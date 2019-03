Německý smartphone se vyrábí v Evropě. Rarita má jednu výraznou přednost

Značku Gigaset lze brát jako pohrobka kdysi slavné značky na mobilním trhu Siemens. Ten kdysi označení Gigaset používal pro své DECT a další běžné domácí telefony pro pevné linky. Po odprodání této divize se nový vlastník rozhodl vyrábět i smartphony.

Samostatná firma Gigaset je unikátní tím, že své smartphony stále vyrábí v Evropě, konkrétně v německém Bocholtu nedaleko nizozemských hranic. Vyrábí tam už velmi jednoduchý model GS185 a nyní tam bude vyrábět i docela slušně vybavený smartphone GS280. Ten měl oficiální premiéru na veletrhu MWC v Barceloně.

Nový model není vyloženě drahý. Stojí 249 eur, tedy v přepočtu 6 400 korun. Na druhou stranu, s ohledem na výbavu to není žádná výjimečně dobrá cena. Kompenzuje to zajímavá akce výrobce, při které umožňuje bezplatnou výměnu přístroje po dobu tří měsíců od koupě, pokud zákazník rozbije displej nebo telefon jinak poškodí. Smartphony Gigaset se dají koupit i na českém trhu.

Doposud nebyla nabídka smartphonů Gigaset příliš zajímavá, jsou to levné přístroje se základní výbavou. To nový model GS280 je, co se výbavy týče, zajímavější, ale opět to není žádný špičkový přístroj.

Má ovšem jeden trumf. A tím je baterie s nadstandardní kapacitou 5 000 mAh. To by mělo stačit na velmi slušnou výdrž vzhledem k nikterak energeticky náročné výbavě. Rozměry telefonu přitom nijak extrémní nejsou: 152,6 x 73,7 x 9,2 mm. Hmotnost je 174 gramů.

Výrobce udává výdrž v pohotovostním stavu 550 hodin s jednou SIM a 500 hodin se dvěma SIM kartami. Nabití telefonu má trvat 2,5 hodiny. Díky podpoře USB OTG lze nejen připojit periférie, jako je například externí paměťové úložiště, lze tak i nabíjet jiné přístroje.

I přes snahu pokrýt displejem velkou část čelní plochy telefonu tak nejde o žádného rekordmana, co týče poměru plocha/displej. Výhodou je, že se nekoná žádný výřez či nově „průstřel“. Nad i pod displejem jsou docela velké pruhy. Postranní rámečky jsou ale malé.

Displej typu IPS s poměrem stran 18:9 má solidní rozlišení Full HD+ (2 160 x 1 080 obrazových bodů). Jemnost je slušných 427 obrazových bodů na palec. Senzor otisků integrovaný v displeji není, čtečka otisků je tak na zádech. Kdo chce, může telefon odemykat skenem obličeje.

Fotoaparát je jen jeden s rozlišením 16 megapixelů a clonou f/2.0. Ostření probíhá pomocí fázového posuvu. Přední kamerka je 13megapixelová. Používá stejný trik s předním bleskem jako u iPhonů. Místo blesku poslouží rozsvícení displeje.

Dalším plusem německého smartphonu je zcela čistý systém Android. Ten je ovšem stále ve verzi 8.1 Oreo. Použit je nijak špičkový procesor Snapdragon 430 a k dispozici jsou 3 GB operační paměti. Uživatelskou paměť s kapacitou 32 GB lze zvětšit až o 256 GB pomocí paměťových karet.

Hybridní slot německý smartphone nemá, což je výhoda. Spolu s paměťovou kartou tak lze používat současně dvě SIM karty. Podporovány jsou sítě LTE a wi-fi je ve verzích 802.11 a/b/g/n/ac. Bluetooth potom ve verzi 4.2. Smartphone je vybaven konektorem USB-C, přesto nechybí audio konektor 3,5 mm.

Výbava zahrnuje i stále méně ve smartphonech se vyskytující FM rádio. Satelitní navigace jsou podporovány v technologiích GPS, Galileo, Glonass a Beidou. Mimo možnosti telefonovat přes LTE sítě (VoLTE), je k dispozici i volání přes wi-fi (VoWiFi).