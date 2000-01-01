Jejich vysavače nebo fény jsou dobře známé i z českého trhu. Jestli se stejně ujmou i nové mobily, je otázkou. Zatím jsou poněkud tajemné a první model zřejmě půjde jen na domácí čínský trh. Ambice jsou velké, firma chystá i sporťáky a další automobily.
Na letošním lednovém veletrhu CES v Las Vegas čínská značka ukázala i automobily včetně docela atraktivního sporťáku. Přitom je to značka mladá, založená byla teprve v roce 2017.
Proslavila se robotickými a tyčovými vysavači, fény a dalším sortimentem v péči o vlasy a záběr firmy se postupně rozrůstá. Ne vše je na každém trhu dostupné, v Česku to jsou především menší domácí přístroje.
Dreame je aktivní na různých veletrzích, loni například v Las Vegas na veletrhu ukázalo robotický vysavač, který s robotickou rukou uměl sbírat ponožky nebo mohl s nástavcem čistit i úzké štěrbiny.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz
Smartphony Dreame ukázalo až letos na jaře. Nejprve v březnu v Číně modely Aurora Lux, které následně na konci dubna představilo i globálně na firemní akci v San Francisku. Mezi tím se pochlubilo Dreame i trojicí obyčejných smartphonů E1, RS1 a Air1.
V San Francisku pak firma představila i druhý produkt Aurora Nex. Ten je technicky zajímavější, má modulární fotoaparát, který lze vyměňovat. V nejlepším modulu je palcový čip. Ale j to zatím prototyp a firma k němu nevydala prakticky žádné informace.
Ani model Aurora Lux se zatím zřejmě neprodává, ale alespoň se s ním firma chlubí na domácích čínských stránkách. Jedna verze trochu připomíná designem luxusní telefony Vertu.
Přímo Dreame se prezentuje čtveřicí designů modelu Aurora Lux, ale podle všeho jich existuje víc a telefon lze mít vyrobený i na individuální zakázku. Tři designy mají dominantní velké analogové hodiny na zádech.
Uvnitř hodin, které by měla dodávat slavná značka Ulysse Nardin, jsou schované objektivy fotoaparátu. Jsou tam tři, dva z nich jsou v pozici dvě a deset, což budou znát řidiči. Volant by se měl držet právě za deset dvě.
Nikterak konkrétně pojmenovaná varianta bez zadních hodinek má stejnou sestavu fotoaparátů s podobným rozmístěním.
Parametry fotoaparátu neznáme, firma všeobecně mluví o hlavním 200Mpix snímači, ale ten by spíš měl být v modelu Nex. Jeden ze snímačů bude teleobjektiv s periskopickým uspořádáním. Je dost možné, že sestava bude stejná jako v obyčejném nejvyšším modelu RS1, tedy 50, 50 a 64 Mpix.
Dreame u modelu Lux sází primárně na design a luxus. Takže podobně jako kdysi u Vertu najdeme na telefonech drahé materiály včetně zlata a drahých kamenů.
Tento „véčkový“ design bez hodinek kombinuje luxusní kůži a zlato nebo drahé kameny. Ceny se v Číně pohybují v přepočtu od čtvrt milionu korun po téměř 400 000 Kč. Ale to jsou ceny čínské, globální by zřejmě byly ještě o dost vyšší.
Samozřejmostí je možnost vygravírovaného jména. Což je však maličkost, to dnes nabízí kde kdo.
Aurora Lux bude mít slušnou výbavu, ač oficiálně zveřejněná nebyla. Ale s největší pravděpodobností telefon pohání čip Snapdragon 8 gen 5 a operační paměť má 16 GB. Zajímavostí by měla být čelní poddisplejová kamerka.
Kapacitu baterie výrobce neuvádí (dost možná 7 200 mAh po vzoru modelu RS1), ale nabíjení by mělo být rychlé a to i bezdrátové. Podle všeho v obou případech s výkonem 80 W.
Design se zřejmě nebude líbit každému a vlastně je to docela zajímavé, že se značka vyrábějící domácí spotřebiče a orientovaná na moderní technologický design pouští do vod, kde je hranice kýče tenčí než lidský vlas.
Vertu, kdysi známá značka založená slavnou (kdysi) Nokií, má dnes sídlo v Hong Kongu a shání kupce reklamou na sociálních sítích. Základní verze moderních smartphonů Vertu jsou jen o fous dražší než top modely Applu nebo Samsungu. Ve zlatě a s drahými kameny stojí až k milionu. Vertu má i české stránky.
Dreame s telefony začíná, takže první pokusy je nutné brát s rezervou. A budeme si muset počkat, jaké budou následující generace modelů. Na začátek by však firma mohla novinky lépe komunikovat.
Model Nex je zajímavý, ale modulární mobily se nikdy neuchytily. Vlastně i samostatné moduly foťáku tady byly a vzpomenout můžeme i úplně čerstvý koncept značky Tecno z letošního veletrhu MWC.
S ohledem na vysoké ceny jsou modely Aurora Lux předurčené pro specifické prodejní kanály. V běžném elektru se prodávat nebudou.
