Vybrali stovky tisíc dolarů a překonali vlastní plány. Dva startupy mají systémy na vylepšení foťáku iPhonů, které se do prodeje dostávají právě na začátku letošního roku. Jeden je cenově dostupný, druhý docela drahý. Ale zase udělá z iPhonu téměř profi foťák.
Začít můžeme tím dražším přístrojem. Stojí za ním značka Caira a je to poměrně sofistikovaný přístroj, který se připíná na iPhony přes MagSage. Hliníkové tělo skrývá hodně elektroniky, 4/3 snímač od Sony a bajonet pro objektivy micro 4/3.
Jde tedy o samostatný fotoaparát, který nemá vlastní displej ani hledáček, k tomu slouží iPhone. Komunikace probíhá přes wi-fi a k ovládání slouží vlastní aplikace Caira.
Modul má i vytvarovaný grip, ale celkově je to velmi minimalistické příslušenství. V prodeji (či přesněji zatím v předprodeji) je buď samotné tělo nebo set s objektivem Lumix. Univerzální bajonet pak umožňuje použití desítky objektivů různých parametrů.
Ne, není to převratně originální nápad, přídavný foťák v podobě objektivu mělo pro smartphony Sony už před mnoha a mnoha lety a následovaly další a další pokusy. Tento vypadá propracovaně a firma na něj vybrala na Kickstarteru téměř půl milionu dolarů (asi 10 milionů korun), když požadovala jen 20 tisíc dolarů.
Modul má v sobě osmijádrový procesor Snapdragon od Qualcommu a je zde i čip Edge pro umělou inteligenci od Googlu.
V základu (při koupi modulu) však není v aplikaci umělá inteligence (Nano Banana) dostupná, za přístup pro editaci fotek se platí 7 dolarů měsíčně (asi 140 korun). V modulu je vnitřní paměť o velikosti 64 GB, nabíjí se přes USB-C a baterie má dostatečnou kapacitu 5 000 mAh.
Caira fotomodul pro iPhony není levná záležitost, set s objektivem Lumix 25 mm f/1.7 vyjde n 990 dolarů, tedy asi na 20 tisíc korun bez DPH.
Modul bez objektivu vyjde o 200 dolarů levněji, tedy asi na 16 tisíc korun bez daně. V předprodeji na Kickstarteru to bylo o dva tisíce méně, ale volných je už jen několik posledních kusů.
Druhý foto set RetroVa pro iPhony ještě na Kickstarteru nedokončil kampaň, přesto z požadovaných 10 tisíc dolarů už získal 150 tisíc dolarů. Ani v tomto případě není myšlenka vyloženě originální, podobných kitů na mobily je na trhu víc. Ale vypadá dobře.
Varianty jsou dvě. Buď základní kryt s gripem s ovládacími tlačítky nebo set s přídavným teleobjektivem a adaptérem na nasazení filtrů. Z obrázku je jasné, že se fotí stále přes iPhone, ale k ovládání slouží vlastní aplikace.
Grip má několik funkčních tlačítek, u některých si lze funkci nastavit. V každém případě, mechanická tlačítka a dobrá ergonomie by pro část zákazníků mohla být důvodem, proč si kit RetroVa pořídit.
Nám se líbí grip pro ergonomické držení a také adaptér pro filtry je vlastně zajímavá věc. Mrzuté je, že tento adaptér je primárně ve velkém setu s teleobjektivem, ale časem by měl být k dostání i samostatně jako příslušenství.
Teleobjektiv vypadá zajímavě a takové příslušenství je teď v Číně v módě. A třeba Vivo ho přidávalo k modelu X300 Pro jako bonus, samostatně pak stojí 9 990 Kč (dnes v akci však polovinu). RetroVa má primárně teleobjektiv s 2,35× přiblížením, ale v rámci příslušenství i menší verzi.
V gripu je slot na microSD kartu a je zde i baterie s kapacitou 300 mAh pro ovládací prvky. Kryt a další části příslušenství jsou vyrobené z hliníku.
Základní set, tedy kryt a grip vyjdou v předprodeji na 72 dolarů (asi 1 500 korun), set s objektivem pak vyjde na 184 dolarů, což je v přepočtu asi 3 700 korun. Firma má v EU sklad, ale zatím slibuje poslat výrobek jen do několika zemí.
Dodejme že vzhledově povedený retro kit je určený jen pro modely Pro a Pro Max z řady iPhonů 16 a 17. A v retro stylu je i aplikace s plně manuálním režimem.
