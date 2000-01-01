náhledy
Čínské firmy si stále nechávají mnoho modelů smartphonů jen pro svůj domácí trh, případně pro některé asijské země. Do Evropy tak množství zajímavých kousků nedorazí. Podívejte se na nedostupné modely od Xiaomi, Viva a iQOO, které jsme objevili v Barceloně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pro Evropu exotické smartphony objevujeme na veletrzích tradičně na stáncích dodavatelů čipsetů, jako jsou Qualcomm, MediaTek nebo třeba Unisoc. V Barceloně jsme letos objevili několik exotických kousků, jako například dvojici Xiaomi 17 Pro a Pro Max, právě u Qalcommu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V Evropě nedostupné modely Xiaomi 17 Pro a Pro Max zaujmou především neobvyklým displejem na zadní straně. Ten zároveň tvoří výstupek fotoaparátu přes celou šířku zad, což společně s názvem modelů vyvolává asociace se špičkovými iPhony 17 Pro a 17 Pro Max.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Je možné, že právě trochu „odvážný“ název bude jedním z důvodů, proč se modely Xiaomi řady 17 Pro v Evropě nenabízejí. Dalším důvodem je, že by si zákazníci museli připlatit právě za ony sekundární displeje. U modelu 17 Pro Max má zadní panel úhlopříčku 2,9 palce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Přední displej Xiaomi 17 Pro Max je obří, má úhlopříčku 6,9 palce. Výbava je celkově špičková a nechybí v ní procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5, nabíjení o výkonu 100 W po drátě a 50 W bezdrátově a velká porce paměti (základ je 12 GB RAM a 512 GB úložiště).
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pro Čínu určený model také nešidí ani baterii, velké Xiaomi 17 Pro Max tak má akumulátor s kapacitou 7 500 mAh, což je v ostrém kontrastu se 6 000 mAh špičkového, pro Evropu určeného typu 17 Ultra.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Právě mezi modely 17 a 17 Ultra svou výbavou i cenou typy řady Max míří. Takže například fotoaparáty jsou tu tři (i když konstrukce zdůrazňuje dva), všechny mají rozlišení 50 Mpix, totéž rozlišení má i čelní fotoaparát.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Složení fotografické sestavy je obvyklé: je tu hlavní foťák, širokoúhlý snímač a teleobjektiv, ten poskytuje pětinásobné optické přiblížení. U modelu 17 Pro Max mají všechny automatické ostření.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kompaktnější Xiaomi 17 Pro má sestavu foťáků téměř shodnou, jen jeho širokoúhlý foťák postrádá ostření. Zadní displej lze použít jako hledáček při focení selfie snímků, ale slouží také třeba pro práci s notifikacemi.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Displej také zobrazuje widgety s důležitými informacemi, mezi widgety a notifikacemi lze snadno listovat posunem do stran. Úhlopříčka displeje je v tomto případě 2,7 palce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kompaktnější Xiaomi 17 Pro má hlavní displej s úhlopříčkou 6,3 palce, tedy jako běžný, u nás prodávaný typ Xiaomi 17. I ostatní parametry displeje jako jas a rozlišení jsou shodné, tady Evropa o nic nepřichází.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
V porovnání s běžným XIaomi 17 stojí za pozornost například hmotnost. Zadní displej telefonu totiž moc nepřidává – Xiaomi 17 má hmotnost 191 gram, model 17 Pro je jen o jeden gram těžší. Jeho tělo je o desetinu milimetru tenčí než u modelu dostupného v Evropě.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Při porovnání základních modelů zjistíme, že čínský smartphone nabídne v případě fotoaparátu větší zoom (Xiaomi 17 má 2,6násobný, tady je zmíněn pětinásobný). Do těla Xiaomi 17 Pro se vešla baterie s kapacitou 6 300 mAh.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Kromě dvojice od Xiaomi jsme si mohli na stánku Qualcommu prohlédnout i Vivo X Fold 5 s ohebným displejem. To je špičkový smartphone značky s tímto druhem panelu z poloviny loňského roku.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vnější displej Viva X Fold 5 má úhlopříčku 6,53 palce, ten hlavní pak po otevření lehce přes osm palců. Čelní kameru ukrývá v pravém horním rohu, takže překáží v obraze minimálně, rozlišení panelu je 2 480 × 2 200 pixelů.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Je to tedy tradiční model, který se snaží nabídnout univerzalitu běžných smartphonů i tabletů. Konstrukce kloubu je pevná a umožňuje mít telefon otevřený v jakémkoli úhlu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Vivo zároveň patří k těm, kteří přispěli k minimalizaci tloušťky smartphonů s ohebnými panely. Hodnota 9,2 mm v zavřeném stavu sice není v tomto případě rekordní, ale stále je to tloušťka, která se dramaticky neliší od smartphonů pevné konstrukce.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Do tenkého těla se přitom vešla například solidní baterie s kapacitou 6 000 mAh. I další výbava je celkově solidní, ale odpovídá době vzniku přístroje, takže X Fold 5 pohání Snapdragon 8 Elite Gen 3.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Smartphone má kvalitní sestavu fotoaparátů vyvinutou ve spolupráci se společností Zeiss. Hlavní, širokoúhlý i zoomový foťák mají vždy rozlišení 50 megapixelů, zoom tu je trojnásobný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Posledním objevem je špičkový smartphone iQOO 15 Ultra. U nás je exotická vlastně celá značka iQOO, jde nicméně o značku spřízněnou s Vivem. Její modely jsou ovšem do jisté míry svébytné, což 15 Ultra dokazuje.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Uvnitř smartphonu s dvojicí dotykových ovládacích prvků v rámu telefonu tepe špičkový Snapdragon 8 Elite Gen 5. Do těla o tloušťce 8,7 mm se vešla baterie s obří kapacitou 7 400 mAh, která se umí nabíjet výkonem 100 W kabelem nebo 40 W bezdrátově.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Telefon zaujme uvnitř vestavěným chladicím větráčkem, což naznačuje, že může jít o smartphone cílený na náruživé hráče mobilních her.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Tomu odpovídá i základ v podobě 16 GB RAM ve výbavě. Vyloženě herní design však smartphone nemá, na zádech jen zaujme struktura včelí plástve, která ovšem působí vcelku decentně.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Ke špičkové výbavě přidává iQOO 15 Ultra také trojici 50megapixelových foťáků obvyklé sestavy: hlavní, širokoúhlý a zoom. Všechny optiky mají automatické ostření, zoom je trojnásobný.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz