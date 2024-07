Začínající značka má dvě novinky s nevídanými prvky. Jsou levné

Nothing je malá značka, kterou založil někdejší spoluzakladatel a ředitel výrobce smartphonů OnePlus. Firma vyrábí přístroje se zajímavými funkcemi i designem, ale vyloženě se nepodbízí cenou. Nicméně pro cenově dostupné produkty založila firma značku CMF by Nothing. A ta to teď rozjíždí na plné obrátky.

Kromě smartphonu CMF Phone 1 totiž firma představila i chytrá sluchátka CMF by Nothing Buds Pro 2 a hodinky CMF by Nothing Watch Pro 2. Obě novinky jsme si mohli už krátce vyzkoušet, na rozdíl od smartphonu totiž v podstatě rovnou míří na náš trh, prodávat se začnou v pátek 12. července a to v oficiálním obchodě výrobce a také u vybraných prodejců.

Ceny budou vpravdě atraktivní. Sluchátka CMF by Nothing Buds Pro 2 budou stát 1 499 korun, hodinky CMF by Nothing Watch Pro 2 pak vyjdou na 1 699 korun.

Zatímco první generace hodinek CMF by Nothing Watch se až příliš podobá Apple Watch, ta druhá jde svým směrem. Stále je to vlastně spíš takový chytřejší fitness náramek, hodinky nemají otevřený systém a nenabízí možnost instalace aplikací, ale běžných funkcí mají víc než dost.

Hlavní změnou oproti prvnímu modelu je u CMF by Nothing Watch Pro 2 design. Je kruhový a dostal zajímavý prvek: výměnnou lunetu, kterou lze prostým pootočením sejmout a vyměnit za jinak barevnou. O dostupnosti tohoto příslušenství ovšem informace nemáme. Příjemné je, že za danou cenu dostane uživatel hodinky v kovovém provedení, kovová je právě i výměnná luneta. I přes tuto konstrukci mají hodinky deklarovanou odolnost podle IP68.

Potěší také možnost snadné výměny řemínků – ten v balení dodávaný je z umělého materiálu imitujícího kůži a může se pod ním docela potit ruka. Použití rychlostěžejek umožní snadnou výměnu řemínku za jakýkoli jiný standardní řemínek pro náramkové hodinky. Podmínkou je jen šířka řemínku 22 milimetrů.

CMF by Nothing Watch Pro 2 CMF by Nothing Buds Pro 2

Výrobce slibuje až 1 000 designů ciferníků a podporu 120 různých sportovních režimů, přičemž pět sportů dovedou hodinky detekovat automaticky. Modelu nechybí nepřetržité sledování srdečního tepu, měření saturace krve kyslíkem (SpO2) a měření úrovně stresu. Kromě notifikací a hovorů lze přes hodinky vzdáleně ovládat i fotoaparát a jde přes ně i telefonovat (přes bluetooth s telefonem, samy o sobě volání nepodporují).

Výrobce slibuje výdrž až 11 dní na jedno nabití. K nabíjení je potřeba použít kabel dodávaný v balení, který má klasický USB konektor a ne USB-C, což je dnes trochu zvláštní volba. Displej hodinek má úhlopříčku 1,32 palce, je to AMOLED panel a jeho čitelnost na slunci je veskrze průměrná.

Sluchátka CMF by Nothing Buds Pro 2 nabízejí potlačení okolního hluku a řadu dalších chytrých funkcí. Z první generace přebírají pouzdro s nezvyklým otočným ovladačem, kterým jde ovládat hlasitost, ale také přehrávání a některé další funkce sluchátek (třeba tak zapínat a vypínat ono potlačování hluku). Tento ovladač je podle nás skvělý nápad, který doplňuje tradiční dotykové ovládání na samotném těle sluchátek, které nemusí být příliš pohodlné.

Sluchátka jsme si již krátce vyzkoušeli a za danou cenu jde o skutečně zajímavý kousek. Překvapí poměrně silné basy, které jsou sice trochu na úkor čistoty celkového projevu, zrovna tak potlačování okolního hluku není tak efektivní, jako u podstatně dražší konkurence a způsobí trochu „zahuhlaný“ projev. Jenže za patnáct stovek je to výkon až téměř obdivuhodný, kdo má rád modernější nabasovaný zvuk, může tu být překvapivě spokojen.