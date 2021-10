Motorola chystá nové chytré hodinky. Mají vypadat luxusně, ale stát málo

Motorola měla jedny z prvních moderních chytrých hodinek s označením 360. Stály na platformě Android Wear a firma je představila v roce 2014. Následně přišly ještě dvě generace, poslední před dvěma lety. Nyní má Motorola v produkci hodinek pokračovat.

Tedy přesněji, hodinky jsou výsledkem kolaborace se značkou CE Brands (původně eBuyNow, firmy se sloučily), což je kanadská firma, která vedle hodinek Motorola produkuje například dětské chůvičky pod značkou Kodak a pod stejnou značkou i čističky vzduchu. Značka Motorola je v podstatě licenční logo, obě firmy mají smlouvu podepsanou do roku 2025. Ale tak tomu bylo i u původních hodinek Watch 360.

Není tak jasné, nakolik a jestli se vůbec samotná Motorola na vývoji hodinek podílela. Ani distribuce není jasná, ale v Evropě hodinky budou. Na českém trhu se stále dají koupit hodinky 360 třetí generace.

Motorola Moto Watch 100

Podle výroční zprávy CE Brands budou zřejmě tři modely hodinek. První se na trh dostane model Moto Watch 100 a to ještě do konce roku. V prvním pololetí příštího roku je pak doplní dvojice Moto Watch 100S a Moto Watch 200, které budou patřit do vyššího segmentu. A hlavně budou vypadat jinak, tělo bude mít podobný tvar jako Apple Watch.



To základní model 100 bude mít pouzdro kruhové. Měly by mít stále systém Wear, ale stoprocentní to zatím není. Výbava bude odpovídat low-endovému segmentu, takže verze s LTE modemem nebude. Ale GPS a bluetooth mít budou a stejně tak se s nimi bude dát sportovat i ve vodě.

Předností hodinek má být prémiové zpracování, alespoň v kontextu segmentu, do kterých hodinky budou patřit. Barevné varianty budou dvě: černá a stříbrná. Zatím to však příliš posoudit nelze, protože chybí dostatek fotografií a samozřejmě i finální produkt.