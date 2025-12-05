|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete
Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme
Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...
Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě
Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....
Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali
Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...
K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte
Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...
Vodafone slibuje výraznou úsporu na službách. Omezující podmínku odstranil
Jednou z možností, jak ušetřit na službách mobilních operátorů, je jejich sloučení pod jednu fakturu. Čím víc služeb sloučíte, tím vyšší je měsíční úspora. Vodafone ovšem svou kombinovanou nabídku...
O2 zrychluje internet i tam, kde není optika. Cena je pak překvapením
Operátor O2 rozšířil nabídku pevného internetu. Nový tarif přináší rychlost až 500 Mb/s pro přípojky v místech, kde zatím není k dispozici optika. Rychlejšího připojení se dočkají stovky tisíc...
Není lepší koupit nový mobil hned? Očekává se výraznější zdražování
Umělá inteligence zdraží příští rok mobily. Takové informace lze najít v médiích po celém světě. A skutečně je zde riziko, že boom umělé inteligence bude mít vliv na ceny počítačů (především), ale i...
Využívají stejný trik. Mezigeneračně ovšem mobily už nepřevlečete
Kompaktní smartphony Pixel od Googlu využívají už v druhé generaci stejný trik: pouzdra ze základního modelu řady pasují i na vybavenější model Pro. Ovšem mezi generacemi to už neplatí: pouzdro...
Mobil roku 2025: Vyberte nejlepší dostupný smartphone a vyhrajte samsung
Vyhrajte jednu ze tří atraktivních cen: iPhone 17, hodinky Garmin nebo smartphone Samsung. Stačí se zapojit do jednoho nebo všech kol ankety Mobil roku 2025. Třetí kolo startuje v pátek 5. prosince a...
Severokorejský mobilní zmar: Samtaesung 8 byste určitě nechtěli
Přestože na první pohled mohou působit jako běžné smartphony, tak při bližším seznámení je zjevné, že tu něco nehraje. Starý mobilní systém, absence služeb Googlu či třeba nemožnost zapnout...
Samsung konečně nacpal desetipalcový tablet do kapsy. Jako druhý na světě
Samsung oficiálně představil trojskládačku, tedy smartphone se dvěma klouby, který se složí na třetinu. Vypadá výborně, a především to není přímá kopie Huaweie Mate XT, koncepce je trochu jiná....
K tomuto telefonu dostanete šroubovák. Ale z jiného důvodu, než si myslíte
Unikátní design se dnes snaží mít řada výrobců mobilů, ne každému se to ale povede. Realme s novinkou GT 8 Pro na to však šlo stylem, který opravdu ještě moc vývojářů nenapadl. Uživatelům totiž dá...
Digitální karty jsou praktičtější než plastové. Využívá je stále více firem
Peněženka naditá plastovými věrnostními kartami? To už je minulost. Stačí mobil a máte všechny slevy a benefity po ruce. A navíc vám nic neunikne. Jak digitální karty fungují a které firmy už je...
Fotomobil vivo X300 Pro právě teď v exkluzivní vánoční akci za méně než 28 tisíc korun
Společnost vivo uvedla na trh novou řadu X300, která staví na špičkové optice, vysokém výpočetním výkonu a dokonalém zpracování. Tyto žhavé novinky jsou nyní dostupné ve velmi atraktivní slevě. Top...
Špičkový iPhone proti předchůdci. Tak velké rozdíly jsme nečekali
Letošní špičkový iPhone 17 Pro Max sice pokračuje svým způsobem v tradici top modelů Applu, zároveň však přinesl oproti předchůdci významné změny, které z něj dělají trochu jiný smartphone. Porovnání...
Takto slavný park u dálnice neuvidíte. Ale mysleli jsme, že to vzdáme
Nachází se kousek za Prahou a jde o nejvýznamnější park v Česku. Stejně jako zámek v jeho severní části je ve správě Botanického ústavu Akademie věd ČR. Nejen na Průhonický park jsme shlíželi od...
Je úžasně praktický a každý by ho chtěl. Test Apple iPhone 17 Pro Max
Apple letos u svých iPhonů provedl možná až nečekané množství změn. Ty v důsledku špičkové modely Pro posouvají směrem ke každodenní praktičnosti. Apple u nich trochu odhodil „luxusní“ pozlátko a...