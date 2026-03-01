náhledy
Smartphony dramaticky zdražují a mohou za to extrémně rostoucí ceny pamětí. Na trhu jsou však ještě přístroje, které tuto situaci popírají. Mají velkou paměť za stále rozumnou cenu. Poráží tím mnohé luxusní novinky za násobek jejich ceny.
Autor: Redakce s využitím AI (Gemini)
Ještě loni se výrobci předháněli a dávali velké operační i uživatelské paměti i do obyčejných a levných mobilů. Dnes to rozhodně neplatí. Špičkové modely S 12 GB operační paměti zdražují i v průběhu svého životního cyklu. Platí to i pro hegemony Apple a Samsung. Takže Motorola G57 Power působí dnes jako zjevení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorola G57 Power totiž má 12 GB operační a 256 GB uživatelské paměti. To jsou u novinek údaje pro špičkové modely za 20 tisíc a více. Ale tato Motorola stojí 6 990 Kč. Dnes super cena, přestože je to zdražení o tisícovku oproti začátku roku, kdy byla představená. Taková je holt dnes doba.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další s cenou pod uvedenou Motorolou je třeba Ulefone Armor 24, ale ten se pod cenu G57 Power dostal jen díky aktuální akci na černý pátek. Aktuálně vyjde na 6 400 korun. Opět je to odolný speciál s hmotností 650 gramů a je to docela stařeček, konstrukčně modelový rok 2023.
Autor: Ulefone
Motorola však není nejlevnějším telefonem s paměťovou sestavou 12+256 GB na trhu. Několik přístrojů je levnějších, jako například Blackview Rock 2. Ten je úplně nejlevnější, vejde se pod šest tisíc. Ale je to odolný telefon, tedy dost specifická věc a má docela mizerný displej. Ač je to jinak 5G přístroj.
Autor: Blackview
Do deseti tisíc korun najdete s pamětí 12 GB jen odolné speciály, nebo jeden model TCL a ještě jednu Motorolu. Ta nese označení Edge 70 Fusion a je to takový ideální univerzální telefon střední třídy. Aktuálně stojí 9 300 korun v akci.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Displej je výborný, paměť štědrá, čip průměrný (Snapdragon 7s Gen 3) a je zde extra velká baterie s kapacitou 7 000 mAh. Bonusem je velmi vysoká odolnost až IP69 a i vojenská norma MIL-STD 810. Dodejme, že aktuální akční cena je těsně pod zaváděcí akční cenou z počátku roku. Takže opravdu zajímavá nabídka.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Nyní trochu odbočíme z přehledu nejdostupnější smartphonů s pamětí 12+256 GB a zůstaneme ještě u dvou modelů Motoroly. Edge 70 Pro je lepší varianta předchozího modelu, aktuálně vyjde na 14 500 korun. Za to dostanete opět 12 GB operační paměti a k tomu 512 GB uživatelského místa.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Edge 70 Pro má výrazně výkonnější procesor, 3× 50 Mpix fotoaparát včetně teleobjektivu a opět vysokou odolnost a baterii s kapacitou 6 500 mAh. Nabízí i bezdrátové nabíjení. Tedy je to takový cenově dostupný top model.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorola Signature bude za chvíli rok starý model a brzy dostane nástupce, který bude mířit ještě mnohem výš. Toto je telefon na spodní hranici top třídy, je tenký a v parametrech nemá žádnou vyloženou slabinu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuálně v akci vyjde na 19 990 Kč, což není špatná cena. Foťák zde má 50Mpix snímač i vpředu, vzadu jsou tři včetně teleobjektivu. Procesor Snapdragon 8 gen 5 má výkonu dost a dost a především je zde 16 GB operační paměti a 512 GB uživatelského místa. Pro zajímavost, z letošní řady Samsungu S26 má 16 GB operační paměti jen nejvyšší specifikace modelu Ultra s cenou nad 50 tisíc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pod deset tisíc se v rámci akce na black friday dostal i jeden zajímavý, ale zároveň i trochu exotický přístroj. TCL Nxtpaper 60 Ultra je vrcholný model značky TCL s velmi slušnou výbavou. Třeba fotoaparát má i teleobjektiv.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Z našeho pohledu je samozřejmě nejzajímavější, že TCL Nxtpaper 60 Ultra má paměťovou sestavu 12+256 GB a stojí aktuálně 8 990 Kč. A pak je tu zcela výjimečný displej. Je matný, imituje papír a něco podobného má například aktuální iPhone Duo (vnitřní displej). Fakt zajímavý přístroj.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Další telefony jsou už za 10 000 korun a víc. Od Xiaomi je to model 15T za 10 500 korun, případně můžete připlatit za model 15T Pro či novější 17T. Jsou zhruba o 2 500 až 3 500 korun dražší, paměť pak má stejnou kapacitu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Xiaomi 15T je loňský model, ale veskrze dobře vybavený včetně teleobjektivu. Čip MediaTek Dimensity 8400 Ultra je velmi výkonný a i další parametry jsou na aktuální cenu výborné.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
To samé v podstatě platí pro Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ což už je model z letošního ledna. Je to přístroj z řady Redmi, což je v Číně samostatná značka. Za 11 500 korun dostanete dokonce 512 GB uživatelského místa.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Je zde oproti modelu 15T slabší procesor Snapdragon 7s Gen 4, na běžné používání i hraní her ale postačí. Výbava dále zahrnuje 200Mpix hlavní fotoaparát a parádně velkou baterii s kapacitou 6 500 mAh. Telefon má i zvýšenou odolnost proti mechanickému poškození a utěsnění proti vodě a prachu.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Za cenu lehce přes 10 tisíc korun pořídíte také designový model od značky Nothing, vyšší střední třídu v podobě Phone (4a) z letošního jara. Na oficiálním webu jej výrobce ve 12/256GB verzi prodává za 10 999 korun.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Výhodou tohoto modelu je trojitá konfigurace fotoaparátů na zádech, která zahrnuje i telefoto objektiv s 3,5× optickým zoomem. O výkon se stará procesor Snapdragon 7s Gen 4, telefon má baterii s kapacitou 5 080 mAh a odolnost proti prachu a pocákání vodou.
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nakonec je tu také zajímavý model X8 Pro Max z nabídky značky Poco, který je k dispozici ve verzi 12/512 GB za 12 290 korun v současných slevových akcích. To z něj dělá poměrně atraktivní nabídku, telefon má navíc i pár dalších zajímavostí ve výbavě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poco X8 Pro Max je atraktivním modelem především díky ohromné baterii. Ta má totiž kapacitu 8 500 mAh, což už je hodnota, kterou jste dosud nacházeli spíše u odolných modelů. Telefon má i dost výkonu díky čipu Dimensity 9500s a odolnost proti prachu a vodě. Kompromisem je v podstatě jen slabší konfigurace zadních fotoaparátů (50Mpix hlavní a 8Mpix širokoúhlý).
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz