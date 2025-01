Konečně nebude tak umělá. Samsung výrazně vylepšil AI

Už u modelů řady Galaxy S24 přišel Samsung s celou řadou AI funkcí, mělo to však několik zádrhelů. Především se v rámci Galaxy AI daly globálně využít jen některé, uživatelé v Česku tak mohli aplikovat třeba AI skicování a úpravy fotografií a také podle prohlášení zástupců Samsungu velmi oblíbenou funkci Zakroužkováním vyhledej (Circle to search).

Tyto funkce letos samozřejmě zůstávají a Samsung ještě rozšířil jejich záběr. Skicování pomocí AI lze kromě skici doplnit i textovým zadáním či upřesněním, uživatel si může vybírat úroveň shody výsledné kresby se skicou. Při úpravách snímků umí umělá inteligence ze snímku věrohodně odstranit mnohem větší objekty, než šlo doposud a celkově si u toho „méně vymýšlí“. A vyhledávání zakroužkováním má mít širší kontext, takže AI nehledá jen podle obrázku, ale i souvislostí, takže ke snímku dovede najít třeba i hudbu, video i další obsah, který se obsahu na snímku týká. Samsung to nazývá multimodálním vyhledáváním.

AI od Googlu

To je však jen špička ledovce, která se vylepšení práce s AI u nových modelů Galaxy S25 týká. Zásadní je totiž nasazení modelu Gemini od Googlu. Řada Galaxy S25 dostává zbrusu novou verzi Gemini, kterou Google vypustil v den představení nových smartphonů. Nejdůležitější novinkou je podpora češtiny. Gemini v této podobě bude dostupná širokému množství uživatelů na řadě smartphonů, modely S25 ji však dostávají „továrně“ jako první.

Navíc platí, že modely S25 budou v řadě případů Gemini preferovat před vlastními řešeními Samsungu. Tak třeba po podržení vypínacího tlačítka se coby asistent aktivuje právě Gemini, namísto dosud aktivovaného Bixbiho (ten půjde nastavit volitelně, ale důvodů pro to bude asi minimum).

Gemini zvládá konverzaci v přirozené řeči v českém jazyce. A to jak textově, tak hlasem (funkce Gemini Live). To je zásadní posun jak oproti Bixbimu, dřívějšímu asistentovi od Samsungu, tak oproti funkci Google Assistant – ta se česky nikdy nenaučila. Později by podle všeho měla přijít i aktualizace Gemini, která umožní její aktivaci hlasovým povelem v češtině a Google slibuje i širší podporu aplikací.

Gemini v novém provedení bude zvládat řadu úkonů v souvislostech. Nejen, že tedy půjde například vyhledat určitou informaci, ale s tou dál půjde pracovat: třeba ji v rámci jednoho a toho samého příkazu odeslat na určitý kontakt, přidat do kalendáře, nebo z ní vytvořit třeba poznámku.

Co všechno bude fungovat, budeme muset teprve vyzkoušet, ale přináší to zcela nové možnosti. Samsung zdůrazňuje, že podporovány budou pro tuto interakci nejen aplikace Googlu, ale také jeho vlastní aplikace a také vybrané aplikace třetích stran. Jejich seznam by se měl postupně rozrůstat, z počátku tu bude podpora WhatsAppu a Spotify.

I Samsung vylepšuje

S kontextem bude také pracovat nová funkce AI Select – ta bude k dispozici v boční liště, kterou řada uživatelů používá a která chytře přizpůsobí nabízenou akci tomu, co aktuálně je na displeji a jakou informaci například uživatel vybral. Ve spojení s vylepšenou funkcí vyhledávání zakroužkováním to tak umožní například zakroužkovat adresu a tu rovnou zadat do map k navigaci.

Zajímavými novinkami, které také budou využívat některých AI prvků, budou funkce Now Bar a Now Brief. Now Bar je widget na zamknuté obrazovce, který ukáže dění z aplikací, které jsou v telefonu právě aktivní (záznamník, stopky, sledování sportovní aktivity a podobně). I na uzamčené obrazovce půjde mezi těmito widgety přepínat, a uživatel tak bude mít potřebné informace po ruce.

Now Brief je pak jeden z možných widgetů, který bude ony aktuální informace zobrazovat. Má to být takový průvodce dnem uživatele. Ráno ukáže, jaké schůzky ho čekají, předvede výstup o kvalitě spánku z prstenu nebo hodinek, naservíruje počasí nebo ukáže aktuální dopravu. Přes den se pak přizpůsobí dění, opět ukáže schůzky a dojezdové časy na ně, ale třeba také sestaví koláž z fotek, které uživatel přes den pořídil. Koncem dne zas ukáže, co uživatele čeká zítra.

Samsung slibuje i další vylepšení v rámci své vlastní Galaxy AI. Tady však opět často bez českého jazyka: je tu asistent hovorů, tlumočník, poznámkový asistent, textový asistent a další funkce. Některé česky umějí, jiné ne. Otazník například visí nad nahráváním a přepisem hovorů. Každopádně paleta AI funkcí se s příchodem modelů Galaxy S25 hodně rozšiřuje. AI bude skutečně plnohodnotnou součástí telefonů. Jsme zvědavi, jak to vše bude fungovat a zda Samsung tyto funkce s aktualizací systému přinese i do starších modelů, teoreticky tomu nic nebrání.