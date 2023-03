Mají skvělou funkci nejnovějších iPhonů. A funguje u nich ještě lépe

Komunikace přes satelit byla jednou z velkých novinek aktuálních iPhonů řady 14. Ale jako mnohé zajímavé nové funkce přišla i tahle s řadou omezení. Tím hlavním je dostupnost satelitní komunikace jen na některých trzích. V úvodu fungovala satelitní komunikace iPhonů jen v USA a Kanadě, koncem loňského roku pak do seznamu podporovaných zemí přibyly Francie, Velká Británie, Irsko a Německo. Od letošního března to bude možné i v Rakousku, Belgii, Portugalsku, Itálii, Nizozemí a v Lucembursku. To je prozatím vše.

Podstatně méně omezení mají ale novinky od Bullitt Group, které firma představila v Barceloně. Tady totiž v principu žádná geografická omezení neplatí, tedy až na některé výjimky: zástupci společnosti nám prozradili, že jejich služba Bullitt Satellite Messenger nefunguje (alespoň prozatím) například v Číně nebo Saúdské Arábii.

Důvodem je politika, respektive potřeba přísného schválení takové služby tamními regulatorními orgány: ne že by se o to v Bullittu nesnažili, ale schválení v některých zemích asi ani nelze očekávat. Už třeba proto, že v Číně nabízí satelitní komunikaci Huawei u svých telefonů Mate 50 a P50, které jinak ve zbytku světa trpí kvůli americkým sankcím.

Nicméně ve většině světa jsou služby Bullittu funkční. A využít je může opravdu kdokoli. Zvolit k tomu může buď jeden z dvojice představených smartphonů nebo samostatný Bluetooth přívěsek, který satelitní komunikaci zpřístupní kterémukoli androidímu zařízení, a tedy kterémukoli uživateli.

Smartphony jsou sice dva, ale je to vlastně jeden a tentýž přístroj. Vyvinuli ho u Bullittu a bude se prostě prodávat jako Cat S75 i jako Motorola Defy2. U nás se určitě setkáme s přístrojem Cat, dokonce už známe i cenu, která by měla činit 14 999 korun. Za tu cenu dostane uživatel odolný smartphone s průměrnou výbavou, který pohání procesor MediaTek Dimensity 930 (ten právě podporuje i onu oboustrannou satelitní komunikaci) kombinovaný se 6 GB RAM.

Displej telefonu má velkou úhlopříčku 6,6 palce a chrání ho vystouplé rámečky na jeho okraji. V přístroji běží starší Android 12, ovšem Bullitt slibuje, že přijdou dvě aktualizace systému a garantuje také pět let bezpečnostních aktualizací.

Komu takový smartphone nevyhovuje, ale přesto by chtěl satelitní komunikaci využít, může si pořídit přívěsek Motorola Defy Satellite Link. Ten se přes Bluetooth spojí s jakýmkoli androidím smartphonem, do kterého pak stačí nainstalovat aplikace Bullitt Satellite Messenger. Přívěsek bude stát 119 eur a jeho uvedení na náš trh zatím není úplně jisté, zřejmě je to v režii Lenova, jehož značku Motorola nese.

V rámci aplikace si pak uživatelé budou moct kupovat samotné balíčky služeb. Majitelé telefonu Cat S75 dostanou tři měsíce tarifu Essentials zdarma. V rámci tarifu jde vždy využít až třicet zpráv měsíčně. Samotný tarif pak bude stát 169 eur ročně (asi 4 000 korun). Uživatelé si budou moct koupit ale i další balíčky, třeba předplacení deseti zpráv vyjde na částku kolem pěti eur, detaily budou dostupné v aplikaci.

Satelitní komunikace v tomto podání tak není úplně levná, na druhou stranu odpovídá tomu, že jde o v podstatě kritickou komunikaci. Buď se bude hodit v určitých průmyslových odvětvích, kde je potřeba občas spolehlivě komunikovat ze vzdálených míst, kde chybí mobilní signál, nebo ji mohou využít dobrodruzi jako jakousi bezpečnostní pojistku.

V aplikaci Bullitt Satellite Messenger mohou totiž kromě zpráv odeslat třeba rovnou svou polohu nebo mohou kontaktovat SOS linku. Není to kontakt přímo na tísňovou linku – službu zajišťuje společnost FocusPoint International, jejíž zaměstnanci v případě krizové situace kontaktují záchranné složky v dané zemi. Komunikaci se satelitními sítěmi pak zajišťuje společnost Skylo, která sdružuje několik sítí jako Inmarsat nebo Echostar.

Stejně jako v případě iPhonů pak samozřejmě satelitní komunikace nefunguje v uzavřených prostorech. Aby telefon dovedl komunikaci navázat, musí mít „výhled“ na oblohu. Proto jsme si zatím na výstavišti nemohli službu vyzkoušet, ale věříme, že s uvedením smartphonu Cat S75 na náš trh ji otestujeme.