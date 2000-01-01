náhledy
Nový „základní“ Pixel 10 dostal zcela přepracovaný fotoaparát, který v podstatě vychází z toho, který má cenově dostupný Pixel 9a. To oba smartphony sbližuje a možná vyvstává otázka, který mají zájemci zvolit. Odlišností mezi přístroji zůstává víc než dost.
Už vcelku na první pohled je vidět, že Pixel 10 (vlevo) je prémiovější zařízení, než Pixel 9a. Prozrazují to rámečky kolem displeje, které má Pixel 9a vcelku výrazné.
Na druhou stranu displeje jsou si hodně podobné: oba mají úhlopříčku 6,3 palce, jde o OLED panely s obnovovací frekvencí až 120 Hz a rozlišením 2 424 × 1 080 pixelů. Ale Pixel 10 má panel novější s lehce vyšším maximálním jasem.
Čitelnost displejů je v praxi v podstatě totožná, tady uživatel v případě dražšího modelu v podstatě nic zásadního navíc nezíská.
Displeje jsou ovšem kvalitní a zaslouží celkově pochvalu, takže to, že nemá dražší telefon v praxi kdovíjak viditelný náskok, není důvod ke kritice. Je to prosté konstatování, Pixely mají displeje výtečné.
Významné rozdíly vidíme na zádech telefonů. Tady se projevuje odlišný přístup a koncepce obou přístrojů. Z hlediska zpracování mají sice oba modely hliníkový rám kolem dokola, ale vzadu má levnější typ plast, zatímco dražší model sklo.
Sklo na zádech Pixelu 10 je ovšem lesklé, což nemusí každému vyhovovat: na druhou stranu šmouhy a otisky na něm nejsou, alespoň v námi testovaném provedení, kdovíjak výrazné.
Záda Pixelu 9a z plastu naopak sem tam chytají mastnotu a vidět to na nich lehce je. Celkově bude Pixel 9a telefon, který nevyžaduje tak nutně pouzdro, zatímco u Pixelu 10 je pouzdro rozhodně vhodným doplňkem.
Jasně vidět je velký rozdíl v pojetí sestavy fotoaparátů. Pixel 9a se vlastně obešel bez výstupku foťáků, zatímco Pixel 10 ho má velmi výrazný - po vzoru loňských modelů i svých letošních sourozenců.
Přitom hardware uvnitř je téměř totožný, takže výstupek je zejména designovým prvkem. Oba telefony mají stejný hlavní a širokoúhlý foťák, Pixel 10 pak má navíc teleobjektiv s pětinásobným přiblížením.
Hlavní foťák má v obou případech 48 megapixelů a světelnost f/1.7, nechybí mu stabilizace. Širokoúhlý foťák je v obou případech třináctimegapixelový a má f/2.2. Zoom u Pixelu 10 má 10,8 megapixelu a stabilizaci.
Pixel 10 tak má fotoaparát výrazně univerzálnější a s větším rozsahem. Na druhou stranu Pixel 9a na tom není z hlediska kvality snímků nijak špatně. Ale dražší model v kvalitě vede i díky procesoru Tensor G5, zatímco model 9a má starší Tensor G4.
Čelní foťáky se liší. Pixel 9a má 13megapixelový, Pixel 10 má čip s 10,5 megapixely, navíc má ovšem automatické ostření, které levnějšímu modelu chybí.
Odlišnosti u dostupnějších pixelů v nabídce Googlu najdeme i u baterie. Na kapacitu „vyhrává“ Pixel 9a s 5 100 mAh, Pixel 10 má 4 970 mAh. Ve výdrži trochu vede 9a, ale celkově je spíš průměrná.
Pod zády telefonů se skrývají cívky pro bezdrátové dobíjení. Pixel 10 podporuje standard Qi2 s výkonem až 15 W a navíc má magnety pro příslušenství PixelSnap. Pixel 9a zvládá bezdrátové nabíjení výkonem jen 7,5 W.
V případě nabíjení kabelem takové velké rozdíly mezi telefony nejsou. Pixel 10 zvládne 30 W, zatímco Pixel 9a se nabíjí maximem 23 W. Jen Pixel 10 nabízí reverzní nabíjení, ale jen to po kabelu, bezdrátově nefunguje ani u jednoho kousku.
Ve prospěch Pixelu 10 hovoří jíž zmíněný procesor Tensor G5 s podstatně vyšším výkonem. Na druhou stranu i Pixel 9a má pro běžné fungování výkonu víc než dostatek. V zásadě se neliší ani vestavěné AI funkce telefonů.
Celkově je Pixel 10 oproti Pixelu 9a přeci jen vyspělejší a univerzálnější telefon, za to si ale musí uživatelé něco připlatit. Oficiálně začíná cena Pixelu 10 na 22 990 korunách, zatímco Pixel 9a stojí 13 990 korun. To je velký rozdíl. Jenže...
... ceny u oficiálních distributorů mohou být jiné. Známé velké e-shopy nabídnou Pixel 9a za částku zhruba 12 000 korun. Na Pixel 10 platil do konce září výkupní bonus, teď k němu někteří prodejci dávají zdarma sluchátka Pixel Buds Pro 2 v hodnotě 6 199 korun.
Mezi telefony je tak velký cenový rozdíl, ale s bonusem odpovídá tomu, co vlastně Pixel 10 nabízí navíc: prémiovější zpracování, vyšší výkon a celkově univerzálnější funkčnost: třeba včetně satelitní SOS komunikace.
