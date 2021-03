Foťák revolučního smartphonu je úplně k ničemu. Má tragické hodnocení

ZTE Axon 20 5G se proslavilo coby první smartphone s čelním fotoaparátem integrovaným v displeji. Na jeho kvalitu se ovšem téměř okamžitě sesypala kritika, revoluční čelní foťák za mnoho nestojí, což potvrzuje i výsledek smartphonu v testu organizace DxO Mark.

Zatímco špičkou u hodnocení selfie snímků je skóre 104 bodů u Huawei Mate 40 Pro a většina povedených mobilů snadno překonává skóre 90 bodů, ZTE Axon 20 5G se s 26 body krčí na konci žebříčku. Horší už je jen „no name“ smartphone Intex Aqua Selfie s 22 body, což je levný telefon z roku 2017 určený pro indický trh.

Z moderních kousků z posledních dvou let je Axon beznadějně poslední, iPhone X, který se nachází v žebříčku před ním (ob dvě příčky, ještě tam „překáží“ starší smartphony od Meitu) má skóre 71 bodů.

Že se u ZTE v případě modelu Axon 20 5G soustředily na samotný revoluční prvek výbavy a nikoli na jeho praktičnosti i na praktičnost celého smartphonu, ukazuje skóre hlavního foťáku: 87 bodů je opět skóre nikterak vysoké, byť to už více odpovídá dané kategorii smartphonů s cenou kolem deseti tisíc korun. Jisté je, že kvůli fotoaparátu nemá smysl si Axon 20 5G kupovat.

Ze značek, které zaznamenaly v nedávné době v testu DxO Mark nelichotivý výsledek, můžeme jmenovat také Sony. Zkraje roku otestovala organizace jeho loňské modely Xperia 1 II a Xperia 5 II, ty získaly celkové skóre 112 a 111 bodů.

To nejsou úplně špatné výsledky, ale špičkové modely konkurence jsou na tom daleko lépe, Sony v žebříčku boduje kdesi v lepším středu tabulky, stejné skóre jako Xperia 5 II má třeba Google Pixel 4a, což je telefon s méně než poloviční cenou.

Xperia 1 II se svým skóre rovná třeba „obyčejnějšímu“ Huawei P40, který by měl brzy dostat nástupce. Na druhou stranu zlepšení oproti předchůdci je u Sony doslova brutální: starší Xperia 1 zaznamenala v testu DxO Mark skóre pouhých 87 bodů, to dělá z loňských modelů rekordní skokany. A trochu to dává naději, že by se Sony mohlo i nadále zlepšovat dobrým tempem, byť je otázkou, zda od něj vůbec ještě nějaké nové smartphony uvidíme.

Na začátku března organizace DxO Mark zveřejnila skóre vylepšeného vyzyvatele špičkových smartphonů za rozumnější cenu, OnePlus 8T ze závěru loňského roku. To si z testu odneslo hodnocení 111 bodů, tedy stejné jako jedna z výše zmíněných Xperií.

OnePlus přitom obvykle míří se svými smartphony trochu výše, ale pravdou je, že i vzhledem k sestavě hardwaru tohoto foťáku je jasné, že u typu 8T nemíří OnePlus z hlediska kvality fotek do závratných výšin. Foťák například nemá zoomový objektiv, který je ve skóre docela důležitý.