Slevy od 20 do 35 procent nejsou letos u smartphonů na Black Friday výjimečné. Na některých modelech můžete ušetřit až 10 tisíc korun, ale nejlepší nabídky jsou ve střední třídě. Výborně vybavené modely startují už na 7 990 Kč.
Autor: Profimedia.cz
Velmi agresivní nabídku na Černý pátek má Xiaomi. Pokud chcete dobře vybavený model, tak poměrně čerstvé Xiaomi 15T Pro má výbavu na úrovni top modelů, ale místo běžných 19 tisíc Kč ji pořídíte nyní v akci za 13 900 Kč. Což je s ohledem na výbavu velmi dobrá cena. Částka platí pro verzi s pamětí 256 GB.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Ještě větší slevu lze nyní získat u Xiaomi 15T. To je základní model z řady 15T, má tedy o něco slabší výbavu než předchozí model Pro, ale stále je to telefon na pomezí střední a top třídy. Standardně vyjde na 14 990 nebo 16 990 Kč, nyní v akci ho seženete vždy o pět tisíc levněji. Což je opět velmi zajímavá nabídka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Jestli volit model 15T nebo lepší 15T Pro je prakticky jen otázka investovaných peněz. Rozdíl je primárně v procesoru a v rychlosti nabíjení. Náš tip směřuje k modelu 15T ve verzi s 512GB pamětí.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Na začátku roku vzbudil Samsung S25 Edge velké pozdvižení. Supertenký telefon se následně začal prodávat jen na vybraných trzích, aby se zvýšil důraz na exkluzivitu. Jenže ta se rychle vypařila, o telefon nebyl dostatečný zájem a jeho cena poměrně rychle začala erodovat.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Aktuálně ho v rámci Black Friday pořídíte za 19 990 Kč, což je o devět tisíc méně, než je standardní cena. Ale nutno připomenout, že za tu se v podstatě nikdy neprodával. I tak je aktuální nabídka zatím nejvýhodnější a telefon je to výborný.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Motorolám jsme v rámci Black Friday věnovali samostatný text, výrobce výrazně zlevnil kde co ve své nabídce. Takže nyní jen připomeneme model Edge 60 Pro, což je telefon zhruba s výbavou výše zmíněného Xiaomi 15T (Motorola je o fous slabší). Jenže Motorola v akci vyjde jen na 7 990 Kč.
Autor: Mobil.iDNES.cz
Ve střední a vyšší střední třídě jsme dnes již vybírali, takže nyní něco z low-endu. Xiaomi Redmi Note 14 není vůbec špatně vybavený telefon, má ¨FHD+ displej, lehce nadprůměrnou baterii s poměrně rychlým nabíjením a hlavně 108Mpix foťák. Nemá jen podporu 5G, s tím souvisí slabší čip. Ale s ohledem na cenu 2 990 Kč z původních 4 290 Kč to je dobrá koupě.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Další telefon je top model, který do této kategorie patřil i podle ceny 21 990 Kč. Dnes však stylový a neotřelý Nothing Phone (3) koupíte za 15 900 Kč. Výbava je výborná: teleobjektiv, špičkový čip, rychlé nabíjení atd...
Autor: Ondřej Martinů, Mobil.iDNES.cz
Nubia je na českém trhu nováčkem (návrat po letech). Značka patří pod koncern ZTE a model Air je tenký telefon po vzoru iPhonu Air nebo výše uvedeného Samsungu S25 Edge. Ale nubia stojí zlomek jejich cen, je to telefon na spodku střední třídy. Výbava není zlá, s ohledem na aktuální cenu 4 390 Kč (původně 5 990 Kč) vlastně velmi dobrá. Zajímavostí je čínský 5G čip Unisoc.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Poco F7 Ultra je naopak telefon nejvyšší třídy, ale jelikož je to poco, tak i před Black Friday slevou stál mnohem méně než konkurence: 17 990 Kč. Nyní ušetříte dalších 5 tisíc korun, za které dostanete top procesor, 2K displej a další výbornou výbavu.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pokud chcete úplnou špičku, tak jistě můžeme doporučit Samsung S25 Ultra. Skvělý stroj s dotykovým perem a maximální výbavou dnes pořídíte za akčních 27 990 nebo 31 990 Kč. V prvním případě dostanete paměť 512 GB, v druhém dokonce 1 TB. Oproti posledním běžným cenám to jsou slevy od devíti do desíti tisíc korun.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Xiaomi 15 je základní model řady 15 (výše uvedené modely 15T jsou levnější deriváty této řady). Výbavou je to opět top model, cenou dnes vyšší střední třída: z původních 21 990 korun se na Black Friday dostalo Xiaomi 15 na 16 490 Kč. Výbavou je na úrovni Xiaomi 15T Pro, v některých aspektech možná lehce nad ním.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Pixel 10 je základní model řady, kterou Google představil v srpnu v New Yorku. Je to tedy vlastně dost čerstvý přístroj. Výborný telefon pořídíte dnes v akci na Černý pátek za 17 990 Kč místo 22 990 Kč. Drobnou výhradu máme u základní varianty jen k velikosti paměti, Pixely asi jako poslední začínají letos stále na 128 GB místa.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
To základní Samsung S25 přešel na minimálně 256 GB paměti. Oproti konkurenčnímu pixelu je i starší, představený byl v lednu a nástupce se dočká zhruba do tří měsíců. Původní cena byla 23 990 Kč, dnes ho koupíte v akci a 18 990 Kč.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Samsung pak tradičně připravuje ještě cenově zvýhodněný model S25 FE, který má solidní výbavu, ale cenou se obvykle po startu vejde na vrchol střední třídy. Dnes na Black Friday je samozřejmě situace jiná, telefon místo původních 18 990 pořídíte za 14 990 Kč. Což je zajímavá nabídka.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Většina přístrojů z našeho výběru jsou z modelového roku 2025. Ale také jich je většina spíš dražších. Proto jsme vybrali i jeden telefon původem z loňského roku. Honor 200 Smart je veskrze průměrný telefon původně nižší střední třídy s podporou 5G. Dnes je to zajímavý model v low-endové kategorii s cenou 3 590 Kč.
Autor: OTTO
Na závěr telefonní části jsme zvolili Pixel 10 Pro. Tedy opět velmi čerstvý přístroj, který dnes seženete za původní cenu základního Pixelu 10, tedy za 22 990 Kč. To znamená Black Friday slevu 5 tisíc korun. Ale opět platí, že tato základní paměťová varianta je s kapacitou 128 GB na dnešní dobu už poněkud podvyživená.
Autor: Luděk Vokáč, iDNES.cz
Slevy na Black Friday se netýkají jen telefonů, ale třeba i chytrých hodinek. A hned ty první z našeho výběru sice nejsou nějaké světoborné, vlastně to je spíš fitness náramek od Samsungu, ale aktuálně za necelých tisíc korun. Což je o 400 Kč méně než obvykle. K dostání je v různých barvách.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Do opačného cenového spektra patří hodinky Samsung Galaxy Watch 8 Classic. Ty dnes pořídíte místo 12 990 Kč za 8 990 Kč. Cena platí pro větší 46mm verzi s bluetooth konektivitou.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz
Výborné velké chytré hodinky nabízí Huawei jako model GT 5. Ty dnes pořídíte za 3 990 Kč místo původních 5 500 Kč. A pozor, akční cena platí jak pro velké pánské 46mm hodinky, tak pro menší dámskou verzi 41mm, která má odlišný design.
Autor: Mobil.iDNES.cz
V případě, že jste napojeni na ekosystém Xiaomi, tak vás mohou zaujmout hodinky Watch 2 Pro. S cenou jsou na tom jako předchozí huaweie, a to jak tou akční, tak tou původní. U hodinek Xaiomi je k dispozici jen velké pánské provedení.
Autor: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz