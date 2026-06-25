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Takový iPhone své doby. Před 30 lety Češi kupovali tento GSM telefon

Luděk Vokáč
Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110 Dancall HP 2711, neboli Eurotel XL 110
Před 30 lety v Česku odstartoval provoz první GSM sítě. Zprovoznil ji tehdejší Eurotel (dnes O2) a do jeho nabídky tehdy zamířila řada nových mobilních telefonů. Byl mezi nimi i Dancall HP 2711, známý také jako Eurotel XL 110. Ten se stal i díky dotaci prodejním hitem.

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Témata: Eurotel, gsm, Apple iPhone

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