náhledy
Před 30 lety v Česku odstartoval provoz první GSM sítě. Zprovoznil ji tehdejší Eurotel (dnes O2) a do jeho nabídky tehdy zamířila řada nových mobilních telefonů. Byl mezi nimi i Dancall HP 2711, známý také jako Eurotel XL 110. Ten se stal i díky dotaci prodejním hitem.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Dnes je to výjimka, ale před třiceti lety to byla vcelku běžná věc: Eurotel nabídl Dancall HP 2711 ve vlastním přizpůsobeném balení se svým logem a popisem výhod telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Krabice dancallu tak lákala například na rozměry přístroje 53 × 135 × 25 mm. Navzdory tomu, že tím Eurotel chtěl naznačit, že je telefon kompaktní, se přístroji mnohdy přezdívalo „cihla“. Na dnešní poměry to ovšem vlastně žádný obr není.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Zajímavostí je, že Eurotel tehdy u telefonu použil jakýsi dvojitý branding. Podle stručné příručky totiž nešlo o Dancall HP 2711, ale o Eurotel XL 110. Historický kousek tak dnes můžeme najít pod oběma jmény.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Záruční list k telefonu mimochodem připomíná i další už trochu zapomenutou historii: první český mobilní operátor před 30 lety sídlil v Olšanské ulici v takzvané Ústřední telekomunikační budově. I ta je už dnes minulostí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Obsah balení s Dancallem HP 2711 byl vcelku prostý: vedle telefonu a baterie v něm byla ještě nabíječka a pak jednoduchý klip pro připevnění telefonu na opasek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Oblíbený se Eurotel XL 110 stal u zákazníků především díky výhodné ceně. Jako dotovaný se nejprve prodával už za 995 korun, později ho operátor zdražil na 4 874 korun. Ale pořád to byl hit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výhodou telefonu nebyla jen jeho dostupnost, ale také na tehdejší dobu uživatelská přívětivost. Měl třeba výsuvnou anténu, kterou však nebylo nutné ve většině případů používat.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Telefon vcelku dobře padne do ruky a všechny ovládací prvky jsou na jeho přední straně, hezky přehledně dostupné. Kdo si pamatuje na ovládání soudobých modelů od Motoroly, Sagemu nebo dalších, musí uznat, že XL 110 byl snadný na používání.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Malý displej telefonu pod sebou měl sadu ovládacích tlačítek, která se později stala vcelku běžná i jinde: kontextové funkční klávesy po stranách a dvě směrové klávesy. Teprve pod tím bylo tlačítko pro zapnutí, vymazání a tlačítka pro ovládání hovoru.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Malý displej měl celkem tři řádky, ale horní zabral údaj o síle signálu a stavu baterie (případně indikace přijaté SMS), spodní zase popis kontextových kláves. Displej má zelené podsvícení.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Klávesnice, která má rovněž zelené podsvícení, je rozměrná a velmi pohodlná, takže vyťukávat SMS na telefonu bylo snadné. Zprávy ovšem ukládal na SIM a vešlo se jich tam jen 10.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I další funkční výbava Eurotelu XL 110 byla na dnešní poměry vcelku primitivní. Telefon měl paměť na 99 čísel (opět jen na SIM), vyhledávat šlo jen podle prvního písmene jména.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Seznam zmeškaných hovorů jich dovedl zobrazit posledních 10, v seznamu uskutečněných hovorů jich bylo dokonce jen pět. Telefon měl tři druhy vyzvánění, tři tóny pro SMS a tři úrovně hlasitosti vyzvánění. Na vibrace zapomeňte.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Baterie v těle telefonu měla kapacitu 550 mAh a výdrž se s ní počítala doslova na hodiny. Na příjmu vydržel Eurotel XL 110 asi 22 hodin a hovor mohl s plně nabitou baterií trvat 85 minut.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V případě výdrže záleželo i na kvalitě signálu, s příjmem pomáhala ona výsuvná anténa, když byl ovšem signál slabý i s vytaženou anténou, výdrž se výrazně zkracovala.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Proto bylo potřeba telefon často nabíjet. Nabíjecí konektor byl jednoduchý v pravé části spodní plochy telefonu. Na jakékoli rychlé nabíjení zapomeňte.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Baterie byla výměnná, v horní části ji držela jednoduchá, ale dobře funkční pojistka. Ta ani u téměř 30 let starého kousku, který nám zapůjčil sběratel Jaroslav, nevykazuje známky únavy.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ve spodní části byla baterie pevně zasazena, celé řešení se ukázalo být v praxi robustní a dobře funkční.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Občas ovšem dovedly zazlobit kontakty baterie, to je něco, na co dnes už uživatelé myslet u mobilů nemusí. I když kdo ví – vzhledem k nárokům na opravitelnost se mohou výměnné baterie do určité míry i v moderních smartphonech vrátit.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Jednoduchý, pro někoho až fádní design a použití obyčejného, ale pevného, plastu byly často body kritiky Dancallu HP 2711. Na druhou stranu telefon byl robustní a vydržel, i náš 30 let starý kousek funguje. Ale jen na nabíječce, jeho Ni-Mh baterie už to má za sebou.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pod baterií se nachází šuplíček na SIM typu plug-in, tedy klasickou malou kartu, kterou jsme používali dlouho, než se objevily aktuální zmenšené nanoSIM (a před ní microSIM).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
I šuplíček má uživatelsky jednoduchou a přitom vcelku robustní a dobře funkční konstrukci. I pro neznalého bylo snadné vložit do něj SIM správně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Na zadní straně telefonu jsou dvě malé vychytávky: konektor pro připojení externí antény pomáhal třeba v autě. A pod gumovou krytkou je místo pro připevnění onoho v balení dodávaného klipu na opasek.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Eurotel 110 XL byl fenoménem své doby. V nabídce operátora vydržel coby dostupný GSM telefon pro každého několik let. Bylo to opravdu populární zařízení, které pomohlo k rozmachu GSM sítí v našich končinách.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz