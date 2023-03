Takto se objednávají laciné mobily v Číně. Naporoučíte si téměř cokoliv

Výrobce mobilů a tabletů Cheng Fong

Na samotném stánku nebylo co fotit, zástupci výrobce tam žádnou prezentaci svých produktů neměli. Vlastně to byl asi nejchudší stánek některého z výrobců mobilů. Malé značky jako Unihertz proti tomu měli profesionální prezentace s funkčními vzorky. O stupeň níž byl Oukitel, na jehož stánku převažovaly makety, ale stále to byl veletržní stánek.

Onen nejchudší stánek byl firmy Cheng Fong, o které jsme nikdy neslyšeli a zřejmě o ní slyšel málokdo. Přitom v nabídce má desítky modelů smartphonů, tabletů, chytrých hodinek a počítačů. Pod svým jménem je však neprodává, je to klasický výrobce na zakázku, který na telefon přilepí jméno podle přání zákazníka a stejně tak upraví i software. Takže je dost možné, že právě od této značky mohou pocházet některé laciné smartphony a tablety na našem trhu pod nejrůznějšími značkami.

Cheng Fong je samozřejmě jen jednou z mnoha firem se stejným zaměřením, které v Číně fungují. I v tomto směru je velká konkurence, takže je zde velký tlak na cenu. Pro představu, produkce Cheng Fongu se ve velkoobchodních cenách pohybuje zhruba od necelé tisícikoruny za nejlevnější modely po pět tisíc korun za nejvybavenější přístroje. Ceny platí při odběrech 500 až 3 000 kusů podle modelu a to již přes prostředníka. Případní zájemci o exotický přístroj však mohou u některých čínských obchodníků nakupovat i po jednom kuse a ceny se zase tak neliší. Rozdíl je v jednotkách procent.