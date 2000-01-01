Commodore býval legendou mezi počítači a zejména herní stroje Amiga mají dnes kultovní status. Na slavnou historii značky dnes navazuje nová firma. A ta přišla s překvapivým produktem: mobilním telefonem, který je přístrojem na pomezí chytrých a „hloupých“ telefonů.
Autor: Commodore International Corporation
Na první pohled jde o klasické véčko, které zdánlivě nemá moc chytrých funkcí. Ale opak je pravdou. Přístroj běží na systému Sailfish OS a umí spouštět aplikace pro Android.
Autor: Commodore International Corporation
Podle výrobce má být Commodore Callback 8020, jak se zařízení jmenuje, ideální pro ty, kdo sice chtějí využívat chytré funkce, ale nechtějí se nechat strhnout lákadlem sociálních sítí a nechtějí být neustále ve spojení s prací.
Autor: Commodore International Corporation
Proto Commodore aktivně na úrovni systému blokuje instalaci aplikací sociálních sítí, webových prohlížečů a ve svém obchodě nenabízí například ani e-mailové klienty, Slack a další pracovní nástroje (ty lze ovšem asi nainstalovat bokem). Třeba messengery, a to včetně WhatsAppu, nicméně telefon podporuje.
Autor: Commodore International Corporation
Podporována je i celá řada dalších aplikací, takže uživatelé třeba nejpřijdou o možnost navigace a další chytré funkce. V některých případech (třeba zmíněných messengerů) použití trochu limituje fyzická klávesnice telefonu. Ale to je podle výrobce schválně, aby si člověk rozmyslel, co opravdu potřebuje z mobilu řešit.
Autor: Commodore International Corporation
Callback 8020 je podle výrobce chytrý tam, kde to dává smysl. Takže telefon dostal například 48megapixelový foťák s bleskem i ostřením, solidní přední kameru, kvalitní zvukovou kartu, jack pro sluchátka a podporu FM rádia.
Autor: Commodore International Corporation
Výrobce telefon nabízí v pěti různých barevných provedeních. Lákadlem je například průhledná barevná varianta nazvaná Starlight Edition, která odhaluje vnitřní konstrukci telefonu.
Autor: Commodore International Corporation
Bílé provedení ProtoPET má světlé metalické provedení a barevné detaily. Logo telefonu (ve špičce horní části) slouží jako notifikační dioda a může měnit barvy podle potřeby.
Autor: Commodore International Corporation
Provedení SX Silver kombinuje šedou a stříbrnou barvu s tmavě modrými akcenty. Retro nádech dodává telefonu nejen vnější displej s červenou grafikou, ale i barevná grafika kolem něj.
Autor: Commodore International Corporation
Verze Basic Beige odkazuje svým barevným provedením na legendární počítač Commodore 64, kterého se v letech 1982 až 1994 vyrobilo 12,5 milionu kusů (podle Guinessovy knihy rekordů), což z něj činí nejprodávanější domácí stolní počítač všech dob.
Autor: Commodore International Corporation
Zlatá Founder Edition získala svou barvu díky PVD procesu a její tlačítko Commodore pod směrovým křížem je potaženo skutečným zlatem. Zájemci o toto provedení také získají speciální balení a obal na telefon.
Autor: Commodore International Corporation
Proto také zlatá verze byla při startu prodeje (30. června) dražší než ostatní verze. Zlatá varianta vyjde na necelých 13 700 korun bez daně, tedy 16 500 korun s daní. To opravdu není málo.
Autor: Commodore International Corporation
Ostatní provedení telefonu jsou levnější, ale rozhodně ne levná. Vyjdou na 8 500 korun bez daně, tedy necelých 10 300 korun s daní. Commodore se tak se svou specialitou cenou nepodbízí.
Autor: Commodore International Corporation
To vlastně i jasně ukazuje, že Callback 8020 není telefon určený třeba pro seniory. Jeho retro vzhled, včetně výrazné antény, má být nostalgickou připomínkou pro ty, kdo si Commodore pamatují ze svého mládí a chtějí si trochu odpočinout od shonu dnešního digitálního světa.
Autor: Commodore International Corporation
Pro tyto uživatele má telefon i jednoduchou sbírku vybraných her určených pro Commodore C64. Namísto sociálních sítí tak mohou uživatelé trávit čas hraním retro her.
Autor: Commodore International Corporation
Commodore také zdůrazňuje kvalitní konstrukci s 200 000 testovanými otevřeními a zavřeními véčka. Tělo je převážně z polykarbonátu. Vyjímatelná baterie má kapacitu 2 550 mAh, paměť zajišťují karty microSD (32 GB je v balení).
Autor: Commodore International Corporation
Hlavní displej telefonu má úhlopříčku 3,25 palce a rozlišení 640 × 480 pixelů, vnější pak 1,77 palce. Přístroj pohání procesor MediaTek Helio G81 společně se 4 GB RAM. A je tu 64 GB vnitřní paměti.
Autor: Commodore International Corporation
Nechybí podpora LTE sítí, slot pro dvě SIM, wi-fi či GPS. Naopak chybí třeba NFC, takže mobilní platby tu možné nejsou. Standardně tu není ani podpora AI, ale aplikace lze doinstalovat.
Autor: Commodore International Corporation