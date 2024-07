Tento levný smartphone nabídne věc, kterou jste už dlouho neviděli

Zatímco sourozenecký Nothing pokukuje spíše po prémiovějších kategoriích, na trh s dostupnými modely výrobce nasadí svou „podznačku“ CMF. Tu doposud využíval k produkci levných bezdrátových sluchátek a chytrých hodinek, telefon s tímto označením je tu první. A hned z kraje se chce zásadně odlišit od ostatních.

CMF Phone 1 je už na pohled něco trochu jiného, než na co jsme mezi levnými modely zvyklí. Design a konstrukce je většinou něco, na čem se šetří, ovšem CMF si našlo svou vlastní cestu: levné materiály, ovšem praktické využití. Plastová záda telefonu jsou tak vyměnitelná, což je něco, co tu už opravdu dlouho nebylo. Smartphony už před časem opustily tuto konstrukci a daly přednost unibody designu, CMF se tuto „módu“ snaží zase obnovit.

Nejde však jen o styl telefonu. Ano, vyměnitelný zadní panel je tu také od toho, abyste mohli střídat barvy a nemuseli si zároveň pořizovat pokaždé nový telefon, ovšem je tu i praktická stránka. Na zádech totiž také najdete velký šroub, pomocí kterého můžete na záda připevnit různé moduly. Jeden telefonu přidá stojánek, další zase úchyt na poutko, v nabídce bude i kapsa na platební kartu.

I přes modularitu telefonu nabídne CMF Phone 1 také utěsnění proti prachu a lehkému pocákání vodou s certifikací IP52. Na těle najdete USB-C konektor, bohužel už ale ne sluchátkový jack, což je věc, která se právě v levnější cenové kategorii ještě docela drží.

To, že bude telefon levný, ovšem nevylučuje zajímavou hardwarovou výbavu. Displej telefonu tak je hezký 6,7palcový AMOLED panel s Full HD rozlišením a a 120Hz obnovovací frekvencí. Nechybí ani vysoký maximální jas (2 000 nitů), čtečka otisků prstů zabudovaná pod displejem nebo průstřel pro čelní kamerku. Jen si lze zároveň povšimnout, že rámečky okolo displeje nejsou zrovna nejtenčí.

Po stránce výkonu nabídne telefon čip od MediaTeku, konkrétně Dimensity 7300. To je model střední třídy s dostatkem výkonu, sekundovat mu bude 8 GB operační paměti. Telefon má dvě paměťové varianty, jednu s 128GB úložištěm pro data, druhou pak s kapacitou 256 GB. Nechybí ani slot na paměťovou kartu, takže v případě potřeby si úložiště můžete rozšířit až o další 2 TB.

Kompromis je znatelný na zádech telefonu, kde najdete sice dva snímače, ovšem reálně použitelný pouze jeden. Tím je 50Mpix senzor od Sony, který má světelnost f/1,8 a bohužel mu chybí optická stabilizace. Druhá kamerka má pouze 2Mpix rozlišení a slouží pro práci s hloubkou ostrosti fotografií. V průstřelu displeje pak je 16Mpix selfie kamerka.

Baterie zařízení i přes modularitu zadního krytu ovšem nebude vyměnitelná, tedy ne běžným způsobem, jakým jsme měnili baterie u mobilů dříve. Opravitelnost a vyměnitelnost komponentů včetně baterie však bude díky odnímatelnému zadnímu panelu rozhodně jednodušší. Akumulátor má kapacitu 5 000 mAh a podporuje rychlé nabíjení kabelem s výkonem až 33 W.

V tuto chvíli zatím nemáme potvrzeno, že by telefon CMF Phone 1 měl zamířit i na český trh. To ovšem nevylučuje, že se tak v budoucnu přeci jen může stát. To indikuje především fakt, že telefon bude jinak dostupný od 12. července i na vybraných trzích v Evropě, kde se bude 128GB varianta prodávat za 239 eur (6 000 korun) a 256GB varianta za 269 eur (6 700 korun). Informace o tom, kolik budou stát různé doplňkové moduly zatím rovněž nemáme.