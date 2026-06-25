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V socialistickém Československu jsme bez nich nefungovali. Dnes jsou mrtvé
V sedmdesátých a osmdesátých letech v tehdejším socialistickém Československu mobily neexistovaly. Kdo chtěl volat, musel najít telefonní budku. To už dnes neplatí, poslední zmizela před pěti lety....
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto...
Nové iPhony prozrazené dlouho před premiérou. Akce bude jiná než doposud
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Přesto bude letošní premiéra jiná než v minulosti. Apple by měl přejít na jiný rozvrh modelů a navíc se chystá úplně...
Sklo a ocel vyměnili za klasiku. Teď mají z kanceláře výhled snů
Návštěva kampusu společnosti Huawei je pro Evropana něco nevídaného. Na 120 hektarech zde najdete malé repliky mnoha evropských měst, které kryjí kanceláře a zázemí pro desítky tisíc zaměstnanců této...
Tak to bude pořádné zdražení. Ceny nových iPhonů vystřelí na nevídanou úroveň
Jakmile šéf Applu Tim Cook připustil, že ani Apple není vůči současné paměťové krizi imunní a že bude muset zdražovat, hned se objevily propočty, o kolik by to mohlo být. A pro zákazníky to není...
Takový iPhone své doby. Před 30 lety Češi kupovali tento GSM telefon
Před 30 lety v Česku odstartoval provoz první GSM sítě. Zprovoznil ji tehdejší Eurotel (dnes O2) a do jeho nabídky tehdy zamířila řada nových mobilních telefonů. Byl mezi nimi i Dancall HP 2711,...
Jaké je citlivé téma a proč pít paj-ťiou. Český obchodník popisuje byznys s Čínou
Jsou výjimky, ale většina příslušenství k mobilům či jiné elektronice pochází z Číny, odtamtud ostatně pochází i velká část samotných produktů. Pokud vás napadlo, že vozit toto zboží z Číny může být...
Sklo a ocel vyměnili za klasiku. Teď mají z kanceláře výhled snů
Návštěva kampusu společnosti Huawei je pro Evropana něco nevídaného. Na 120 hektarech zde najdete malé repliky mnoha evropských měst, které kryjí kanceláře a zázemí pro desítky tisíc zaměstnanců této...
Znáte Brno včetně těchto míst? Z těchto pohledů ho nebudou znát ani místní
Historicky bylo toto město jedním z prvních, které pokryl mobilní signál. Dva vysílače tehdejší sítě NMT byly v Praze, třetí pak v Brně, respektive na vysílači v jeho těsné blízkosti. Dnes již O2,...
Nové iPhony prozrazené dlouho před premiérou. Akce bude jiná než doposud
Apple představuje nové modely iPhonů tradičně v září a letošek nebude výjimkou. Přesto bude letošní premiéra jiná než v minulosti. Apple by měl přejít na jiný rozvrh modelů a navíc se chystá úplně...
Zajímavý model se konkurence nebojí. Vyzkoušeli jsme Huawei Watch Fit 5 Pro
Novinka od výrobce Huawei, Watch Fit 5 Pro, je nenápadným, avšak veskrze prémiovým sportovním modelem, který by rád zaujal i zákazníky konkurenčních značek. A to třeba řadou nadstandardních funkcí...
V socialistickém Československu jsme bez nich nefungovali. Dnes jsou mrtvé
V sedmdesátých a osmdesátých letech v tehdejším socialistickém Československu mobily neexistovaly. Kdo chtěl volat, musel najít telefonní budku. To už dnes neplatí, poslední zmizela před pěti lety....
I Apple má propadák, je o třetinu levnější. Víme, jak to s ním bude dál
Podle obvykle dobře informovaného novináře Apple připravuje nástupce modelu, kterému se nedaří. Jeho cena klesla o třetinu, což je u produktů Applu nevídané. Novinka by měla přijít na trh až příští...
Co se stane s vaším smartphonem, když spadne do vody. Rozhoduje jedno číslo
Nějakou ochranu proti vodě má dnes skoro každý smartphone. Ale rozhodně ne každý můžete strčit do vody, aniž by se mu něco stalo. Na druhou stranu, takových, kteří by to podle výrobce měli přežít, je...
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
Pozor, iPhony zdraží, varuje odcházející šéf Applu
S nákupem nového zařízení od Applu si pospěšte. Firma oznámila, že se chystá zvýšit ceny svých produktů, a to z důvodu růstu nákladů na paměťové čipy. V rozhovoru s listem The Wall Street Journal...
Pašují alkohol na stadiony v mobilech. Šetří tak hodně peněz
Ceny občerstvení jsou na aktuálním MS ve fotbale dost vysoké. Až na výjimky je vlastně jedno, jestli se chcete osvěžit v Mexiku, Kanadě nebo v USA. Tamní fanoušci jsou na vysoké ceny zvyklí, a proto...