Nezasloužíme si je, myslí si čínští výrobci těchto špičkových mobilů

Luděk Vokáč
Barcelona (od zpravodaje Mobil.iDNES.cz) - Čínské firmy si stále nechávají mnoho modelů smartphonů jen pro svůj domácí trh, případně pro některé asijské země. Do Evropy tak množství zajímavých kousků nedorazí. Podívejte se na nedostupné modely od Xiaomi, Viva a iQOO, které jsme objevili v Barceloně.
Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro a 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Max Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro Xiaomi 17 Pro

