Chcete dobrý foťák v mobilu? Testy ukazují, jestli stačí levné modely

DxO Mark většinou testuje pouze dražší fotomobily, ale od srpna 2024 do konce roku se mezi výsledky testů fotomobilů objevily i cenově dostupnější přístroje. Ty ovšem nadále ukazují, že v případě foťáku se vyplatí si kvůli kvalitě připlatit. Úplně základní smartphony totiž mají skutečně jen základní fotoaparáty, které toho vlastně v praxi moc nenabídnou.

Nejstarším smartphonem, který dnes v aktuálním žebříčku fotomobilů DxO Mark najdeme, je Apple iPhone 11 z roku 2019. Přes pět let starý smartphone má podle aktuální metodiky v testu 116 bodů, na které telefon dosáhl z dnešního pohledu s obyčejným dvojitým foťákem se dvěma dvanáctimegapixelovými čipy. To i úplně obyčejné smartphony dnes nabídnou mnohem víc. Jenže je vidět, že u nich výrobci na vývoj fotoaparátů prakticky nevěnují žádnou energii. Protože ztráta většiny levných smartphonů na už letitý iPhone je dramatická.

Cenově dostupné smartphony v testu DxO Mark 115 – Motorola Edge 50 Neo

96 – Motorola Moto G75 5G

85 – Samsung Galaxy A16 LTE

77 – Samsung Galaxy A16 5G

63 – Xiaomi Redmi 14C

55 – Honor 200 Smart Smartphony prošly testem v závěru roku 2024.

Testem DxO Mark například v závěru loňského roku prošel Honor 200 Smart, což je přístroj s cenou 4 490 korun. Telefon s hlavním 50megapixelovým foťákem (a dvoumegapixelovým širokoúhlým) má v hodnocení fotomobilů DxO Mark skóre 55 bodů. O moc hůř už to v žebříčku nejde. Vždyť i loňský Honor 70 Lite, který patří do stejné cenové kategorie, má v hodnocení 58 bodů.

O malinko lépe si vede skutečně levné Xiaomi Redmi 14C. To je smartphone, který stojí pouhých 2 790 korun a od jeho foťáku tak asi opravdu nejde moc očekávat. Skóre 63 body tedy není žádné překvapení, byť by se dalo asi očekávat, že z 50 megapixelů přece jen něco „vydolovat“ půjde.

Že u cenově dostupných telefonů není fotoaparát vůbec prioritou, ukazuje třeba i skóre dvojice modelů Samsung Galaxy A16 LTE a Galaxy A16 5G. V našich končinách se prodává pouze 5G model, který má v hodnocení DxO Mark 77 bodů. Na telefon za 5 690 korun to možná vypadá jako odpovídající částka, jenže to bychom se nesměli dívat na další přístroje.

Nepochopitelné už je jen to, že model A16 LTE, který má hardwarově shodný foťák, má ve stejném testu 85 bodů, tedy o 8 bodů víc. To je náskok o víc než 10 %. Přitom rozdílný je u telefonů jen použitý čipset, A16 5G má MediaTek Dimensity 6300 nebo Exynos 1330 (testem prošel asi Exynos), A16 LTE pak MediTek Helio G99. Tragický je ovšem výsledek v porovnání se staršími modely Galaxy A15 LTE a A15 5G. Ty totiž mají v testu víc bodů než aktuální 5G varianta, konkrétně 81 a 83. Samsung jako by tak dával najevo, že u levných smartphonů na kvalitě foťáku vůbec nezáleží.

Pravdou je, že za solidní výsledky je potřeba si ještě trochu připlatit. V testu DxO Mark se například objevila dvojice modelů značky Motorola, která to jasně ilustruje. Už jde o dražší smartphony, které ale patří ve své kategorii k modelům s velmi dobrým poměrem ceny a užitné hodnoty. Motorola G75 5G je smartphone za 8 800 korun, který v testu DxO Mark získal 96 bodů.

A sesterská Motorola Edge 50 Neo, která stojí 9 999 korun, pak vykazuje skóre 115 bodů. Tady už platí, že moc smartphonů s cenou do deseti tisíc korun lepší foťák nemá. Potřeba je hledat mezi výprodejovými kousky, jako jsou Pixel 7a (aktuálně asi 9 tisíc a skvělé skóre 133 body) a Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (8 tisíc a 120 bodů). Z dvojice Motorol pod deset tisíc je tak Edge 50 Neo nejen lepším, ale vzhledem k rozdílu ve skóre i výhodnějším fotomobilem.