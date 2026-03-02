náhledy
Kdo pamatuje staré kufříkové mobily pro standard NMT, tak si dokáže představit, jak mohutný je odolný smartphone Fossibot F107 Pro. Z dnešního pohledu gigantický telefon má taktéž gigantickou baterii. Ale mohl ji mít ještě větší, jenže pak by s ním majitelé nesměli do letadla.
Zde jsou obrovské rozměry docela dobře patrné – vpravo je pro srovnání odolný smartphone, který je sám o sobě větší než obyčejné smartphony dnešní doby. Výrobce přesné rozměry neuvádí, hmotnost by se měla vejít pod jeden kilogram.
Na internetu jsme našli tyto parametry: 190 × 96 × 40 mm a 910 gramů. Pro porovnání, poměrně velký iPhone 17 Pro Max má rozměry 163,4 × 78 × 8,8 mm a hmotnost 233 gramů.
Podobných telefonů je na trhu plno a byly tu i dříve. Jenže ještě před několika lety byla jejich výbava dost slabá. Teď to jsou obstojné přístroje střední třídy.
Displej má úhlopříčku 6,95 palce a rozlišení FHD+. Slušná je i obnovovací frekvence 120 Hz. Panel je typu IPS a kryje ho sklo Gorilla Glass 3.
Při pohledu na obří rámečky a tělo v kombinaci kovu a gumy je jasné, že telefon je odolný. Při své hmotnosti a rozměrech by ho šlo použít i jako zbraň. Splňuje odolnostní normy MIL-STD-810H, IP68 a IP69K.
Ale hlavním lákadlem je baterie. Výrobce se v prospektu chlubí rekordní kapacitou 30 000 mAh, ale nakonec musel baterii zmenšit, takže kapacita je 28 000 mAh. S původní hodnotou by už telefon nemohl bez povolení na palubu letadel, a i teď proleze stěží o vous, respektive spíš neproleze.
S ohledem na kapacitu baterie je logické rychlé 66W nabíjení, ale i tak to bude na několik hodin, než se telefon plně nabije. Bezdrátové nabíjení zde není, jen drátové reverzní s výkonem 5 W.
Podle výrobce by telefon neměl utrpět poškození při pádu z výšky 1,5 metru na tvrdý povrch. To jsme však na veletrhu MWC vyzkoušet nemohli.
Speciální užití telefonu, tedy v přírodě, na stavbě, v terénu, vyžaduje i speciální funkce. V případě Fossibetu F107 Pro je to dvojitá svítilna, která poskytuje jasné světlo až na 50 metrů.
Svítilna může i blikat jako záchranné světlo, případně lze nastavit další parametry.
Výrobce varuje před pouštěním světla do očí. Což můžeme potvrdit.
Aspoň na papíře má velmi slušné parametry i fotoaparát. Zadní má tři snímače: hlavní, širokoúhlý a speciální noční. Ten noční je ten největší, výrobce ho nazývá Starlight Night Vision a na barcelonském výstavišti jsme ho vyzkoušet nemohli. Funguje v co největší tmě.
Hlavní má rozlišení 200 Mpix, širokoúhlý 50 Mpix. Přední foťák pak má rozlišení 32 Mpix. Opticky stabilizovaný není ani jeden snímač.
Ani výkon není vyloženě špatný. Telefon pohání čip Mediatek Dimensity 7300, tedy poměrně moderní 4nm čip střední třídy.
S pamětí je to složitější. Výrobce se chlubí 30 GB operační paměti, ale reálně jí je jenom 12 GB, zbytek je virtuální, kterou si telefon vypůjčuje z vnitřní paměti. A té je solidních 512 GB plus paměťová karta.
Fossibot F107 Pro je zajímavý přístroj, který se na denní nošení moc nehodí, ale na expedici by se snesl. Výdrž bude minimálně týden na jedno nabití. Cena je fajn, výbava solidní. Telefon lze zkaoupit přes stránky výrobce, cena je 490 dolarů, tedy v přepočtu lehce přes deset tisíc, nicméně v Česku se dá koupit téměř o tisícikorunu levněji.
