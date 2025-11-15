|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Má cenu připlácet? Mají stejné foťáky, ale jinak jsou dost odlišné
iPhone 17 má silného soupeře. Jeho sleva na Black Friday může rozhodnout
Nový iPhone 17 dostal řadu vylepšení a je to zároveň jeden z mála kompaktních a dobře vybavených smartphonů na trhu. Jeho přímým soupeřem je nový Google Pixel 10. Oba telefony se mimochodem prodávají...
Ohromná baterie a vodní chlazení. Speciální mobily drtí běžné konkurenty
Dvojice mobilů Nubia RedMagic 11 Pro ukazuje, že hráči mobilních her mohou za celkem rozumnou cenu dostat opravdové herní dělo. Telefony mají výborný čip, ohromnou baterii a aktivní vodní chlazení.
Apple vám prodá ponožku na iPhone. Její cena vás dostane
Apple občas umí překvapit velice drahým příslušenstvím k vlastním výrobkům, ale novinka s názvem iPhone Pocket předčila snad všechna očekávání. Jde o ponožku k iPhonu, za kterou si výrobce účtuje...
Když nepřejdete na nový, tak si připlatíte. Vodafone zdražuje starší tarify
Vodafone na začátku prosince přistoupí ke zdražení vybraných starších mobilních tarifů, a to včetně studentských. Nové, o nižší desítky korun vyšší ceny se projeví v lednovém vyúčtování. Úprava cen...
Původně šlo o vtip. Toto pouzdro vás odnaučí používat smartphone
Bojujete se závislostí na mobilním telefonu? Tým z kalifornské platformy Matter Neuroscience má možná způsob, jak vás jí zbavit. Vytvořili pouzdro, které vás odradí používat mobil nad rámec nutnosti....
Má cenu připlácet? Mají stejné foťáky, ale jinak jsou dost odlišné
Nový „základní“ Pixel 10 dostal zcela přepracovaný fotoaparát, který v podstatě vychází z toho, který má cenově dostupný Pixel 9a. To oba smartphony sbližuje a možná vyvstává otázka, který mají...
Baterie v mobilech se rapidně zvětšují, každý výrobce však reaguje jinak
Akumulátory v mobilech se díky nové technologii výrazně zvětšují a prodlužují výdrž na jedno nabití. Rekordy, které padly letos, budou výrobci lámat dál i příští rok. Jako obvykle však každý z nich...
Apple vám prodá ponožku na iPhone. Její cena vás dostane
Apple občas umí překvapit velice drahým příslušenstvím k vlastním výrobkům, ale novinka s názvem iPhone Pocket předčila snad všechna očekávání. Jde o ponožku k iPhonu, za kterou si výrobce účtuje...
Donutí konkurenty zbystřit? OnePlus 15 má nový design a obří baterii
Na český trh zamíří nový špičkový smartphone OnePlus 15. Nový model přinese jak upravený design, tak špičkovou výbavu včetně nekompromisní výdrže baterie. Ta má totiž výrazně větší kapacitu, než...
Původně šlo o vtip. Toto pouzdro vás odnaučí používat smartphone
Bojujete se závislostí na mobilním telefonu? Tým z kalifornské platformy Matter Neuroscience má možná způsob, jak vás jí zbavit. Vytvořili pouzdro, které vás odradí používat mobil nad rámec nutnosti....
Foťáky ohebných samsungů si hodně polepšily, ukazuje test
Modely Samsung Galaxy Z Flip 7 a Z Fold 7 jsou nejlepšími fotomobily mezi smartphony s ohebnými displeji. Mezigeneračně zaznamenaly tyto přístroje v testu DxO Mark opravdu výrazné zlepšení, platí to...
iPhone 17 má silného soupeře. Jeho sleva na Black Friday může rozhodnout
Nový iPhone 17 dostal řadu vylepšení a je to zároveň jeden z mála kompaktních a dobře vybavených smartphonů na trhu. Jeho přímým soupeřem je nový Google Pixel 10. Oba telefony se mimochodem prodávají...
Ohromná baterie a vodní chlazení. Speciální mobily drtí běžné konkurenty
Dvojice mobilů Nubia RedMagic 11 Pro ukazuje, že hráči mobilních her mohou za celkem rozumnou cenu dostat opravdové herní dělo. Telefony mají výborný čip, ohromnou baterii a aktivní vodní chlazení.
Tenčí, odolnější a s delší výdrží. Test hodinek Apple Watch Series 11
Nové chytré hodinky od Applu rozhodně nejsou revolučním modelem, spíše mírným pokrokem v sérii. Pár novinek vám zpříjemní používání, majitelé nedávných modelů mohou být nicméně úplně v klidu....
Zlodějský gang poslal do Číny desetitisíce kradených mobilů. Policie rozkryla pozadí
Ikonické taxíky, patrové autobusy a telefonní budky. Ale také obří problém posledních let: stále narůstající počet krádeží mobilních telefonů. Na ulici, za bílého dne, zcela bez ostychu. Metropolitní...
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....
Když nepřejdete na nový, tak si připlatíte. Vodafone zdražuje starší tarify
Vodafone na začátku prosince přistoupí ke zdražení vybraných starších mobilních tarifů, a to včetně studentských. Nové, o nižší desítky korun vyšší ceny se projeví v lednovém vyúčtování. Úprava cen...
U O2 nyní stačí jedna koruna. Pořídíte za ni třeba špičkový samsung
U operátora O2 se letošní Vánoce nesou v duchu dárků za pouhou jednu korunu. Za 1 Kč si můžete odnést třeba špičkový Samsung Galaxy S24, zbytek částky pak doplatíte v měsíčních splátkách bez...