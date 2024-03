Mají smartphone podle přání českých zákazníků, véčko a chytrý prsten

Menší výrobci umí čas od času trefit nějakou zajímavou skulinu na trhu. Některé čínské značky tak někdy vytvářejí i smartphony na míru konkrétnímu trhu. A jak jsme se dozvěděli od zástupců společnosti Doogee na veletrhu MWC v Barceloně, takovým příkladem je i malý odolný smartphone Doogee Smini, který firma představila už koncem loňského roku a stále ho prezentuje jako novinku. My jsme ho v Barceloně viděli podruhé, do rukou se nám krátce dostal už loni.

Už to, že je to malý smartphone, je dnes neobvyklé. Na outdoorový model je pak něco takového ještě neobvyklejší. Telefon s úhlopříčkou displeje 4,5 palce padne do ruky opravdu skvěle, však taky na výšku měří jen 133 milimetrů a na šířku pouhých 60; tloušťka je taky pořád solidní – 13,5 milimetru je v říši odolných telefonů docela málo. Telefon s cenou 6 999 korun má ovšem i kompromisy, třeba nízké rozlišení displeje.

Doogee Smini

„Při přípravě tohoto modelu jsme měli velké slovo, do značné míry je přizpůsoben vkusu českých zákazníků,“ řekl country manažer značky Doogee Martin Dlouhý. A věříme, že i díky tomu to může být docela hit – podobných smartphonů na trhu moc nenajdeme.

Ohebný displej

Další hit se značkou Doogee se na náš trh teprve chystá. Půjde o první smartphone značky s ohebným displejem. Doogee Flip X se opět nežene za kdovíjakou výbavou a tentokrát se vlastně ani nesnaží být originální v případě designu. Hlavním prvkem telefonu je tedy jeho ohebný displej – AMOLED panel má úhlopříčku 6,9 palce a skládá se běžně „vejpůl“ jako klasické véčko. Je tu i docela velký vnější displej, který je však v jednoduchém designu telefonu dobře maskovaný a ve složeném stavu je tak jediným ozvláštněním minimalistického tmavého těla telefonu sestava dvou čoček foťáků (50megapixelový hlavní a 5megapixelový makro).

Doogee Flip X

O pohon telefonu se stejně jako u Smini stará MediaTek Helio P99, je tu zase 8 GB RAM a 256 GB uživatelské paměti, na rozdíl od mnoha véček rozšiřitelné i o paměťové karty microSD. Baterie má kapacitu 3 800 mAh, což asi ujde. Podpora 5G chybí. Kloub telefonu drží ve víceméně kterékoli pozici, ale mezi véčky nepůsobí úplně nejpevnějším dojmem, což na druhou stranu nemusí v praxi vůbec nic znamenat. Doogee chce přístroj na českém trhu začít prodávat za cenu pod 15 tisíc korun, což bude asi hlavní argument pro koupi.

Nutné je ovšem zmínit, že tento ohebný telefon byl k vidění pouze v první den veletrhu, další dny už jsme ho na stánku výrobce nenašli, neboť vystavený kousek podle slov obsluhy stánku přestal fungovat. Již během prvního dne měl problémy s funkcionalitou vnějšího displeje a fotoaparátu.

Chytrý prsten Doogee

Firma měla na stánku i další novinky, zejména z řad odolných smartphonů, na které se docela soustředí. Překvapením pak byl chytrý prsten, který firma vystavovala, podobně jako Samsung, vlastně bez dalších detailů. Víme, že ho firma aspoň pracovně označuje jako DR1 a že senzory by opět měly sledovat různá data, jako ta o spánku a pohybu uživatele. Na stánku výrobce jsme si zatím mohli osahat koncept telefonu s jednoduchým nabíjecím pouzdrem, které dodá zařízení energii. Kdy by mohl být prsten uveden na trh, zatím jasné není.