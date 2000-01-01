náhledy
Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro staršího telefonu na nový „nacpete“, ale nebude to ono.
U smartphonů řady Pixel 9 (vpravo) přišel Google se zajímavým detailem: základní Pixel 9 a Pixel 9 Pro mají úplně stejné tělo, takže na ně pasuje shodné pouzdro. U modelů Pixel 10 (vlevo) to Google zopakoval, na Pixel 10 a Pixel 10 Pro jsou pouzdra opět stejná.
Na první pohled to navíc vypadá, že mezigeneračně se na pixelech vlastně téměř nic neměnilo, takže by na nové i starší kompaktní modely mohla pasovat pouzdra stejná.
Jenže je to zdání. Pozorné oko si všimne, že Pixel 10 (vpravo) má přece jen trochu mohutnější ostrůvek fotoaparátu, což je jeden ze základních kamenů kompatibility pouzder.
Přesto jsme zkusil pouzdra prohodit a zjišťovali jsme, jak to doopravdy je: jestli třeba může uživatel s nějakými omezeními pouzdro ze staršího Pixelu 9 použít na novější Pixel 10.
Toto je výsledek, který jasně mluví sám za sebe: Pouzdra z Pixelu 9 jdou na Pixel 10 nacpat, jde to i naopak. Ale výsledek není vůbec ideální, takže o kompatibilitě rozhodně mluvit nemůžeme.
Pouzdro z Pixelu 9 je pro Pixel 10 prostě zejména v oblasti fotoaparátu trochu malé. Výsledek na snímku možná nevypadá úplně nefunkčně, ale v praxi by uživatele jen štval.
V místě, kde by mělo pouzdro ve spodní části sestavy fotoaparátu hezky přiléhat, spíš odstává. Časem by to možná způsobilo nevzhlednou deformaci.
Pouzdro staršího modelu také na novém přístroji skryje druhý reproduktor, který Pixely 10 dostaly ve spodní části letos premiérově.
Dobré to není ani opačně. Pouzdro pro Pixel 10 na Pixel 9 opět nasadit jde, ale tentokrát vznikne v místě fotoaparátu nevzhledná mezera, navíc nahoře přiléhá pouzdro k sestavě naopak příliš těsně.
Dole pouzdro novější generace u staršího telefonu sice nic zásadního neskrývá, byť trochu překryje jeden reproduktor, který tu telefon má. Ale opět to nevypadá dobře.
Nejvíc k vzteku je však při prohození pouzder mezi generacemi pixelů chování bočních tlačítek: ta jsou totiž v každé generaci mikroskopicky jinak veliká, ale stačí to, aby se při jejich mačkání v pouzdře zasekávala.
Takže i když jde zkusit pouzdra mezi Pixelem 9 a Pixelem 10 zaměnit, výsledek je spíš k vzteku. Tlačítka na boku nefungují tak, jak mají.
Přitom telefony jinak opravdu vypadají téměř shodně a řada prvků, jako třeba škvírka jednoho z mikrofonů v horní straně, je úplně stejných.
I boční profil vypadá na první pohled stejně, na druhou stranu v technických specifikacích se dočteme, že tloušťka staršího modelu je 8,5 mm zatímco nový model má 8,6 mm.
To možná bude i jeden z důvodů, proč se při prohození krytů mezi generacemi mohou zasekávat ona boční tlačítka pro regulaci hlasitosti a vypínací tlačítko.
Mimochodem, v novém pouzdře (tom originálním od Googlu) pro Pixel 10 jsou na zádech uvnitř magnety, které zajišťují kompatibilitu s příslušenstvím PixelSnap – to je jeden neviditelný rozdíl.
I když tedy možnost použít pouzdro staršího modelu na nový vypadala na první pohled realisticky, ve skutečnosti to není nic, co by chtěl uživatel zkoušet.
Kompatibilitě pouzdra pro svůj model tak i při nákupu na levném čínském e-shopu věnujte náležitou pozornost. Jen tak bude vše pasovat a fungovat tak, jak má.
