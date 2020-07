Do všech stran přetékající displej, absence tlačítek i konektorů nebo otočný fotomodul s displejem. Byť mnohé designérské vize působí nereálně, tak mohou být inspirací. Vždy je to však v rukách výrobců. Pokud by neřešili, zda bude mít daná inovace úspěch, mohla by být nabídka smartphonů opravdu pestrá.

Autor: AndroidLeo