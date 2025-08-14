V DxO Mark mají opět nový protokol hodnocení fotomobilů. Po třech letech se mění metodika vyhodnocování fotografických kvalit smartphonů a to v žebříčku přineslo množství změn. Jde už o historicky šestý způsob vyhodnocování a v DxO Mark tvrdí, že tento dosud nejvíce odpovídá tomu, co od fotomobilů očekávají jejich uživatelé, tedy zákazníci.
Změna metodiky tak například znamená, že v DxO Mark kladou větší důraz na výkon fotomobilů při HDR fotografii, zavádí nové testy portrétní fotografie a větší váhu má třeba zoom smartphonů a to i při natáčení videa. Například u portrétů klade organizace důraz na správnou expozici obličeje a věrnou reprodukci všech odstínů pleti. Pro testování v laboratoři používá DxO Mark figuríny.
Nové skóre, nový žebříček
Výstupem z nového hodnocení je opět skóre fotomobilu v podobě číselného hodnocení. Namísto dřívějších tří disciplín, které DxO Mark uvádělo podrobněji (fotografování, zoom, video), teď skóre obsahuje dvě hlavní podmnožiny: fotografii a video s tím, že v obou oblastech už je zahrnuto skóre jak hlavního fotoaparátu, tak širokoúhlého i zoomu. K tomu pak ještě DxO Mark přidává hodnocení v několika uživatelských scénářích: při portrétní fotografii, ve špatném osvětlení a při zoomu.
Uživatelé tak stále mohou z hodnocení snadno vyčíst, kde jsou silné a slabé stránky daného fotomobilu a to především s ohledem na běžnou praxi. Proto u hodnocení kvality fotografií DxO Mark skóre ještě dělí na oblasti focení hlavním fotoaparátem, bokeh efekt, focení širokoúhlým foťákem a focení teleobjektivem. Detailnější rozbor, jako skóre telefonu třeba v oblasti expozice nebo podání barev už DxO Mark ve zjednodušeném přehledu neuvádí, ale jednotlivé disciplíny jsou detailně popsány ve výstupech z testů, takže si je uživatel může v případě zájmu dohledat.
Nové skóre tak může působit trochu zjednodušujícím dojmem. A to byl vlastně účel a dává to smysl. Technické detaily kvality fotografie totiž chce studovat jen málokdo z běžných uživatelů. Nové skóre dá široké veřejnosti jednoduchý přehled o dovednostech fotomobilu: jedním pohledem lze například snadno vyčíst, že si smartphone vede skvěle při běžném focení i zoomu, ale hůř mu to jde při natáčení videa nebo portrétní fotografii.
Nový král fotomobilů
S představením nové metodiky hodnocení fotomobilů zároveň u DxO Mark podle ní otestovali několik smartphonů: některé modely, které už dříve prošly testem podle starší páté verze protokolu, ale také několik nových modelů.
Žebříček fotomobilů DxO Mark podle protokolu v6
169 – Oppo Find X8 Ultra
A dva z nich se rovnou zařadily na vrchol žebříčku fotomobilů. Novým králem je Oppo Find X8 Ultra, které podle nové metodiky získalo 169 bodů, dosud tedy úplně nejvyšší skóre v hodnocení DxO Mark. O dva body za ním pak zaostalo Vivo X200 Ultra, což je, stejně jako Oppo, model určený výhradně pro čínský trh. Třetí místo drží Huawei Pura 70 Ultra, který byl v čele „starého“ žebříčku. Skóre obou žebříčků mimochodem není úplně porovnatelné.
Na příkladu nových modelů v čele žebříčku si lze ukázat názornost hodnocení. Oppo sice celkově vede, ale v přehledu skóre je jasně vidět, že je to mimo jiné i díky špičkovému výkonu u videa. Skóre pro natáčení má totiž Oppo Find X8 Ultra stejné, jako dosavadní král videa, iPhone 16 Pro Max (podle nové metodiky byl otestován rovněž). To Vivo má za video o 10 bodů méně, tedy 156. U samotného fotografování ale Vivo vede: jeho skóre je 173 bodů oproti 170 u Oppa, v tomto případě by si tedy telefony pozici prohodily. Letmým pohledem na uživatelské scénáře zjistíme, že Oppo je králem portrétů a fotografování v horším světle, Vivo zase nastavuje laťku v oblasti zoomu.
Změny v pořadí
V číselných hodnotách se skóre smartphonů oproti dřívějšímu protokolu s tím novým zásadně neměnilo, rozdíl mezi novým a starým žebříčkem je v řádu několika bodů. Ale za pozornost stojí, že některým telefonům nová metodika prospěla, zatímco jiným uškodila. Například špičkové iPhony měly podle staré metodiky 157 bodů, nově mají bodů 161. Konkurenční Google Pixel 9 Pro XL měl bodů 158, s novým protokolem si ovšem polepšil jen o dva body na 160, takže si v novém žebříčku telefony pořadí prohodily. Pohled do skóre opět rychle ukáže, proč tomu tak je: iPhone si vede výrazně lépe u videa (o 11 bodů), náskok u fotografování není u Pixelu tak dramatický (5 bodů).
|model
|nové skóre (v6)
|staré skóre (v5)
|Oppo Find X8 Ultra
|169
|není k dispozici
|Vivo X200 Ultra
|167
|není k dispozici
|Huawei Pura 70 Ultra
|163
|163
|Apple iPhone 16 Pro Max
|161
|157
|Google Pixel 9 Pro XL
|160
|158
|Xiaomi 15 Ultra
|159
|153
|Samsung Galaxy S25 Ultra
|151
|146
|Honor Magic7 Pro
|148
|není k dispozici
|Google Pixel 9
|143
|154
|Samsung Galaxy Z Fold6
|130
|133
|Google Pixel 9 Pro Fold
|129
|141
|Samsung Galaxy Z Flip6
|129
|132
|Google Pixel 9a
|128
|143
|Samsung Galaxy A56
|113
|není k dispozici
|Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
|103
|118
Pozitivní je nové hodnocení například pro Samsung. Jeho model S25 Ultra si podle nové metodiky polepšil o 5 bodů na 151 a na dřívějšího krále, Huawei Pura 70 Ultra, tak teď ztrácí 12 bodů, zatímco podle starší metodiky jich ztrácel 17. Troufáme si tak tvrdit, že toto je jeden z důkazů realističtějšího hodnocení podle nové metodiky. Fotomobily od Samsungu totiž za absolutní špičkou zaostávají, ale v praxi podle nás „nejsou tak špatné“, jak předchozí hodnocení od DxO Mark naznačovalo.
Podobně teď žebříček naznačuje větší odstup levnějších a hardwarově hůře vybavených fotomobilů od těch špičkových. Takže telefony s ohebnými displeji, které mají typicky trochu horší sestavu foťáků, než top modely, si pohoršily, propad ve skóre zaznamenal třeba i cenově dostupný Pixel 9a. Skóre podle nové metodiky má prozatím v žebříčku DxO Mark patnáct smartphonů. Jejich počet časem poroste a nové modely budou testovány jen podle ní.