telefony (včetně ohebného 10 Pro Fold) splňují standard IP68, tedy odolnost proti prachu a ponoření do hloubky 1,5 metru pod vodní hladinu.
Důležité změny pod povrchem
I když se Pixely 10 oproti předchůdcům na první pohled moc nezměnily, novinek u nich najdeme víc než dost. Uvnitř totiž prošla vylepšeními snad každá sebemenší část telefonů. Samozřejmostí je použití nového procesoru Google Tensor G5, který slibuje 34% nárůst hrubého výkonu a až o 60 % vyšší výkon při práci s AI. Procesor smartphony kombinují s 12 (standardní Pixel 10) nebo 16 GB RAM (Pro modely).
Pokrok udělaly třeba displeje: ty sice mají opět stejné úhlopříčky i rozlišení, jako u předchozí generace (6,3 palce a 2 424 × 1 080 nebo 2 856 × 1 280 pixelů, 6,8 palce a 2 992 × 1 344 pixelů), ovšem narostl u nich maximální jas a to až na 3 000 nitů u Pixelu 10 a 3 300 nitů u modelů Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Obnovovací frekvence displejů je až 120 Hz s tím, že LTPO panely modelů Pro ji umí regulovat od 1 Hz, standardní Pixel 10 zvládá minimum 60 Hz. Skládací model pak má vnější 6,4palcový displej (nárůst o desetinu palce), hlavní panel zůstal u osmi palců.
Pixely 10 přináší také novinky v oblasti baterie a nabíjení. Baterie mají mírně navýšenou kapacitu, ta je 4 970 mAh u Pixelu 10, 4 870 mAh u Pixelu 10 Pro a 5 200 mAh u Pixelu 10 Pro XL. Fold má 5 015 mAh. Zároveň Google přidal na výkonu nabíjení. Ten činí 30 W u menších modelů a skládací varianty a 45 W u provedení Pixel 10 Pro XL. Díky tomu se za 30 minut nabije u menších verzí baterie na 55 % kapacity, model XL za tu dobu doplní dokonce až 70 %.
Velkou novinkou je pak řešení Pixelsnap. Jde o plnou implementaci standardu Qi2 s magnety, které vychází z řešení MagSafe od Googlu. S MagSafe příslušenstvím budou Pixely kompatibilní a Google také k telefonům nabídne vlastní magnetické příslušenství. Bezdrátové nabíjení pak funguje výkonem 15 W u menších pixelů řady 10, u typu XL je to až 25 W.
Tři foťáky jako základ
K důležité změně došlo u základního modelu v případě fotoaparátu. Nově je tu totiž standardem sestava tří foťáků, které dosud měly jen modely Pro. Zároveň ale dostává základní Pixel 10 úplně jinou sestavu foťáků než jeho dražší sourozenci. Jejich trojitá sestava je v podstatě kopií té loňské, hlavní fotoaparát má tedy 50 megapixelů a širokoúhlý foťák i teleobjektiv s pětinásobným přiblížením mají 48megapixelové čipy.
Pixel 10 pak sice kopíruje rozsah objektivů svých dražších sourozenců, ale hardware je odlišný. V podstatě jde o mix foťáků z Pixelu 9a a Pixelu 9 Pro Fold případně letošního Pixelu 10 Pro Fold. Hlavní fotoaparát tak má 48 megapixelů, což je shodné pro všechny zmíněné přístroje. Širokoúhlý dostal 13 megapixelů a odpovídá tomu v Pixelu 9a, Pixel 10 Pro Fold má 10,5megapixelový širokoúhlý foťák. Zoom je pak stejný jako u modelu Fold, pětinásobné přiblížení telefon kombinuje s rozlišením 10,8 megapixelu. Jsme zvědavi, jaký bude mít tato nová a odlišná sestava vliv na kvalitu snímků. Google ale udělal jasný krok k většímu odlišení základního modelu od verzí Pro.
V oblasti fotografie obecně Google samozřejmě slibuje posun vpřed. Digitální SuperRes zoom zvládá základní model dvacetinásobný, Pro modely stonásobný, specialitou je funkce Camera Coach, která bude uživatele učit správně fotit. Nechybí samozřejmě řada AI vychytávek a možností úprav snímků, video zvládají Pixely 10 ve 4K v případě základního provedení a v 8K u typů Pro. Zpomalené video zvládají modely s 240 snímky za sekundu, jinak je ale u 4K maximem 60 snímků a u 8K třicet. Čelní kamera má 10,2 megapixelu u Pixelu 10 a u typů Pro pak 42 megapixelů. Vždy má automatické ostření.
Nadupaný software
Nové Pixely 10 přichází s Androidem 16, tedy novou verzí operačního systému. Google u něj slibuje ještě lepší integraci své AI Gemini a také oku více lahodící animace a reakce uživatelského prostředí. Samozřejmostí je pro Pixely 10 sedmiletá podpora aktualizací systému i bezpečnostních updatů a dalších softwarových vylepšení. K přístrojům standardně dostane zákazník roční předplatné Gemini AI Pro, součástí je i přístup ke službě Veo 3 Fast pro generování videa na základě textového zadání.
Ceny by se podle všeho už neměly měnit, byť to zatím české zastoupení Googlu do doby vydání článku nepotvrdilo. Pixel 10 se základní porcí 128 GB paměti vyjde na 22 990 korun, Pixel 10 Pro opět se 128 GB stojí 27 990 korun a Pixel 10 Pro XL začíná na 32 990 korunách. Vloni sice model XL začínal na 30 490 korunách, ale to byla částka za provedení se 128 GB paměti, které u nejvybavenějšího pixelu letos Google vynechal. Cena za 256GB provedení se meziročně nezměnila. Jak jsme již zmínili, ohebný Pixel 10 Pro Fold opět u nás k dispozici nebude, pořídit ho ale půjde například v sousedním Německu.