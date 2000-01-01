náhledy
Jako přelomový nápad v době uniformních smartphonů s velkou obrazovkou působí novinka od malé firmy Clicks, která chce zájemcům nabídnout mobil s fyzickou qwerty klávesnicí. Údajně má jít o sekundární zařízení k vašemu běžnému mobilu. Takové smartphony však v minulosti nebyly příliš komerčně úspěšné.
Za mobilem Clicks Communicator stojí malá společnost Clicks Technology. Je to její první zařízení tohoto typu, zatím totiž vyráběla pouze příslušenství k mobilům.
Fyzické qwerty klávesnice jsou hlavní myšlenkou firmy, dosud je vyráběla ve formě přídavného krytu k iPhonům či mobilům od Samsungu. Z mobilu to sice udělalo až nepříjemně dlouhou nudli, ale části zájemců se to zalíbilo.
A tak je tu první zařízení Clicks Communicator, které posouvá celou myšlenku na novou úroveň. Chce být mobilem pro ty, kteří jej používají hlavně ke komunikaci: psaní textovek, e-mailů či zpráv do pracovních aplikací.
Zcela unikátní na dnešní dobu je samozřejmě fyzická qwerty klávesnice, což je něco, co již jinak ze světa mobilů prakticky vymizelo. A nejde upřít, že část uživatelů má pořád o takovou věc zájem.
Na druhou stranu ale třeba značky jako Blackberry, které byly těmito telefony proslulé, moc dobře ví, že nakonec přispěly k jejich konci: lidé zkrátka začali preferovat dotykové displeje.
Myšlenka Clicks Communicator jakožto sekundárního zařízení rovněž dává smysl jen opravdu úzkému počtu lidí, kteří jsou zvyklí s sebou nosit (a používat) vícero mobilů. Takový styl používání ale rozhodně není mainstreamem.
Zajímavostí tohoto zařízení je třeba fakt, že celá fyzická klávesnice zároveň slouží i jako velký touchpad pro jemné pohyby kurzoru po obrazovce. I to však kdysi uměly modely značky Blackberry.
Výrobce dále zmiňuje také unikátní notifikační systém barevného podsvícení bočního tlačítka, které umí rozlišovat typy notifikací a podle toho měnit barevné upozorňování na nové zprávy.
Clicks Communicator zároveň nejspíše potěší příznivce malých obrazovek, OLED displej (který je dotykový) má totiž malou čtyřpalcovou úhlopříčku. Rozlišení je 1 080 × 1 200 pixelů a nechybí ani průstřel pro čelní fotoaparát.
Výrobce dále popisuje, že telefon pohání blíže nespecifikovaný čip od MediaTeku a že telefon funguje na operačním systému Android 16. Na zádech telefonu je pouze jeden 50Mpix fotoaparát.
Telefon má také posuvník pro aktivaci tichého režimu a v konektorové výbavě nechybí vedle USB-C ani sluchátkový jack, což je také věc, co už se tak často nevidí.
Unikátním designovým prvkem je také vyměnitelný zadní kryt (opět něco, co již téměř vymizelo) s imitací kůže.
Telefon má baterii s kapacitou 4 000 mAh a podporuje i bezdrátové nabíjení.
Telefon si zatím lze předobjednat za zvýhodněných 399 dolarů (asi 8 300 korun bez daně), poté bude k dispozici za 499 dolarů (asi 10 400 korun bez daně). Výrobce zahrnuje Česko mezi země, kam telefon může poslat.
Zaujal vás Clicks Communicator? Dejte nám vědět do diskuze, zda byste si takový telefon koupili. Telefon si můžete dále prohlédnout ve zbytku galerie.
