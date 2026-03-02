náhledy
Na první pohled další prapodivný miniaturní smartphone. Navíc v odolném provedení a v maskáčovém designu. Jenže Fossibot F116 Pro je docela multitalentovaný přístroj. Tak trochu smartphone, ale také akční kamera. V předprodeji výrobce přidá balík příslušenství.
Na miniaturní smartphony se někteří čínští výrobci specializují, třeba Unihertz. My je považujeme víc za zajímavost než za prakticky využitelnou věc. Ale pro někoho to může být užitečný přístroj, navíc, pokud je v odolném provedení. Což přesně platí pro nový Fossibot F116 Pro.
Ano, v základu je to smartphone s malinkým displejem a vcelku obstojnou výbavou. Zezadu zaujme maskáčový vzor a dost neobvyklý objektiv fotoaparátu.
Což má svůj důvod. Telefon se totiž může proměnit v akční kameru. Pak dávají jeho malé rozměry smysl a oproti jiným akčním kamerám zase boduje mobilní konektivitou a dalšími smartphonovými funkcemi.
Výrobce proto k telefonu/kamerce připravil celou sestavu příslušenství. Třeba různé stativy či stojany. Ale má i držáky na řídítka nebo na krk. Se zahájením předprodeje dostanou zákazníci balík příslušenství zdarma.
Kamerky má vzadu Fossibot F116 Pro dvě. Hlavní je tentokrát širokoúhlá kamera s rozlišením snímače 48 Mpix a zorným polem 152,6 stupňů. A pozor, tento širokoúhlý snímač je opticky stabilizovaný. Druhý snímač je vlastně jinde ten základní, zde však hraje druhé housle. Má rozlišení 50 Mpix.
Telefon je odolný a design je minimalistický a vlastně povedený. Jen maskáčový vzor na zádech ve třech barevných variacích se asi každému líbit nebude.
Podstatnější je hrubá guma na bocích, aby se kamerka dobře držela. A v dolní části je závit na stativ. A to jsou věci, které běžně mobily nemají.
Telefon podporuje sítě 5G, pohání ho čip Mediatek Dimensity 7300. Což je pro dané použití zcela v pořádku čip. Operační paměť má 12 GB, ale výrobce slibuje rozšíření přes vnitřní paměť. Ta pak má kapacitu 256 GB. K dispozici je slot na paměťovou kartu.
Držáky akčních kamer jsou dnes docela rozšířené, u Fossibotu to názorně předváděli. Telefon je malý a docela lehký, ač přesná čísla výrobce neuvádí.
Široký záběr je u takového typu kamer žádoucí, stejně jako možnost nahrávání videa až do rozlišení 4K. Přístroj je pak i vodotěsný, takže akční záběry z nevelkých hloubek bude také možné pořizovat.
Pokud budete potřebovat záběry z hlavní kamery proložit se selfíčkem, tak přední kamerka má rozlišení 32 Mpix.
Baterie má kapacitu 3 700 mAh, což je málo, ale vzhledem k velikosti přístroje je to adekvátní kapacita. Nabíjecí výkon je 33 W a výrobce v podstatě uvádí jen délku nahrávání. Na jedno nabití baterie lze nahrát až 230 minut 4K videa.
Displej má úhlopříčku 4 palce, což je dnes naprostá vzácnost. Rozlišení je divočina, není ani HD+, ale jen 1 168 × 540 pixelů. Typ panelu výrobce neuvádí. V reálu to tak strašně nevypadalo, displej je opravdu malinký, takže se zde nízké rozlišení schová.
Telefon bude mít Android 16, nechybí NFC nebo čtečka otisků prstů. Vlastně je to takový obstojný přístroj nižší střední třídy s výjimečným širokoúhlým foťákem/kamerou, se závitem a možností akčního použití.
Jedinou neznámou je tak cena. Tu výrobce na veletrhu v Barceloně ještě prozradit nechtěl, odhalí ji 17. března. V ten den by měl spustit i prodej prvních kusů v rámci kampaně na Kikstarteru. S příslušenstvím zdarma. Přístroje bude zasílat z německého EU skladu.
