Google už v předchozích generacích smartphonů Pixel ukázal, že u svých telefonů nejde úplně cestou, kterou volí Apple: tedy že starší generace zůstávají dostupné, byť třeba v omezeném rozsahu. To znamená, že s příchodem smartphonů Pixel 10 jsou z modelů řady Pixel 9 výprodejové kousky. Netýká se to jen modelu 9a, který je aktuálním nejlevnějším pixelem na trhu.
Ve výprodeji mohou být Pixely řady 9 i docela dlouho, záleží samozřejmě na tom, jaké skladové zásoby mají jednotliví prodejci. Ale třeba samotný Google, který do uvedení smartphonů řady 10 držel u Pixelů 9 ceny na původní výši, teď má nabídku této generace velmi omezenou. A ceny vlastně nejsou úplně atraktivní, lepší je poohlédnout se u prodejců, kteří pixely nabízejí.
Sleva není dramatická
Nejprve ceny u Googlu. Základní Pixel 9 teď má podle e-shopu amerického výrobce stát 20 490 korun a v této variantě si ho můžete objednat ve všech čtyřech barvách. Verze s 256 GB paměti není k dispozici v růžové barvě, ale v ostatních odstínech ano, stojí teď 22 990 korun.
Vybavenější Pixel 9 Pro má teď se 128 GB podle Googlu stát 25 990 korun, ovšem v této verzi ho firma ve svém e-shopu skladem nemá. Nemá ani provedení s 256 GB paměti (27 990 korun), k dispozici je jen šedé provedení s 512 GB paměti za 31 490 korun. Podobně je omezená i nabídka modelu Pixel 9 Pro XL: ten má Google skladem jen ve dvou barvách: krémové bílé a černé. Světlá varianta je k dispozici jen se 128 GB paměti a stojí 27 990 korun, černé provedení jde koupit i s 256 GB paměti (30 490 korun) nebo 512 GB (33 990 korun).
|model
|Pixel 10
|Pixel 9
|Pixel 10 Pro
|Pixel 9 Pro
|Pixel 10 Pro XL
|Pixel 9 Pro XL
|cena 128 GB
|22 990
|20 490
|27 990
|25 990
|––––––
|27 990
|cena 256 GB
|25 490
|22 990
|30 490
|27 990
|32 990
|30 490
|cena 512 GB
|––––––
|––––––
|33 990
|31 490
|36 490
|33 990
|cena 1 TB
|––––––
|––––––
|40 490
|––––––
|42 990
|39 990
Provedení s cenou uvedenou v kurzívě nejsou u Googlu dostupná.
Starší pixely tedy Google zlevnil, ale sleva to není nijak dramatická. Však posuďte sami: Pixel 10 začíná na 22 990 korunách, výprodejový model je tedy o 2 500 korun levnější. A to platí i pro vyšší paměťovou verzi, která začíná na 25 490 korunách. Pixel 10 Pro teď začíná na 27 990 korunách, starší model se základní pamětí je tedy jen o dva tisíce levnější. A Pixel 10 Pro XL začíná na 32 990 korunách, přičemž to je cena za verzi s 256 GB paměti.
Oproti odpovídající verzi starší generace je to opět rozdíl 2 500 korun. To není v této cenové hladině moc, navíc Google nabízí s koupí nového modelu kredit 5 tisíc nebo 6 200 korun do Google Storu (a to do 11. září). Takže koupě nové generace je vlastně výhodnější. U prodejců, jako jsou Alza, Datart nebo Mobil Pohotovost, pak bonusy v předprodeji činí nabídku ještě zajímavější, byť výprodejové Pixely 9 mají k dispozici levněji.
Výkupní bonus a slevy míchají kartami
Zatímco totiž Google nabídne kredit do svého e-shopu, prodejci nabízejí ke smartphonům Pixel 10 v předprodeji štědrý výkupní bonus ve stejné výši: tedy 5 tisíc korun u modelu Pixel 10 a 6 250 korun u modelů Pixel 10 Pro a Pixel 10 Pro XL. Ano, musíte dát protiúčtem do výkupu starší smartphone a nemůže jít o úplně jakýkoli přístroj, nicméně bonus dostanete třeba při odprodeji obstarožního iPhonu 8 z roku 2017. Platí, že telefon při předobjednání musíte zaplatit celý, ale následně vám prodejce na účet zašle částku za výkup samotného smartphonu a k tomu slibovaný bonus.
Tím se pak cena nových modelů dostává na velmi atraktivní úroveň: ta se sice liší prodejce od prodejce, protože ne všichni drží striktně ony ceníkové ceny, ale třeba Pixel 10 může začínat už na 17 290 korunách, Pixel 10 Pro na 20 900 korunách a Pixel 10 Pro XL na 25 749 korunách.
|model
|Pixel 10
|Pixel 9
|Pixel 10 Pro
|Pixel 9 Pro
|Pixel 10 Pro XL
|Pixel 9 Pro XL
|cena 128 GB
|17 290
|17 490
|20 900
|19 740
|––––––
|22 990
|cena 256 GB
|19 725
|16 490
|23 325
|––––––
|25 749
|22 990
|cena 512 GB
|––––––
|––––––
|26 720
|25 749
|29 145
|25 490
|cena 1 TB
|––––––
|––––––
|32 775
|––––––
|35 199
|28 990
Ceny u prodejců Alza.cz, Datart a Mobil Pohotovost, kteří smartphony Pixel nabízí v oficiální distribuci.
To jsou ceny, které se někdy až nečekaně blíží cenám starších modelů v akci. Třeba Alza má Pixel 9 za 17 490 korun, Pixel 9 Pro za 19 749 korun a Pixel 9 Pro XL za 22 990 korun (se 128 GB paměti). V akci tak novinky vycházejí jen o málo dráž než starší telefony. Ale některé barvy nebo paměťové varianty přece jen ve starší generaci výhodnější jsou: třeba růžový Pixel 9 s 256 GB paměti vyjde už na 16 490 korun, což je skvělá nabídka. Podobně třeba u modelu 9 Pro XL s 1 TB paměti ušetříte oproti typu 10 Pro XL se stejnou pamětí po započtení akcí a bonusů přes šest tisíc korun. I to je lákavé.
V rozhodování však může hrát roli i čas. U nových modelů někteří prodejci výkupní bonus nabízejí i později po ukončení předprodeje, takže možná není kam spěchat. Naopak starší pixely by mohly pokračovat ve zlevňování, a tím by se staly výhodnějšími.
Pixely 9 totiž rozhodně nepatří do starého železa: jsou to pořád velmi povedené smartphony, jejichž funkce se i díky garanci softwarových updatů po ještě dalších 6 let od nových modelů tak zásadně neliší.