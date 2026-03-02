náhledy
Smartphone se čtvercovým půdorysem? Dost zvláštní koncept a to je jen první pohled. Po prozkoumání zjistíme, že telefon má mít ještě mechanickou klávesnici nebo její alternativu. Navíc to má být levné zařízení. Značka Frog slibuje uvedení na trh do dvou měsíců.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Značka Frog moc známá není, na veletrhu MWC spoluvystavuje se značkou Coolpad, která je o poznání známější. Frog nechce tvořit drahé mobily, naopak se zaměřuje na různé speciality pro mladé zákazníky.
Model RS1 je smartphone s Androidem, což je jasně patrné z ikonek na displeji (zde však natištěných, firma vystavovala zatím jen makety). Má netradiční čtvercový půdorys, ale to jen v zavřeném stavu. Na tomto snímku je už patrné, že telefon má dvě vrstvy.
V té spodní je totiž plnohodnotná mechanická QWERTY klávesnice. Což je samo o sobě neobvyklé, takových smartphonů je na trhu méně, než prstů na jedné ruce.
Zde je však ještě pikantní mechanismus, aby se bylo možné k té spodní klávesnici dostat. Je to návrat na začátek milénia, kdy rotační či vytáčecí konstrukce byla relativně hojná. Jako třeba zde u Motoroly V80 z roku 2004.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Letitá Motorola měla i předchůdce v podobě modelu V70, který byl ještě o dva roky starší. Rotační koncepci používala i Nokia, u nás třeba u modelu 7370, později pro USA v podobě zapomenutého modelu 7705 z roku 2009, který byl aktuálnímu Frogu dost možná předlohou.
Nokia E81
Frog RS1 se také otáčí podle osy v rohu přístroje a jak je zde patrné, bez otevření není dostupný fotoaparát s jediným objektivem.
Firma zatím nezveřejnila žádné podrobnosti o parametrech a výbavě. Ale opravdu ani čárku. Displej je malý, ale ovládat by šel. QWERTY klávesnice pak bude jen pro někoho. Klávesy jsou titěrné.
On je to totiž docela malý telefon a to v zavřeném i otevřeném stavu. Jedna z vystavených variant na stánku na veletrhu MWC v Barceloně měla i zajímavý koženkový kryt. Který však firma odkoukala u Huaweie.
Jenže QWERTY klávesnicí tato mobilní podivnost nekončí. Do prodeje by totiž nemusela zamířit jen jedna varianta telefonu.
I druhá vystavená verze nese označení RS1 a to ve všech dostupných materiálech výrobce. Druhá verze má místo QWERTY klávesnice mechanické ovladače (gamepad) pro hraní her.
Zbytek telefonu je stejný a to včetně vytáčecí konstrukce. Popravdě, tato varianta by mohla zaujmout mladé zákazníky víc než verze s klávesnicí.
Výhodou telefonu jsou malé rozměry a vlastně se i docela dobře drží v ruce.
Nevýhodou bude malá baterie s kapacitou okolo 3 000 mAh, alespoň jak lze usuzovat podle jiných modelů výrobce podobné velikosti.
Zástupci Frogu nám tvrdili, že finální produkt bude hotový do dvou měsíců a na trhu bude do poloviny roku.
Dostupnost na českém trhu je prý v řešení, hledá se obchodní partner. Což platí i pro další země v regionu.
Frog RS1 je zvláštní telefon, který se snaží využít konstrukci, která se zdála už dávno mrtvá. Ale třeba se to bude někomu líbit. A cena? Podle výrobce okolo 100 dolarů. Tedy něco přes dva tisíce. Jestli s daní či bez daně, nedokázala obsluha stánku potvrdit.
V nabídce Frogu jsou i véčka. Jak moderní smartphonová, tak jejich klony v podobě obyčejných telefonů. Platí to o řadě Pocket s pořadovými čísly 1 až 3. Zde model Pocket 3.
Design je slušný, místo vnějšího displeje, který už měla obyčejná véčka před dvaceti lety, je zde jen velká dioda.
Uvnitř telefonu je opět QWERTY klávesnice. Dodejme, že všechny modely Pocket 1 až 3 jsou obyčejné telefony a tomu odpovídá výbava.
Na asijských trzích jsou k mání i speciální edice Pocketu 1. Laciný telefon tak míří primárně do dětských kapes. V Evropě se s prodejem primárně nepočítá.
