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Slevy mobilů nejsou kvůli všeobecnému zdražování elektroniky už zdaleka tak zajímavé, jako v uplynulých letech. Výhra bude někdy i jen 25% snížení ceny. Přesto jsme našli pár modelů, u kterých můžete nákupem v Black Friday akcích celkem hezky ušetřit.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Co by lidé nejradši viděli ve slevě? iPhony. Tam ovšem slevy nejsou závratné, pohybují se mezi 5 až 10 procenty. Třeba takový loňský model iPhone 17 Pro Max vyjde na 30 990 korun, tedy o tisícikorunu levněji než obvykle.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Menší sourozenec iPhone 17 Pro pak vyjde na 28 990 korun. Vzhledem k tomu, že letošní nástupce zdražil na 35 tisíc v základu a změn přitom není mnoho, tak to je docela slušná nabídka. Obzvlášť, když je už standardem 256 GB paměti. Tip na další zlevněný iPhone si pak necháme až na konec.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Docela zajímavá aktuální sleva platí na Motorolu Signature. Je to špičkový model, který nabídne krásně tenké tělo s jen minimální kompromisy ve výbavě. Vedle výkonného hardwaru modelu nechybí ani obstojně velká baterie nebo špičková sestava zadních fotoaparátů včetně teleobjektivu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Klíčová je u modelu štědrá paměťová verze 16/512GB, která je v současnosti kvůli zdražujícím paměťovým čipům najednou zase nadstandardem. Mobil můžete mít za 19 999 korun u vybraných prodejců, ale v nabídce jsou už poslední kusy. Jinde pak stojí 23 tisíc včetně bezdrátových sluchátek, což je pořád vlastně hezká nabídka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorola Edge 70 Pro nás rovněž zaujala. Model má výkonný procesor, 3× 50 Mpix fotoaparát včetně teleobjektivu a opět vysokou odolnost a baterii s kapacitou 6 500 mAh. Nabízí i bezdrátové nabíjení. Tedy je to takový cenově dostupný top model.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Telefon můžete mít v 8/256GB variantě za hezkých 10 990 korun. K dispozici je dokonce i v originální hnědé barevné variantě připomínající texturu dřeva.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Mezi dobře vybavenými androidy figuruje jeden, který potěší příznivce modelů od Googlu. Je to letošní špičkový Pixel 11 Pro. Označili bychom jej v podstatě jako takový iPhone pro lidi, kteří nechtějí telefon od Applu. Pixel je kompaktní, výkonný a skvěle fotí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Základní paměťová varianta s 12/256GB pamětí stojí po slevě 22 990 korun. V ceně dokonce někteří prodejci nabízejí i originální kryt zdarma.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Pokud toužíte po nějakém mobilu z nabídky Samsungu, tak na výběr máte celkem z široké škály možností. Nicméně žádná z nich nebude vyloženě levná. Asi cenově nejlépe vychází model Galaxy A57, tedy taková ta typická střední třída s pár prémiovými prvky, především co se displeje a konstrukce týče.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Samsung Galaxy A57 v základní 8/128GB verzi zlevnil na 9 390 korun, ovšem 128 GB už leckomu nemusí stačit. Lepší volbou bude 8/256 GB za 11 490 korun, což je pořád hezká 28% sleva oproti původním 15 990 korunám.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Co něco prémiovějšího, ale pořád za rozumné peníze? Nejlepší bude využít výprodejové nabídky loňských kompaktních modelů Galaxy S25. Model se stále prvotřídní výbavou a 12/256GB paměťovou verzí můžete mít za 17 990 korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Za nástupce v podobě modelu Galaxy S26 si pak připlatíte 1 500 korun, ve slevě vyjde na 18 490. Rozdíly jsou přitom prakticky minimální, liší se jen novějším čipem a o trochu větší baterií u letošního modelu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Sleva 15 tisíc, to je paráda. Jenže je to u letošního modelu Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, který v základu (12/256 GB) původně stál 54 tisíc a nyní vyjde na 38 790 korun. Tedy pořád je to hodně drahé zařízení, ale vážní zájemci už slušně ušetří.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Letošní Galaxy Z Fold 8 Ultra přitom stojí trochu ve stínu levnějšího modelu Galaxy Z Fold 8, který nabízí širší poměr stran obou displejů, což je aktuálně žádaný prvek. Nicméně u varianty Ultra zase dostanete obstojnější výbavu fotoaparátů.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Ještě jedna výprodejová zajímavost z nabídky Samsungu. Pokud chcete to nejlepší, tak stále relevantní je loňský model Galaxy S25 Ultra. Nabídne prvotřídní fotoaparátovou výbavu, skvělý výkon i displej s podporou stylusu, který se ukrývá přímo uvnitř těla telefonu.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Paměťová verze 12/512 GB je pořád ještě skladem u vybraných prodejců a cena 25 990 korun není vůbec špatná. Ba naopak, za takto prémiový model od Samsungu se nám dost líbí.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Výborný AMOLED displej, kompaktní rozměry, telefoto na zádech, slušný výkon a 512 GB paměti za hezké peníze nabídne také Oppo Reno 16 Pro.
Autor: Oppo
Telefon se sice začal prodávat docela nedávno, ale už stihl z původních 23 tisíc zlevnit v rámci Black Friday akcí na 16 990 korun.
Autor: Oppo
Když nám ty paměti pořád zdražují, zmíníme ještě jeden 16/512GB model za slušné peníze. Jde o Poco F9 Ultra, což je telefon, který si vzal velkou dávku designové inspirace od moderních iPhonů. Má výkonný čip, slušnou sestavu zadních fotoaparátů včetně periskopového optického zoomu a hlavně parádně velkou baterii: 8 050 mAh.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další specialitou je pak také nadstandardně vybavený reproduktor na zádech telefonu, který nabídne lepší kvalitu hudební produkce. Výrobce tento model zlevnil na 18 990 korun.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Asi nejvýhodnějším moderním iPhonem je loňský model 16e, který ve slevách seženete za 16 tisíc korun. Telefon má sice ve výbavě řadu kompromisů, třeba jeden zadní fotoaparát nebo starší displej s výřezem, avšak softwarová výbava a čip jsou stále skvělé.
Autor: Václav Nývlt, Technet.cz