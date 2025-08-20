náhledy
Z rodiny nových Pixelů tento vyčnívá konstrukcí i cenou. Ale českého zákazníka to trápit nemusí, oficiálně si ho v Česku nekoupí. Samozřejmě se k němu dostane, třeba v Německu v prodeji bude. A může se pochlubit vlastností, která doposud skládačkám chyběla.
Google představil třetí generaci skládacího Foldu a současně letošní řada Pixel 10 je třetí, která se v Česku oficiálně prodává.
Jenže právě Foldu se česká distribuce netýká, ani tentokrát se telefon do Česka nedostane, alespoň oficiálně a na rozdíl od všech dalších novinek značky. Zájemci mohou zajet třeba do Německa, kde telefon startuje na částce v přepočtu okolo 46 600 Kč.
Cenou se tak Pixel 10 Pro Fold vyrovnává Samsungu Fold 7 nebo standardní ceně Honoru Magic V5. Oproti nim má trochu silnější tělo, ale celkově to jsou vyrovnaní soupeři.
Hlavní displej Pixelu 10 Pro Fold má úhlopříčku rovných osm palců a rozlišení 2 076 × 2 152 pixelů. S konkurencí zcela srovnatelné. Maximální jas je 3 000 nitů, běžný + 1 800 nitů. Dodejme, že panel je typu LTPO OLED.
Z této fotografie je patrné, že ani Google se nepokusil nechat zmizet rýhu v ohybu displeje. Je patrná, ale konkurence je na tom podobně.
Zpracování telefonu je perfektní a je zde jedna podstatná vlastnost, kterou se jiná skládačka pochlubit neumí. A tou je prachotěsnost na úrovni normy IP6x. Samsung umí IP4x, Honor IP5x a mnohé jiné telefony vůbec žádnou odolnost proti proniknutí prachu nenabízí.
Pixel 10 Pro Fold je voděodolný, stejně jako konkurenti, celková odolnost podle normy IP je tedy IP68. Což odpovídá odolnosti běžných telefonů.
Musíme pochválit kloub, který umožňuje nechat telefon otevřený jen částečně. Mechanismus působí velmi precizním dojmem, celkově je zpracování špičkové.
Design je nápaditý, ale kopíruje vzhled předchozí generace telefonu. Takže i tentokrát má fotomodul jiný tvar než u zbylé části modelů řady Pixel 10.
Foťák má zajímavou sestavu, z které vyčnívá teleobjektiv s pětinásobným přiblížením. Což u skládaček není příliš obvyklé, konkurence nabízí většinou jen trojnásobné optické přiblížení. Rozlišení snímače teleobjektivu je 10,8 Mpix.
Hlavní foťák má snímač s rozlišením 48 Mpix, světelností f/1.7 a s optickou stabilizací. Tu má i teleobjektiv. Třetím snímačem je širokoúhlý, který už optickou stabilizaci nemá a rozlišení jeho snímače je 10,5 Mpix.
Vpředu jsou dvě 10Mpix kamerky, v každém z displejů jedna. Google slibuje při focení a zpracovávání fotek pomoc umělé inteligence a v tomto směru by mohl být nejvážnějším soupeřem Samsungu, který je v tomto směru zatím premiantem.
Vnější displej má rozlišení FHD+ při úhlopříčce 6,4 palce. To je opět srovnatelná hodnota s konkurencí. Panel je typu OLED, špičkový jas je opět 3 000 nitů, což je výborná hodnota.
Kde Pixel 10 Pro Fold na konkurenci ztrácí, je tenkost těla. Jestliže Samsung s Honorem se přetahují o rekord s tloušťkou zavřeného telefonu okolo devíti milimetrů, tak Pixel má v pase 10,8 mm. Dodejme, že Pixel je také o něco širší než konkurenti (v zavřeném i otevřeném stavu).
Větší tloušťka, která navíc není nikterak extrémní, nám nevadila, ale hmotnost přes 250 gramů už znát je. Nejnovější skládačky Samsung i Honor mají hmotnost okolo 215 gramů.
Stejně jako další modely řady Pixel 10 má i skládačka uvnitř procesor Tensor G5, tedy moderní čip vyráběný 3nm technologií. Operační paměť má vždy 16 GB, uživatelská začíná na 256 GB a končí na 1 TB.
Baterie má slušnou kapacitu 5 015 mAh. Samsung má podstatně míň, Honor zase víc. Předností Pixelu by měla být možnost výměny článku v domácích podmínkách. Kryt sice obyčejně sundavací není, ale domácí servis by měl být možný.
